Najostrejši nož kot darilo za kulinaričen navdih v kuhinji

Ne glede na to, ali se po kuhinji vrtite zaradi veselja do kuhanja ali zgolj zato, ker je treba, ste se zagotovo že znašli v situaciji, ko je bil vaš nož bolj v napoto kot pomoč. Namesto da bi narezali rezine paradižnika, ste imeli pred seboj v nekaj trenutkih paradižnikovo mezgo, skozi meso pa bi se prej pretolkli, kot ga prerezali. Niste edini, rešitev pa ni zgolj brušenje, ampak nakup kakovostnih nožev na spletni strani knajfi.com .

Pot do okusne jedi se vedno začne v kuhinji že pred samo pripravo, zato v njej ne moremo brez kakovostne opreme in orodij. Nož je nepogrešljivo orodje vsakega kuharja ali kuharice, ki se pogosto znajde v roki. In ne le eden. Kar nekaj različnih nožev se zvrsti na kuhinjskem pultu, preden je določena jed pripravljena za v ponev, pečico ali na krožnik.

Kako izbrati ustrezen nož?

V prvi vrsti je treba vprašanje preoblikovati v smeri tega, za kaj nož sploh potrebujemo. Dejstvo je, da v kuhinji režemo meso, zelenjavo, sadje, kruh, sir in številna druga živila. Za skorajda vsako opravilo pa si lahko omislimo svoj nož. In ne, ne gre zgolj za modno muho in hvalisanje pred prijatelji. Z nožem za meso ne moremo lupiti sadja in z nožem za kruh vsekakor ne bomo lepo narezali sira.

Rezila nožev so prilagojena opravilom, ki jim morajo biti kos, zato je še kako pomembno, da izberemo ustrezen nož za posamezno nalogo. V nadaljevanju boste prejeli vse potrebne informacije o izbiri kakovostnega noža, ki bo poslej v vaši kuhinji zadolžen za popoln narezek ali za natančno odmerjen in sočen zrezek. Hrana vedno bolje tekne, če je že na oko privlačna, zato se nam zdijo jedi v restavracijah še toliko bolj okusne. S pomočjo japonskih nožev lahko sedaj popolne jedi postavite tudi na domačo mizo.

Japonski noži pred vsemi

Če ste doslej o japonskih nožih slišali le, da so dragi, bomo na tem mestu razbili ta tabu. Vse reči stanejo, cena pa je navadno odvisna od kakovosti tistega, kar kupujemo. Postavimo si vprašanje, ali si želimo noža, ki bo svojo nalogo opravljal kratek čas, nato pa nas le še jezil in spravljal v obup do te mere, da bomo kupili novega? Kakovostni japonski noži so ne le ostri, ampak tudi praktično neuničljivi, če z njimi seveda ustrezno ravnamo.

In zakaj so omenjeni noži tako posebni? Izhajajo z Japonskega, ki je dežela raznovrstnih rezil, v svet pa so kovaške spretnosti in neverjetno ostrino najprej ponesle zgodbe o samurajih in njihovih nepremagljivih mečih ter drugih rezilih. Japonski noži ne prihajajo s tekočega traku, ampak so skrbno, ročno obdelani. Gre za tradicionalno obrt, ki se prenaša iz roda v rod, posebno izobraževanje pa traja več let.

Da so japonska rezila tako ostra in kakovostna, tiči razlog v kovanju rezil iz trdega jekla. Mojstri obdelave jekla na Japonskem tako izdelujejo nože, ki so izjemno tanki, na drugi strani pa neverjetno vzdržljivi. Japonci so prav tako kulturno izjemno zvesti svoji kuhinji in kulinariki na splošno. Krožnik na Japonskem ni nikoli videti dolgočasno, hrana na mizi, pa je vedno kot delo umetnika in ne zgolj kuharja.

Japonci se držijo načela, da jemo z očmi in hrano okušamo, še preden jo dejansko nesemo v usta, kar resnično drži. Po enakem principu hrano tudi kupujemo. Pri mesarju bomo vedno kupili sveže meso, ki bo žive rožnate barve. In na oko privlačni ter brezhibni bodo ostali tudi zrezki, ki jih bomo narezali z ostrim nožem za meso.

Komu so namenjeni ti noži?

V resnici je najboljši odgovor na to vprašanje le eden. Vsem, ki si v kuhinji želijo odličnega pomočnika in vedno popolno narezane zrezke, narezke, zelenjavo, sadje in vse drugo, kar sodi v kuhinjo in na mizo. Japonski noži so sicer stalnica v kuhinjah zahtevnejših kuharjev in v restavracijah, kjer polovičarstvo ni opcija. S kakovostnim nožem je delo v kuhinji hitrejše, lažje in daje več zadovoljstva.

Prednost japonskih nožev tiči tudi v njihovi popolni uravnoteženosti. Čeprav za najboljše nože velja, da so nekoliko težji, pa seveda to ne pomeni, da vas mora po uporabi boleti zapestje. Omenjeni noži so nepričakovano lahki, a zgolj zaradi enega razloga. Izdelani so tako, da se ravnotežje ob uporabi noža vedno pomakne proti konici.

Na ta način dobimo odlično razmerje med vloženo energijo in lahkotnostjo rezanja, saj se na trenutke zdi, da rezilo kar samo zareže skozi živilo. Občutek v roki je lahkoten samozavesten, ravnanje z nožem pa preprosto, natančno in bolj varno.

Ampak teh nožev je res veliko?!

Naj vas seznam imen nožev ne prestraši. V resnici boste na koncu zlahka izbrali svojega favorita, le na začetku si vzemite nekaj več časa. Splačalo se bo, saj bodo ti noži v vaši kuhinji dlje kot karkoli drugega.



Deba – nož za ribe, še posebej priročen za obdelovanje cele ribe.

Gyuto – nož za vsak dan in eden najbolj osnovnih, s katerim režemo pravzaprav vse.

Kiritsuke – dolgo rezilo zagotavlja enostavno rezanje surovih rib, piščanca, zelenjave in zelišč.

Nakiri – nož z dvojnim rezilom namenjen rezanju zelenjave.

Petty – precej raznovrsten nož v zahodnem slogu, primeren za rezanje piščanca, rib, zelenjave, zelišč, sekljanje, lupljenje in drugo bolj fino rezanje.

Santoku – tradicionalen japonski nož za rezanje mesa, rib in zelenjave, pri čemer uporabljamo različne tehnike rezanja.

Sujihki – nož za fino rezanje mesa brez kosti, odstranjevanje, maščobe, kit, filiranje in odstranjevanje kože.

Usuba – nož uporabimo za rezanje surovega sadja in zelenjave. Tanko in ostro rezilo omogoča rezanje z malo poškodbami celic, kar zavira oksidacijo in ohranja barvo, teksturo ter okus .

. Yanagiba (Sashimi) – ko potrebujete natančen in fin rez pri pripravi sušija ali ribjega carpaccia, bo to pravi nož za vas.

So japonski noži dragi?

Glede na kakovost, ki jo nudijo, obstojnost in enostavno rokovanje, so japonski noži vsekakor vredni svojega denarja. Večtisočletna zgodovina obdelovanja kovin je privedla do tega, da danes ti noži v sebi nosijo najboljše, kar premore kovaška industrija na tem področju. Prav prenašanje znanja iz roda v rod ter dodatno izpopolnjevanje na krilih novih dognanj je porok za kakovost omenjenih nožev. Ostrina, ki navduši in prinaša veselje do priprave jedi, je vsekakor vredna denarja, ki ga boste namenili za nakup japonskih nožev.

Še posebej v predprazničnem mesecu, ko želimo najdražjim podariti nekaj lepega, koristnega in trajnega, trčimo ob oviro. Pred očmi imamo kopico neuporabnih daril, nogavic in jopic, ki jim morda sploh ne bodo prav ali ne všeč. Z japonskim nožem boste osebo obdarili za leta in leta, darilo pa bo tako praktično kot tudi uporabno. Ne glede na to, ali nož kupujete zase ali kot darilo, boste kupili izdelek, vreden svojega denarja, nakup pa se vam bo večkratno povrnil skozi leta.

Kje kupiti originalen japonski nož?

Pred nakupom se je dobro informirati o kakovosti in o tem, kaj posamezen nož prinaša. Vprašajte se tudi, za kaj nož v resnici potrebujete. Je to rezanje določene vrste mesa, filiranje ali denimo sekljanje zelišč? Če želite kupiti kakovosten japonski nož, vsekakor ne spreglejte ponudbe na spletni strani knajfi.com podjetja Liwas, d. o. o. V tem primeru boste kupili izdelek z zgodovino in preverjeno kakovostjo, ki ji zaupajo že mnogi, tudi nekateri največji mojstri kulinarike in priprave različnih jedi.

Če želite kupiti nož za nekoga kot darilo, pa ne veste, katerega izbrati, lahko tej osebi podarite tudi darilni bon in si bo nož izbrala sama. V njeno kuhinjo boste prinesli ostrino, natančnost in veliko veselja ob pripravljanju hrane. Ko podarimo kakovosten nož, navadno zaželimo vse dobro tudi prstom. Malo za šalo malo za res. Kljub vsemu pa je takšno opozorilo vedno na mestu. Japonska rezila ne poznajo povprečnosti in ob primernem vzdrževanju ter skrbnem ravnanju zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.

Ali ste vedeli, da kakovosten in oster nož zagotavlja minimalno poškodbo živila, kar se odrazi že na pogled in tudi v okusu? Meso odrezano z ostrim nožem bo zadržalo ustrezno teksturo in ohranilo sočnost. Takšen zrezek bo na krožniku prava paša za oči in predpogoj, da boste v njem zares uživali. Ker jemo tudi z očmi, je jasno, zakaj mora biti hrana na mizi že na videz popolna.

Še hiter nasvet: da bo japonski nož ohranil svojo ostrino, se vedno odzval v slogu samurajskega meča in kot se od njega pričakuje, ga ne pomivajte v pomivalnem stroju, ampak le z gobico, toplo vodo in nekaj detergenta. Poskrbite tudi, da bo rezilo po uporabi ali pomivanju popolnoma suho. Nož naj ima v kuhinji svoje mesto (v lesenem podstavku ali usnjeni torbici), rezilo pa naj ne bo nikoli v stiku z drugimi kuhinjskimi pripomočki.

Pa veliko prijetnih uric v kuhinji!

