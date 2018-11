Nagradna igra v znamenju štajersko-prekmurskega zelenega zlata

Bučno olje ima v kulinariki častno mesto. Vabimo vas, da sodelujete v nagradni igri, v kateri bomo podelili kuharski tečaj pri priznanem kuharskem mojstru, GEA Štajersko prekmursko bučno olje in kuharsko knjigo GEA. Vse v znamenju prekmurskega zelenega zlata.

Aroma, ki razvaja

GEA Štajersko prekmursko bučno olje je pridelano iz najboljših bučnih semen.

Vrhunska kakovost in velika vsebnost bučnih semen, tradicija pridelave ter standardizirani postopki nam zagotavljajo, da bomo uživali v pristnem okusu prekmurskega zelenega zlata.

GEA Štajersko prekmursko bučno olje prepoznamo po evropski oznaki Zaščitena geografska označba. Tako označena steklenička pomeni, da smo kupili originalni proizvod in pravi gurmanski užitek.

Večstoletna tradicija

Začetek predelave bučnih semen v bučno olje sega v leto 1750, ko se v pisnih virih prvič omenja stiskalnica bučnih semen in oljarna iz Štajerske. V naslednjih letih se je predelava bučnih semen v olje razširila po vsem Štajerskem in v Prekmurje. Bogata tradicija predelave se je ohranila do današnjih dni.

Od semena do olja Kakovost bučnega olja je najbolj odvisna od kakovosti bučnih semen. Za liter bučnega olja potrebujemo 33 srednje velikih buč oziroma od 2,6 do 2,8 kilograma očiščenih bučnih semen.

Kulinarična posebnost severovzhodne Slovenije

Štajersko prekmursko bučno olje nastane s stiskanjem praženih bučnih semen buč cucurbita pepo ali po domače buče golice, ki jih pridelajo na območju Štajerske in Prekmurja.

Štajersko prekmursko bučno olje je kulinarična posebnost severovzhodne Slovenije tudi zaradi njegovih posebnih organoleptičnih lastnosti:

- vonj: specifičen, značilen, intenziven in odličen vonj bučnega olja (po kakovostni surovini, brez dodatkov),

- barva: olje ima značilno barvo (zeleno rjavo, temno zeleno rjavo, zeleno rdečo ali zeleno rjavo rdečo),

- bistrost: bučno olje je popolnoma bistro, brez usedline,

- aroma: značilna, odlična in intenzivna aroma po praženih semenih,

- občutek v ustih: ima gladek, optimalen občutek v ustih.

Vrhunska sestava

Ugodna maščobna kislinska sestava: vsebuje okoli 18 odstotkov nasičenih maščobnih kislin, okoli 35 odstotkov enkrat nenasičenih maščobnih kislin in okoli 47 odstotkov večkrat nasičenih maščobnih kislin. Večkrat nenasičene maščobne kisline v sodelovanju z drugimi učinkovinami pozitivno vplivajo na presnavljanje holesterola.

Velika vsebnost vitaminov in mineralnih snovi v bučnem olju ima vlogo pri odvajanju vode in delovanju živcev, mišic in vezivnega tkiva ter na splošno pri delovanju celične presnove.

Posebej je treba omeniti visoko vsebnost vitamina E.

Aminokislina cucurbitin, ki jo najdemo v bučnih semenih in bučnem olju, na blag način a zanesljivo deluje proti podančicam.

Shranjevanje bučnega olja Bučno olje shranjujemo v temni steklenici, ne v plastenki, v temnem in hladnem prostoru, kjer zdrži do 18 mesecev. Po vsaki uporabi moramo steklenico zapreti. V poletnih mesecih je priporočljivo, da ga damo v hladilnik.

Bučno olje v kulinariki

Bučno olje je nepogrešljivo v kulinariki – najpogosteje v prelivih k solatam, lahko pa ga uporabljamo za mariniranje, omake, prelive, rižote, hladne mesne jedi, juhe, sladice in različne namaze. Pravi gurmanski užitek pa je vaniljev sladoled, prelit z bučnim oljem in potresen s praženimi bučnimi semeni.

Bučna rulada z mletimi bučnicami



6 žlic sladkorja

1 vanilin sladkor

1 limonov sladkor

100 g mletih bučnic

kisla smetana

Ločite rumenjake od beljakov. V rumenjake primešajte sladkor, vanilin sladkor in limonov sladkor. Dobro premešajte in počasi dodajte mlete bučnice. Na koncu masi dodajte še sneg iz stepenih beljakov. Vse skupaj vlijte v pekač na pekovski papir, pecite 10 minut pri 180 °C. Ko je biskvit pečen, ga premažete s kislo smetano, zvijete v rulado in postavite za nekaj časa v hladilnik.

Pesto iz bučnih semen z bučnim oljem



80–90 g bučnega olja

sol

Bučna semena stresite na pekač in od 6 do 8 minut pecite v pečici pri 180 °C. Opečena semena ohladite in jih nato zmiksajte na grobo, odvzemite 3 ali 4 žlice grobo zmiksane mase, preostalo zmiksajte na drobno. Obe masi nato skupaj premešajte, dodajte sol in prelijte z bučnim oljem.

Pesto se lahko uporablja kot namaz, odlično se poda k testeninam, juham in h koruzni polenti.