Katera pekarna v Sloveniji je najbolj inovativna?

Oglasno sporočilo

Okusen hlebček s tatarsko ajdo in manj soli

Zmagovalni tatarski hlebček je svoje ime dobil po svoji ključni sestavini, tatarski ajdi. V Pekarni SPAR hlebček ročno pripravljajo iz drobljenca tatarske ajde, ki prispeva k njegovi rahlo zrnati strukturi, moka iz tatarske ajde pa mu daje poseben okus in značilno zelenkasto barvo. Poleg harmonične arome hlebček odlikuje tudi znižana vsebnost soli. V primerjavi z običajnimi vrstami kruha iz Pekarne SPAR vsebuje tatarski hlebček kar 40 % manj soli.

Foto: Spar Slovenija.

Pekarna, ki je v Sloveniji največkrat prejela nagrado za inovativnost

V preteklih letih so priznanje za inovativni izdelek leta prejeli tudi štirje drugi pekovski izdelki Pekarne SPAR. To so kruh z drožmi, pecivo Kalčko in ječmenov hlebček z znižano vsebnostjo soli* ter pirin kruh s kostanjem. Posebnost kruha z drožmi so pšenični otrobi in zdrob iz dveh starodavnih žit, enozrnic in dvozrnic, medtem ko pecivo Kalčko vsebuje nakaljena in posušena ajdova, lanena in pšenična semena ter kosmiče pšeničnih kalčkov. Ječmenovemu hlebčku poln okus dajejo ječmen, ječmenovi kosmiči, sončnična semena in lan, pirin kruh pa je poseben prav zaradi svoje vsebnosti kostanja.

* V primerjavi s preostalimi vrstami kruha in pekovskih izdelkov Pekarne SPAR.

Foto: Spar Slovenija

Tatarski hlebček na voljo le v Sparu

Tako tatarski hlebček kot preostale nagrajene izdelke Pekarne SPAR lahko kupite le v trgovinah SPAR in Interspar. Spar je namreč edini trgovec z lastno pekarno, v kateri peki in slaščičarji dnevno pripravijo več kot 120 vrst okusnih pečenih izdelkov. Pekovski mojstri ene izmed največjih in tehnološko najbolje opremljenih pekarn v Sloveniji nenehno razvijajo nove recepte po željah kupcev in obenem izboljšujejo stare.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR SLOVENIJA D.O.O.