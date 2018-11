Kako prepoznati kakovosten slovenski med?

V tem letnem času postane med ena od najbolj dragocenih sestavin, saj z njim bogatimo naše kulinarične dobrote in si pomagamo na poti do boljšega počutja.

Foto: Getty Images

Med je naravno superživilo, ki ga odlikujeta tako edinstven sladek okus kot vsestranska uporabnost – tako v kulinariki kot v lepotnih tretmajih. Je naravni antioksidant, ki zaradi svoje sestave deluje protivnetno, pogosto mu pripišejo tudi lastnosti naravnega antibiotika. V slovenski kulturi ga nedvomno najbolj poznamo v družbi svežega kruha in masla ali v skodelici toplega čaja. Vendar je, da bi resnično okusili prvinskost pravega medu, pomembno, da izberemo med slovenskega porekla.

Tekoče zlato, ki ga poznamo že od prazgodovine

Dragocenost medu so poznali že v prazgodovini, svoje sladice pa so s tem neprecenljivim "tekočim zlatom" sladkali že stari Egipčani, v ajurvedi je njegova uporabnost poznana že več kot štiri tisoč let, pomembno vlogo je imel tudi v kulinariki starega Rima. Tudi v slovenski kulturi ima pomembno vlogo, nič čudnega torej, da so ga uvrstili v nacionalni projekt "tradicionalnega zajtrka".

Foto: Getty Images

Med sestavlja okrog 200 različnih snovi, ki mu določajo okus, vonj, aromo in barvo. Vanj se pretočijo najbolj hranljivi deli rastlin, ki jih čebele obdelajo in jim dodajo unikaten pečat. Kakšen je med, ki ga čebelar natoči iz panja, je odvisno od izvora nektarja, zrelosti medu, podnebnih razmer, tudi od načina ter pogojev pridelave medu.

Sestava medu:

15 – 20 % vode

70 – 80 % ogljikovih hidratov v obliki preprostih sladkorjev

0,2 – 0,5 % beljakovin v obliki encimov, antibakterijskih peptidov in prostih aminokislin

Preostalo: zaščitni polifenoli in flavonoidi, minerali in vitamini v sledovih

Slovenska čebela za prvovrstni slovenski med Slovenija je izvirno domače območje čebele kranjska sivka (Apis mellifera carnica), ki je tudi edina zaščitena avtohtona čebela v Evropski uniji. Gre za zelo priljubljeno čebelo med čebelarji predvsem zaradi svoje mirnosti, delavnosti, trdoživosti, dobrega izkoriščanja gozdne paše in skromne porabe zimske zaloge hrane. V Sloveniji jo lahko srečate tako na sprehodu v naravi kot v mestih, kjer jim zavetje panja ponuja vse več urbanih čebelarjev. Prepoznali jo boste po izrazito dolgem rilčku in rjavo-sivih dlačicah na trupu.

Trije dokazi o uporabnosti medu

#1 KULINARIKA

Med je vsestranska uporabna sestavina, ki jo je mogoče uporabiti tako v sladkih receptih kot tudi v malo bolj gurmanskih kombinacijah na solatah in v mesnih omakah. In ker so prazniki skoraj pred vrati, vam predlagamo še izvrstni medeni recept za domače medenjake, ki ta december ne smejo manjkati na praznični mizi.

Foto: Getty Images

Sestavine:

500 g moke

1 kavna žlička pecilnega praška

15 dag sladkorja v prahu

15 dag masla

15 dag segretega in ohlajenega medu

2 jajci

1 čajna žlička cimeta

pol čajne žličke mletih klinčkov

1 čajna žlička vanilje

Postopek:

Sestavine na hitro zamesimo v testo, zavijemo v prozorno folijo in postavimo v hladilnik za najmanj eno uro (najbolje kar čez noč). Testo zvaljamo in oblikujemo poljubne modelčke ter postavimo na pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Pečemo pri 180 stopinjah od 10 do 15 minut.

#2 KOZMETIKA

Med je nepogrešljiv tudi v kozmetiki, tako za nego kože kot za nego las. Ker je naravni antioksidant, bo vaši koži dal mladostni videz in ji povrnil nekaj sijaj. Masko za mladostnejši videz si lahko izdelate tudi sami.

Obrazna maska proti gubam

Za odlično masko potrebujete samo dve sestavini: med in ovseno kašo. Premešajte ju v enakem razmerju in nanesete na vlažno kožo. Masko pustite delovati od 15 do 20 minut in jo nato sperite s toplo vodo.

Med ne deluje le vlažilno, temveč ima tudi antioksidantne in protibakterijske lastnosti. Ovsena kaša deluje kot nežen piling, ki naredi kožo bolj gladko in mladostno. Vsebuje tudi minerale, kot so selen, cink in baker, ter učinkovite v boju proti gubam.

Foto: Getty Images #3 PROTI BOLEČINAM V GRLU

Med je odlično sredstvo v boju proti nadležni bolečini v grlu. Lahko ga pomešamo skupaj z limoninim sokom ali spijemo skupaj z domačim čajem. Lahko pa se poigramo in pripravimo prav posebne "želejčke".

Doma narejeni žele

V steklen kozarec zložite na ploščice narezano limono in ingver ter sestavine prelijete z medom. Kozarec dobro zaprite in ga postavite v hladilnik, kjer bodo sestavine želirale.

Ko vas boli grlo, v skodelico dajte žlico tega želeja, ki ga nato prelijete z mlačno vodo in popijete.

Izbrani med iz Slovenije

V zadnjih letih smo Slovenci spoznali, da je najpomembneje uživati med in čebelje pridelke s svojega lokalnega območja. Zato vsak dan bolj posegamo po čebeljih izdelkih slovenskega izvora. Privoščite si žlico ali dve medu slovenskega porekla! Med iz Slovenije blagovne znamke Medex je preverjen, varen in kontrolirane kakovosti.

Vsak kozarec medu lahko preverite na spletni strani Preveri med tako, da vpišete serijsko številko LOT s kozarčka medu.

V novi embalaži in zunanji podobi vas na policah slovenskih trgovin že pričakujejo različne vrste medu slovenskega porekla: akacijev, lipov, cvetlični, kostanjev in gozdni med. Prepoznali ga boste po etiketah z motivi panjskih končnic, ki so edinstvena slovenska kulturna dediščina in prikazujejo življenje kmečkega prebivalstva v sredini 18. stoletja.

Gozdni med v sebi združuje najboljše, kar se skriva v gozdu. V gozdnem medu boste zaznali aromo po smoli, orehih, lešnikih, zeliščih, karamelu in suhem sadju.

Od drugih vrst medu se razlikuje po posebni kemijski sestavi, saj je gozdni med naravna mešanica nektarskega in maninega medu.

Lahko je moten ali bister ter tudi kristaliziran.

Lipov med ima zaradi svoje vrednosti prav posebno mesto med medovi.

Je svetlo rumene barve, z značilnim vonjem po lipovem cvetju in izrazitim, dolgo trajajočim ter malo pekočim okusom po mentolu.

Ni nujno vedno bister in po navadi hitro kristalizira.

Cvetlični med prepoznamo po dokaj svetli barvi, prijetnemu vonju po sadju in medonosnih travniških cvetlicah. Njegov okus je srednje do močno, lahko tudi zelo sladek. Po večini je moten, le redkokdaj bister in hitro kristalizira. Kristalizacija je naraven pojav, ki ne povzroča kemičnih sprememb in ne vpliva na kakovost medu.

Najpogosteje se ga uživa kot namaz na kruhu ali kot dodatek čaju, uporabite pa ga lahko tudi pri pripravi drugih, predvsem mlečnih jedi.

Akacijev med je bister, tekoč med, skoraj prozorne do rahlo jantarjeve barve. Kristalizira zelo počasi in se le redko strdi.

Najslajši med vsemi vrstami medu. Vsebuje manjše količine cvetnega prahu kot ostale vrste medu.

Za samostojno uživanje ali obogatitev različnih napitkov in jedi.

Kostanjev med je najbogatejši med s cvetnim prahom, zato ima še posebno vrednost in predstavlja odlično živilo v vaši prehrani. Velika količina cvetnega prahu mu daje nekoliko grenak okus, a tudi aromo, ki odlično dopolni okus slaščic, kave ali mlačnega mleka. Kostanjev med je vedno bister in le redko kristalizira. Prepoznali ga boste po temnejši rjavo rdeči ali jantarni barvi, nekoliko grenkem okusu in intenzivnem vonju po kostanjevem cvetju.

S kostanjevim medom boste obogatili svojo prehrano, hkrati pa bodo jedi z njim dobile čisto posebno aromo. Nepogrešljiv je predvsem v hladnejših dneh, uživanje kostanjevega medu pred spanjem pa vas bo pospremilo v miren spanec.