Expert za lepši dan

Barcaffé je danes eden izmed regijsko najbolj prepoznanih blagovnih znamk na področju espresso kav, saj je praktično zastopan v vseh državah nekdanje Jugoslavije. Ta zavidanja vreden uspeh, pa ni prišel preko noči. Več desetletij truda, skrbi za kakovost in izbira najkakovostnejših svetovnih vrst kave so glavni razlogi, ki so blagovno znamko pripeljali do vodilne pozicije na trgu kave. Barcaffé že več let ohranja vodilno pozicijo blagovne znamke v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Kot pomemben igralec na tržišču, Barcaffé kupuje velike količine kave in ohranja strog nadzor kakovosti – od izbire zrn surove kave, pa do pakiranja – kar zagotavlja varnost, da kava ne izgublja ničesar od svojih sestavin, ki so potrebne za nekakovostnejši espresso. Barcaffé espresso ima najkrajši rok trajanja in tudi to je zagotovilo da potrošnikom vselej ponujamo najbolj svežo kavo. To je prednost Barcaffé espressa, ki jo zagotavljamo kupcem.

Ob spremljanju tržnih trendov in poslušanju naših kupcev smo ustvarili izboljšane recepte za nove mešanice espresso kave, ki so na voljo od letošnjega marca.

Barcaffè Prestigio, premium blagovna znamka espresso kave, je pripravljena iz pazljivo izbranih najkakovostnejših zrn 100 % kave arabika iz Srednje in Južne Amerike ter Afrike. Mešanica Prestigio združuje pazljivo izbrana zrna kave arabika, kar se lahko prepozna po bogati in elegantni sadno citrusni noti, ki v ustih pušča blag okus po pečenem kruhu. To mešanico odlikuje prepoznavna aroma cvetličnega medu.

Barcaffè Fantasia je pripravljana iz najkakovostnejših vrst arabike in robuste, razlikuje se po prijetni in osvežujoči grenkobi, ki jo zaokroža sladka aroma karamele in čokolade.

Barcaffè Barista je pripravljena iz najkakovostnejših vrst arabike in robuste, ter predstavlja mešanico sladkih in medenih not, ki v ustih pušča čokoladen okus in prijetno zaokroženo sadno cvetno aromo.

Barcaffè Maestoso je pripravljana iz najkakovosntejših vrst arabike in robuste. Ta mešanica je namenjena vsem ljubiteljem dominantne čokoladne note z aromo praženih mandljev in prepoznavnim okusom po sveže pečenem kruhu, ki ga pušča v ustih.

Za vrhunski espresso je potrebno pozornost posvetiti številnim ključnim elementom. Poleg mešanice, ki je verjetno najpomembnejša, je potrebno poskrbeti tudi za čistočo in pravilno delovanje kavnega aparata, ustrezno prilagojenost mletja in nenazadnje ne smemo pozabiti niti na roke, ki kavo pripravljajo.

Cilj je na koncu zgolj eden: skodelica odlično pripravljenega espresso napitka, ki prebudi čute in v ustih pušča močan in dolgotrajen okus.

Da je oprema za pripravo espressa v gostinskih lokalih, kjer se pripravlja Barcaffè, ustrezna vsakodnevno skrbi ekipa strokovnjakov, ki lahko tudi vam pomaga, da bodo vaši gostje zadovoljno uživali v skodelici vrhunskega espressa.