Arabska restavracija Tsnim: pri simpatičnem Sircu v Kamniku

Foto: Miha First

V slovenskem gostinstvu po neuradnih podatkih manjka najmanj dva tisoč natakarjev, kuharjev in pomivalcev posode, zato je razumljivo, da del tega kadra uvažamo iz tujine. Če seveda hočejo k nam. Skoraj vsi namreč svojo pot z juga in vzhoda podaljšajo naprej proti severu in zahodu. Nekateri vseeno ostanejo. Palestinski kuhar iz Sirije Rami Murad je prišel v Slovenijo pred več kot desetimi leti in najprej kuhal v Ljubljani, potem pa se je počasi preselil v Kamnik. V stavbo, kjer je bila včasih znamenita kitajska restavracija.

Arabska restavracija Tsnim

Groharjeva ulica 1b, 1241 Kamnik

Telefon: 070 562 903

Muradov lokal je majhen, kakih dvajset ljudi lahko sprejme, drugače je v toplem delu leta, ko odprejo teraso. Mi smo v Kamnik prišli sredi naliva, zato smo se namestili v notranjosti. Pri sosednji mizi so se družili Muradovi otroci in žena, simpatični gospodar pa nam je začel pojasnjevati, česa se lahko lotimo.

Hibiskusov čaj, ki menda pozdravi vse težave, še posebej povišan pritisk. Foto: Miha First

Začeli smo s hibiskusovim hladnim čajem, ki je po mnenju kuharja tako zdravilen, da lahko človek opusti vsa druga zdravila za visok pritisk. Priporoča liter te sladke tekočine na dan. Alkohola v ponudbi seveda ni, zato pa imajo pa veliko čaja, pravega in zeliščnega, arabsko kavo in sok.

Ritem hranjenja smo malce po slovensko prilagodili in si za hladno predjed naročili dve solati - čičerikino z jogurtom, tahinijem, paradižnikom ter obilico peteršilja in oljčnega olja in tabbule, značilno arabsko solato s peteršiljem, meto, bulgurjem, paradižnikom, kumarami in čebulo, ki jo zabelijo z limono in oljčnim oljem. Obe solati sta bila hudo osvežilni, dodajo pa jima tudi kumin - kuhar ga priporoča pri vseh jedeh oziroma sestavinah, ki napenjajo.

Čičerikina solata ... Foto: Miha First

... in tabbule Foto: Miha First

Pravzaprav ima šef iz Sirije pri vsaki jedi kakšen napotek za zdravje, kumin pa potrese, razumljivo, tudi po lečini juhi. Tej priloži tudi poseben kruhov čips oziroma ocvrt arabski kruh, ki lahko poboljša juho za tiste, ki jim samo leča ni dovolj. Naj na tem mestu spomnimo, da smo nekoč prebrali, da Murad kuha najboljšo govejo juho v Sloveniji. Tokrat žal ni bila v ponudbi.

Lečina juh s kuminom (ne kumino!) Foto: Miha First

Pri glavnih jedeh se med obilico ponujenega kar nismo mogli odločiti, zato smo po nasvetu šefa vzeli kar "arabski mix", degustacijski krožnik vseh specialitet kuhinje. Tako smo dobili goveji šiš kebab (meso na palici, so prevedli), fatajer oziroma ocvrto kroglico bulgurja, polnjeno z mesom, pa fatajer oziroma "sirsko pico" - testo, zapečeno s sirom in špinačo.

"Arabski mix" je najdražja jed v Tsnimu, pa še vedno stane le šest evrov. Foto: Miha First

Manjkali niso niti falafel, ki ga pripravijo z vdolbino na sredini, pa piščančja šavorma in celo ocvrt piščanec oziroma dažaž mgli, kot priloga pa je nastopal riž, obogaten z arašidi in odišavljen s cimetom.

Pisan krožnik, ki se je skoraj prehitro hladil, stane res nizkih šest evrov, a je najdražja jed v lokalu. Pravzaprav je celotna pojedina neverjetno poceni, brez pijače boste za poln trebuh odšteli le kakšnih deset, morda 12 evrov, vključno s sladicami.

Izbor sladic: na dnu je katajef, v smeri urinega kazalca sledijo baklava, halavet alžbn in basbusa Foto: Miha First

Po nasvetu Muradove žene smo si privoščili kar izbor sladkih grižljajev in pojedli pistacijevo baklavo, močno sladko zdrobovo basbuso, pa katajef, ki je nekakšna ocvrta polnjena palačinka, ter sirovemu štruklju podoben in po jasminu dehteč halavet alžbn.

Žganic na koncu seveda nismo pričakovali, zato pa se je prilegla po kardamomu dišeča kava, ki so ji priložili sezamove piškote.

Foto: Miha First

Povzetek

Lokal, ki ponuja specialitete z Bližnjega vzhoda. Nekatere od teh jedi lahko jeste tudi drugod po Sloveniji, a so jim v Kamniku dodali še nekaj manj znanih. Predvsem pa je hrana začinjena z neverjetno prijaznostjo šefa, ki ga čaka še nekaj dela na opremi in urejanju lokala.

Vina (in alkohola na splošno) pravoverno nimajo, zato pa se trudijo s hladnimi in toplimi arabskimi napitki. Na voljo je tudi klasična zahodnjaška brezalkoholna ponudba.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.