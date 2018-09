Ameriški napad na Italijo: odpirajo prvi Starbucks v deželi espressa

V nekdanji poštni palači na trgu Cordusio v središču Milana bo po vsem svetu priljubljena veriga kavarn Starbucks naredila zgodovinski korak - danes zvečer slavnostno odpira svojo prvo podružnico v Italiji.

Prvi Starbucks v Italiji odpirajo v palači Broggi, kjer je bila nekoč pošta. Foto: Reuters

V Starbucksu pravijo, da je milanski lokal njihov kronski dragulj, še več, trdijo, da je to najlepši Starbucks na svetu.

Prvi italijanski Starbucks ni le kavarna, je tudi pražarna, kjer želijo umetnost priprave kave kar se da približati gostom. Do zdaj so takšni pražarni odprli le v domačem Seattlu in Šanghaju na Kitajskem.

Foto: Reuters

"S tem prostorom izražamo spoštovanje Milanu, obenem pa slavimo vse, kar smo se v 47-letni zgodovini Starbucksa naučili o kavi," so sporočili iz podjetja.

"Prihajamo s ponižnostjo in spoštovanjem"

"Milano sem prvič obiskal leta 1983 in prevzel me je občutek skupnosti, ki sem ga začutil v mestnih kavarnah - povezanost med baristi in njihovimi strankami. Italijanov ne nameravamo učiti, kako pripravljati kavo, k njim prihajamo s ponižnostjo in spoštovanjem, da bi pokazali, česa smo se naučili," je pred odprtjem prve italijanske kavarne izjavil Howard Schultz, častni predsednik Starbucksa.

Howard Schultz je bil dolga leta prvi mož Starbucksa, junija letos pa je odstopil z vodstvene funkcije. Šušlja se, da namerava kandidirati na ameriških predsedniških volitvah leta 2020. Foto: Cover Images

Če sklepamo po prvih fotografijah, je milanska kavarna in pražarna, ki se razteza na kar 2.300 kvadratnih metrih, prava paša za oči. V središču prostora je ogromen pražilnik kave, izdelan v neposredni soseščini Milana, medtem ko so marmor za pulte pripeljali iz Toskane.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Milanski Starbucks sicer ne bo ponujal le kave, v nadstropju bo namreč koktajl bar, ob njem pa tudi izpostava znane milanske pekarne Princi.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Bodo Italijani drli v kavarno ali jo bodo prezirali?

Odzivi na prihod kavarniškega giganta so v Italiji precej mešani. Predstavnik italijanskega podjetja za tržne raziskave NPD Group je za francosko tiskovno agencijo AFP izjavil, da Starbucks v Italijo prihaja ob pravem trenutku. "Odnos Italijanov do kave se je v zadnjih letih spremenil. Če je bil espresso nekoč le način, kako si na hitro dvigniti energijo, sta ljudem zdaj pomembni kakovost in izkušnja, ki jo dobijo ob kavi."

Foto: Reuters

Po drugi strani pa so mnogi tudi precej zadržani. "Bomo videli, ali se bodo uveljavili," je za AFP dejal lastnik majhne kavarne v neposredni bližini novega Starbucksa v Milanu. Priznal je, da ga je tega giganta tudi nekoliko strah, saj pričakuje, da bo vsaj v začetku na njegov račun izgubljal stranke. "Potem pa se lahko zgodi, da se jih bodo ljudje naveličali."

