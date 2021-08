Ali v svoji prehrani uživate dovolj beljakovin?

Tudi uravnotežena in zdrava prehrana, ki vsebuje kakovostne beljakovine, pripomore k dobremu psihofizičnemu počutju. Foto: Getty Images

Beljakovine so izjemno pomembne, ko gre za fiziološke procese v našem telesu. Ime beljakovine, uporablja se tudi poimenovanje proteini, izvira iz grščine iz besede proteios in pomeni primaren, glaven, prvi.

Zakaj beljakovine vključiti v vsakodnevno prehrano?

Zadosten vnos beljakovin s hrano je temeljna potreba človeškega telesa, saj so te glavni gradnik naših tkiv, od kože, mišic, kosti in notranjih organov pa vse do las in imunskega sistema. Imajo pomembno obrambno vlogo, saj so sestavni del protiteles, ki sodelujejo pri zaščiti telesa. Zato je zadosten vnos beljakovin izjemno pomemben za naše zdravje.

Beljakovine so pomembne za zdrave kosti, mišice in kožo, pomagajo pa tudi pri nemoteni presnovi. Omogočajo telesno zgradbo, rast in razvoj v vseh starostnih obdobjih. Hkrati pa imajo še to korist, da nas za dlje časa nasitijo, zato je želja po jedi manj pogosta. S tem ohranjamo težo in istočasno celice oskrbujemo s tistimi hranili, ki jih potrebujejo. Z uživanjem hrane, bogate z beljakovinami, ostanemo v formi, saj sodelujejo pri hitrem okrevanju po telesni vadbi ter zmanjšujejo izgubo mišične mase.

Mlečni izdelki so odličen vir kakovostnih beljakovin

Mleko je bogato s ključnimi vitamini in minerali, potrebnimi za ohranjanje zdravja telesa. Je vir kalcija, magnezija, vitaminov A, B in D, visokokavostnih beljakovin in maščobnih kislin. Pomaga pri regeneraciji mišic in ohranjanju zdravih kosti.

Dobra novica je, da ga lahko dobimo v najrazličnejših oblikah – kot sir, jogurt, kefir, smetano, maslo in zadnja leta vse bolj priljubljeni skyr, ki je razglašen za vikinško superhrano z visokim deležem beljakovin in malo oziroma skoraj nič maščob, zato je še kako dobrodošel v uravnoteženi prehrani.

Z uživanjem mlečnih izdelkov ohranjate zdravje mišic, kosti, zob in kože ter podpirate normalno imunsko delovanje. Foto: Thinkstock

Kaj je skyr?

Skyr je tradicionalni islandski mlečni izdelek, ki spominja na skuto. Slasten svež sir polnega okusa so po pričevanjih pred več kot tisoč leti na Islandijo prinesli Vikingi. Omenjajo ga namreč že v starodavnih islandskih sagah. Zadnja leta njegova priljubljenost narašča povsod po svetu, še posebej priljubljen je v Veliki Britaniji in ZDA, tudi drugod po Evropi pa so postali kupci pozorni nanj.

Ta tradicionalni islandski mlečni proizvod je izdelan iz dveh sestavin: posnetega mleka in aktivnih kultur. Narejen je s postopkom odcejanja, zaradi česar dobi čvrstejšo in edinstveno strukturo. Po tradicionalnem postopku izdelave mleku poleg mlečnokislinskih bakterij dodajo sirilo, in prav to ga razlikuje od jogurta in umešča med "sveži sir".

Visoka vsebnost beljakovin v skyru ni edina korist za zdravje. Je tudi odličen vir probiotikov oziroma koristnih bakterij, ki pomagajo ohranjati zdravo črevesje.

Skyr je kremast in gost ter je naravno bogat vir kakovostnih beljakovin. Vnesite delček tradicionalnega islandskega okusa tudi v svoj dom.

Tudi ko se odločate za maslo, izberite kakovostno

Ne glede na deljena mnenja o tem, kako pogosto si lahko privoščimo surovo maslo in koliko ga lahko zaužijemo, je to obvezna kuharska sestavina vsake kuhinje. Saj je skoraj nenadomestljivo pri peki peciva. Uporablja se tudi za peko na maščobi ali kot pika na i najrazličnejšim jedem.

Zmotno je prepričanje, da je maslo polno "slabih" maščob. Surovo maslo iz kravjega mleka vsebuje namreč nenasičene maščobe, ki pomagajo pri ohranjanju zdravja.

