Kip Marie Callas sprožil val kritik: Videti je kot iz Terminatorja

Prejšnji teden so v bližini Akropole v Atenah javnosti predali nov kip Marie Callas, ene od najslavnejših opernih pevk vseh časov. Bronasta skulptura, ki jo je oblikovala kiparka Afroditi Liti, pa je v javnosti sprožila val kritik.

Newly unveiled bronze of Maria Callas outide the Herodes Attikos theatre in Athens. pic.twitter.com/PSpBin6XMW — John T Psaropoulos (@JTPsaropoulos) October 11, 2021

"Ko pomisliš, da nič ne more biti bolj tragično od življenja Marie Callas, se zgodi to," je bil eden od spletnih komentarjev novega kipa. Nekateri so svetlečo bronasto skulpturo primerjali z morilskim androidom T-1000 iz filma Terminator 2, spet drugi so se zgražali, da je videti kot oskarjevski kipec, neki uporabnik Twitterja pa se je pridušal: "Dobra stran brona je, da ga je mogoče staliti."

Na glasne kritike se je ta teden odzval tudi župan Aten Kostas Bakojanis, ki pa se je postavil v bran avtorici skulpture in dejal: "Prepričan sem, da je ta skulptura primeren poklon spominu na Mario Callas."