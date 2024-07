To so najbolj skopuška nebesna znamenja

Kozorog

Kozorogi, veliki finančni načrtovalci zodiaka, največkrat nosijo naziv največjih stiskačev. Ta zemeljski znak preprosto mora imeti vse pod nadzorom, kar vključuje tudi bančni račun. Kozorogi so pri denarju neverjetno disciplinirani, vsak strošek pozorno načrtujejo in se izogibajo kakršnemukoli nepotrebnemu izdatku. Skopuštva ne vidijo kot pomanjkljivost, ampak kot vrlino, ker vedo, da jim bo varčnost prinesla varno in stabilno prihodnost.

Bik

Biki slovijo po ljubezni do luksuzna in udobja, ko pa pride do deljenja tega luksuza, so lahko presenetljivo stiskaški. Cenijo varnost in stabilnost, zato so prirojeno posesivni do svoje denarnice. Denar raje vlagajo v kakovostne stvari, namenjene njim samim, kot pa v tvegane naložbe za druge.

Devica

Device so analitične in izjemno pozorne na podrobnosti, kar se odraža tudi v njihovem pristopu do financ. Razmetavanja denarja za nepomembne stvari preprosto ne prenesejo. Vsak evro, ki ga potrošijo, mora imeti namen in biti del večje finančne slike. Device so mojstri izogibanja impulzivnim nakupom in vedno najdejo najboljše ponudbe ter popuste.