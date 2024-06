Horoskop: kaj vam prinaša zadnji teden junija?

Oven

Ne boste imeli več moči, da bi se ukvarjali z nekom, ki je za vas preveč zahteven in naporen. Ta teden boste imeli veliko boljših izzivov, ki bodo zahtevali večino vaše energije. V službi boste presenetili in dobili tudi ustrezen odziv. Na finančnem področju pa se boste odločili za velik korak naprej, ki vam bo prinesel dodaten zaslužek. Misli vam bodo okupirala močna čustva. Če se boste prepustili občutkom, vas bo lahko zaneslo, zato poskusite z nogami trdno stati na tleh. Vezane pa bodo neki dogodki napolnili z velikim zadovoljstvom in ljubezensko srečo. Čeprav ste mislili, da tega od svojega partnerja ne morete pričakovati, se bo zgodilo prav to.

Bik

V tem tednu lahko pričakujete pozitiven razplet neke situacije, notranji mir in zadovoljstvo pa bosta odvisna od vas samih. Nikar ne pretiravajte, vaša pričakovanja naj bodo realna. Seveda bo pomembno tudi, da boste zaščitili svoje osebne interese. Pri odločanju naj vas vodi razum, srce pa naj ostane ob strani. Začutili boste potrebo po zabavi, vendar boste morali biti pri tem previdni, da ne boste kasneje česa obžalovali. Partnerja boste pretentali z lepimi besedami. Ne pretiravajte, saj se bo naveličal delati po diktatu. Tisti, ki niste v razmerju, boste preživeli nekaj strastnih trenutkov v objemu neznane osebe, a ti ne bodo trajali dolgo in niti ne bodo obetali nič resnega.

Dvojčka

Umirite se in se ponovno povežite z naravo. Potrebovali boste mir in tišino, da boste obnovili notranjo harmonijo. Ne pustite se prehitro odvrniti od svojih ciljev. Imate dobro izhodišče, pametno ga uporabite. Vedite pa, da vam predolg jezik ne bo prinesel nič dobrega. Ta teden bo marsikaj odvisno od tega, ali boste znali izbrati pravi trenutek za pravo dejanje. Obeta se vam tudi nekaj zanimivih srečanj, ki bodo popestrila teden. V ljubezenskih odnosih raje poiščite srednjo pot in se ne opredeljujte, dokler ne boste pretehtali vseh dejavnikov, oziroma prisluhnite vsem vpletenim stranem. Lahko se zgodi, da boste morali posredovati v nekem sporu.

Rak

Izredno boste prepirljivi in nervozni. Ker pa bo to izredno vplivalo tudi na vaše počutje, bi bilo najbolje, da se sprostite v naravi, najbolje kar v gozdu ali ob kakšni reki. Še posebej v sredini tedna bi bilo najbolje, da se izognete tistim, s katerimi bi se hitro lahko zapletli v prepir, saj bi to potem tudi obžalovali. V drugi polovici tedna bo napetost postopoma upadala in lahko si boste oddahnili. Ta teden se boste počutili bolj živahno in družabno, kar bo prineslo svež veter v vaše ljubezensko življenje. Vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu, kar vam bo omogočilo, da svojemu partnerju izrazite svoje občutke na edinstven način. Bodite pozorni na svojo kritično naravo in se potrudite, da boste bolj razumevajoči do svojih bližnjih. Ne pozabite, prijaznost je ključ do harmoničnih odnosov.

Lev

Kot strela z jasnega se vam bo na poslovnem področju zgodila sprememba, ki vam bo lahko spodnesla tla pod nogami. Bodite trdni, odločitve vam ne bo treba sprejeti takoj. O vsem skupaj dobro razmislite, preden boste ukrepali, tudi če bodo drugi pritiskali na vas. Poskusite v tem tednu, ki bo sicer za vas malce manj ugoden, najti pozitivne stvari. Poiščite starega prijatelja. Za uspešno ljubezen je ta teden še posebej pomembno, da se posvetite sebi. Bolj ko boste vedeli, kaj si želite, lepše vam bo, pa če ste samski ali v zvezi. Sicer pa vse kaže, da se v vaše življenje vrača oseba, do katere ste imeli v preteklosti veliko pozitivnih čustev.

Devica

Ta teden boste polni ustvarjalne energije. Pričakujte navdih, ki vam bo pomagal pri reševanju starih težav in iskanju novih rešitev. Na finančnem področju se boste soočili z nekaj izzivi, vendar boste s svojo iznajdljivostjo našli način, kako jih premagati. V osebnih odnosih bo prevladovala harmonija, kar vam bo prineslo veliko veselja. Če ste še vedno samski, bi bilo dobro razmisliti o trajnem razmerju, kajti zdaj bi bil skrajni čas, da razmišljate o stvareh v dvojini in ne v ednini. Sklenili boste veliko dobrih odnosov in pridobili veliko novih izkušenj. Zelo boste občutljivi, zato vas lahko to malce zmede glede čustev. Ne boste si na jasnem, kaj si sploh želite, in morda boste nekoga tudi prizadeli. Bodite previdni!

Tehtnica

Pred vami je teden, poln dinamičnih dogodkov in sprememb. Na delovnem mestu boste morali sprejeti nekaj težkih odločitev, ki bodo vplivale na vašo prihodnost. Pazite, da ne boste preveč impulzivni. Domače okolje bo za vas vir sprostitve, zato posvetite več časa svojim najbližjim. Vaše zdravje bo stabilno, če boste skrbeli zase. Tisti v zvezi boste končno spregledali in spoznali, da imate zelo razumevajočega partnerja, s katerim se lahko vedno pogovorite. Težave vam bo lahko povzročil le vaš temperament, zato poskusite biti kar se da mirni. Samskim bodo danes blokade pri komunikaciji povzročale težave. Vseeno se poskusite sprostiti!

Škorpijon

Ta teden boste deležni nepričakovane podpore sodelavcev ali prijateljev. Vaše ideje bodo končno prepoznane in nagrajene. Na finančnem področju se boste morali soočiti z nekaterimi izdatki, vendar vam bo uspelo obdržati ravnovesje. V ljubezenskem življenju vas čaka prijetno presenečenje, ki bo poglobilo vaš odnos. Pripravljeni boste narediti marsikaj nepremišljenega ne glede na to, ali ste samski ali v zvezi. Ta teden vam prinaša veliko čustvenih nihanj, ki pa bodo bolj zabavna kot zares naporna. Ljubezensko življenje boste zajemali z veliko žlico, se spogledovali, namigovali in uživali.

Strelec

Na delovnem mestu boste ta teden zelo produktivni. Vaša prizadevanja bodo opažena in nagrajena, kar vam bo dalo dodatno motivacijo. Pazite, da ne zanemarite svojega zdravja; redna vadba in pravilna prehrana bosta ključni. V odnosih boste doživeli nekaj napetosti, a z odprtim pogovorom vam bo uspelo rešiti vse nesporazume. Ljubezenske novosti vas bodo po eni strani navduševale, po drugi pa tudi plašile. Tok dogajanja vas bo pripeljal do nekaterih čustvenih zavor, ki ste jih potisnili globoko v podzavest. A le tisti, ki ste že dlje časa v majavih razmerjih, boste to doživljali kot krizo večjih razsežnosti. Vsaka podpora in ljubeč namen bosta kot obliž na vaše stare rane.

Kozorog

Ta teden boste imeli občutek, da se vse vrti okoli vas. Vaša energija bo nalezljiva in ljudje vas bodo iskali za nasvet in pomoč. Na finančnem področju se vam obeta nekaj pozitivnih sprememb, ki bodo rezultat vašega trdega dela. V ljubezni bosta prevladovala strast in razumevanje. Ne pozabite se sprostiti in uživati v majhnih radostih življenja. Samski lahko pričakujete povabilo na dvojni zmenek. Čeprav ponudba ne bo ravno obetavna, jo sprejmite, saj se vam obeta nekaj zanimivih doživetij. Tisti, ki ste v razmerju, bodite pozorni na svoje obnašanje in razvajenost. Vsega ne morete dobiti v danem trenutku, pa tudi vašega partnerja to že pošteno moti.

Vodnar

Pred vami je teden, poln priložnosti. Na delovnem mestu se boste soočili z izzivom, ki vam bo omogočil, da pokažete svoje sposobnosti. Na finančnem področju boste morali biti previdni, da ne boste prehitro zapravljali. V osebnem življenju se bodo odnosi poglobili, še posebej z osebami, ki vam veliko pomenijo. Poskrbite za svoje dobro počutje z nekaj časa za sprostitev. Na čustvenem področju se vam obetajo nenadne spremembe. Samski boste spoznali neko novo osebo. Pazite se zlobnih jezikov, da vam ne bodo pokvarili tedna. Ne smete vsakomur verjeti na besedo, raje vse skupaj vzemite z rezervo. Čas bo ugoden tudi za reševanje družinskih sporov. Preprosto zaključite s tem in obrnite nov list v knjigi življenja.

Ribi

Ta teden boste morali pokazati veliko mero potrpežljivosti. Nekateri načrti se ne bodo odvijali po pričakovanjih, vendar ne obupajte. Na delovnem mestu boste morali pokazati več prilagodljivosti. V ljubezni vas čakajo prijetni trenutki, ki bodo okrepili vašo zvezo. Na finančnem področju boste morali biti bolj previdni pri upravljanju svojih sredstev. Ljubezenske zadeve bodo v tem tednu bolj vezane na urejanje medsebojnih odnosov. Zaključili boste neke pogovore, ki ste jih morda že začeli, a jih niste dokončali. Sicer boste razmeroma težko našli čas, vendar vam ne bo žal, če se boste potrudili in se nekoliko več posvečali srčnim zadevam.