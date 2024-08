Oven

Čaka vas velika osebna inventura ali morda nekoliko težji problemi z ljudmi okoli vas. Nekoliko boste zbegani, vendar boste že zvečer nadoknadili z zelo dobro voljo in stvarnimi pričakovanji. Le s težavo boste prekinili neko razmerje, ki bo povezano z vašim poslom ali nekimi finančnimi viri.

Bik

Danes boste malo bolj nagnjeni k dramatiziranju, zato bosta s prijateljem težko našla skupni jezik. Če boste pokazali vsaj malo dobre volje, se bodo proti večeru težave razjasnile. Začutili boste tudi željo po spremembi. Všeč vam bo vse tisto, kar bo povezano z odkrivanjem novega in neznanega.

Dvojčka

Danes boste žalostni, potrti in osamljeni. Ker ste prepričani, da morate srečo iskati naokoli, ne pa v sebi, boste razočarani. Ne izogibajte se družbi, prijateljem in sorodnikom, saj bi bilo danes za vas to celo škodljivo in ob koncu dneva bi lahko postali depresivni. Pojdite v družbo, lažje vam bo.

Rak

Danes se vam bo veliko dogajalo. Zjutraj še niti zaslutili ne boste, da bo dan tako pester. Popoldan pa boste precej nemirni in razmišljali boste, kam bi pobegnili na krajši izlet. Nemirnost se bo proti večeru polegla, pazite le, da ne boste slepili in zavajali sami sebe. Pričakujte prijateljev obisk.

Lev

Neke okoliščine vam bodo veliko bolj jasne kot prej. Tudi vi sami boste drugim dali vedeti, da niste le siva miška, ki čaka na najprimernejši trenutek. Zaradi nekega dvoma ali razdvojenosti boste sicer zelo nervozni, vendar se boste le odločili za nek premik, s katerim ste dolgo odlašali.

Devica

Bodite danes prijazni do vseh. Pokažite svojo odprtost in svobodno srce. Prijaznost ne stane veliko, a vendar naredi veliko dobrega. Ob srečanju z drugimi boste tako v njih prebudili radost in tudi oni vas bodo napolnili z njo. Vsa ta prijaznost se vam bo vrnila z dobrim in tako dan ne bo izgubljen. Izžarevali boste toplino.

Tehtnica

Vaša rahločutnost in intuicija vam bosta pomagali, da boste nocoj neko zadevo lahko videli globlje kot drugi. V neki zadevi se boste izkazali in tudi drugi vam bodo pokazali, da so ponosni na vas. Zanašajte se na intuicijo, saj se je že večkrat izkazalo, da imate poseben dar.

Škorpijon

Veliko bolj kot s fizičnim in konkretnim delom boste obremenjeni z razmišljanjem o možnostih. Razmišljali boste o tem, kako bi lahko izboljšali finančno situacijo ali pa si boste zastavili konkretne naloge na poslovnem področju. Zvečer boste dobre volje in zdelo se vam bo, da bi lahko bili uspešni.

Strelec

Pazite danes na komunikacijo, da ne bo hude krvi. Močno si želite uspeti, zato bodo vse težave tega dne le odskočna deska, ki vas bodo ponesle naprej in višje. Dan bo naelektren, vendar se boste v napetih okoliščinah dobro znašli. Navajeni ste že, da se odzivate bolj počasi in premišljeno.

Kozorog

Vaša edinstvena sposobnost komunikacije z različnimi skupinami bo danes zelo pomembna, saj boste morali vzdrževati vez med sprtima stranema. Stvari boste morali spraviti v gibanje, ne dopustite, da bi obstale na istem mestu. Če pogovor ne bo več pod nadzorom, ga skušajte prekiniti. Ne bojte se stopiti vmes in prevzeti vloge voditelja.

Vodnar

Danes boste izčrpani ugotovili, da zadnje čase preveč delate. Kmalu vas čaka dopust, zato si takrat privoščite malo več počitka. Čeprav boste obkroženi s prijatelji, boste imeli občutek, da ste na svetu sami, saj vas nihče ne bo resnično razumel. Nič zato, z novim dnem se bodo stvari spet postavile nazaj na svoje mesto.

Ribi

Danes boste premalo samozavestni. Poglejte na stvari tudi z druge strani in bodite ponosni na svoja dejanja ter na to, kaj vse ste v življenju že dosegli. Ko se pojavijo težave, ste pogosto preveč nervozni. Glejte na stvari bolj realno, v nasprotnem primeru boste imeli na delovnem mestu težave.