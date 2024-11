Oven

Občutek imate, da nekdo ovira ali upočasnjuje vaše poslovne cilje. Iskali boste učinkovitejši način, s katerim bi lahko izboljšali svoje razpoloženje in osredotočenost na delo. Ne boste podprli zgodbe sodelavca, saj bo temeljila na ponavljanju že znanih dejstev. Nezadovoljni boste, zato prevzemite pobudo.

Bik

Vaše čustveno življenje je v vzponu, kar vas zelo veseli. Predvsem samski boste tarča številnih pogledov in pozitivnih komentarjev, ki bodo dvigali vašo samozavest in status v družbi. Zelo boste zaželeni, zato to obdobje čim bolj izkoristite in si izberite pravo osebo zase. Vi boste tisti, ki boste izbirali.

Dvojčka

Vaše zamisli bodo predstavljale in vsebovale veliko tveganja, zato ne pričakujte poslovne in praktične podpore. Dodatno se zaposlite pri reševanju poslovnih težav, a ne za ceno prekinitve skupnih dogovorov. Poslovni partnerji ne bodo imeli dovolj dokazov za resnejše obtožbe, zato bodite mirni in sproščeni.

Rak

S sodelavci in kolegi v službi se osredotočite na trenutne težave in se ne ukvarjajte z oddaljenimi napovedmi. Brez potrebe razpravljate o stvareh, ki nimajo pomembnejšega pomena za vaš poslovni položaj. Bodite dovolj šarmantni, še posebej z osebo, ki na nek način preizkuša vaše osebne zmožnosti.

Lev

V ospredju bo vaša želja po užitku, enostavnosti in privrženosti bližnjim. Vaše razpoloženje in odnos bosta spravna in vaša potreba po ljubezni in odobritvi bo na višku. Razmerje vam bo dalo veliko energije, če boste le dopustili. Samski odprite srce in se prepustite toku življenja, pa boste videli, kam vas bo to pripeljalo.

Devica

Imeli boste slab občutek, a sodelavci vas bodo prepričevali, da nadaljujete z začetimi načrti. Resno premislite in raje poiščite alternativno rešitev. Pomembno je pravilno razlikovati med moralnim in fizičnim pogumom. Ne boste dobili dovolj podpore, zato ne slepite sebe in drugih. Občasno se preveč prepuščate dramatiziranju in delujete dokaj predvidljivo.

Tehtnica

Končali boste delo, kar vam bo prineslo psihološko olajšanje, ne pa tudi materialnega zadovoljstva in koristi. Vso svojo energijo usmerite na znane, predvidljive situacije in ne tvegajte. V svojih namerah bodite dosledni. Načrtujte pomembno srečanje, ki bo v vas prebudilo dobro razpoloženje in svobodnejše čustveno izražanje.

Škorpijon

V ospredju bo oseba, v katero ste zaljubljeni ali vam je zelo všeč. Veste koga želite, zato delujte v smeri, da boste pridobili pozornost te osebe. Najverjetneje boste dobili odlično priložnost. Vezani, delitev ciljev in skupno odločanje bo še najboljše za vse. S tem boste zmanjšali prepire na minimum.

Strelec

Današnji dan bo še posebej primeren za urejanje finančnih zadev, zato se le posvetite denarju. Razmislite, kaj bi bilo najbolj dobičkonosno, vendar pa se morate zavedati tudi tveganja. Pazite, da se ne boste zapletli. Le ena sama napakica bi vas lahko drago stala. V partnerstvu bo mirno.

Kozorog

Čustvenemu področju boste namenjali neprimerno manj pozornosti kot včasih, kar bo za vas rahlo nenavadno. Partner bo nad vašo prezirljivostjo nemalo začuden, zaradi česar si lahko obetate kar nekaj prepirov. Poskušajte ohraniti čim bolj mirno kri. Saj veste, v zvezi je ključna komunikacija. V službi prisluhnite nadrejenim.

Vodnar

Pazite, da danes ne boste zaupali napačnim ljudem, saj bi lahko izgubili nekaj denarja. Premislite, preden se boste za kaj odločili, in ne nasedajte obljubam o majhnem vložku in velikem zaslužku. Lahko bi se že naučili, da so to prazne obljube. Vzemite si torej čas za razmislek.

Ribi

Nadrejeni imajo o vas veliko boljše in lepše mnenje, kot pa vam to dajo vedeti. V to se boste kaj kmalu tudi prepričali, ko boste dobili želeno napredovanje ali ponudbo za boljšo službo. Z odprtimi rokami sprejmite vse izzive. Obdobje je ravno tako ugodno za nakup ali prodajo nepremičnin.