Oven

Običajno poskušate videti stvari na logičnem in intelektualnem nivoju, a danes vas bo moč vaše intuicije presenetila. Vaša komunikacija bo bolj subtilna kot besede. Danes boste najverjetneje zelo optimistični, navdušeni in zelo navdihnjeni glede na vse okoliščine. Nadaljujte po vaši poti.

Bik

Vaš navdih bo danes povečan. Danes boste veliko svojega časa porabili za analiziranje idej, ki se vam bodo porajale. Ste intuitivni po naravi, a danes bo vaše mišljenje delovalo na visokem nivoju. Zapišite si prav vse zamisli. Ne pozabite na papir in svinčnik. Vseh idej in sanj se boste kasneje želeli spominjati.

Dvojčka

Dobili boste napačno informacijo o denarju, prišla bo od osebe, ki se drugače spozna na to področje. To bo lahko bil bankir, upnik, naložbeni svetovalec ali celo bližnji prijatelj ali sorodnik. Kdorkoli že bo, ne ubogajte tega, kar vam bo oseba rekla. Preglejte vsa dejstva, preden se boste za karkoli odločili.

Rak

Oseba, ki vam je blizu, ne bo popolnoma odkrita. Oseba se bo izogibala resnici ali bo skrivala nekaj pred vami, da bi vas zaščitila. Zaupajte svojemu instinktu. Če nekdo pove nekaj pomembnega, kar se ne sliši resnično, raje preverite dejstva, preden sprejmete besede. To ne bo prevara – ampak tako se boste zaščitili.

Lev

Zaradi utrujenosti boste malo ravnodušni in boste razmišljali, da bi raje ostali doma v postelji, kot da bi se kamorkoli odpravili. To bo popolnoma v nasprotju z vašimi načeli. Vsekakor ne boste ostali doma, ker vas bo vse skupaj preveč premamilo. Ven se boste odpravili kljub slabemu počutju. Ne ujemite se v to past, saj rabite počitek, da boste spet stari vi.

Devica

Še vedno lahko pričakujete nihanja v razpoloženju. Obstaja nevarnost pojava glavobola, zato previdno, saj se ne boste počutili najbolje. Priporočamo več fizične aktivnosti, saj boste tako pregnali glavobol in sprostili svoje telo. Še vedno boste čustveno razposajeni. Želeli si boste druženja in ljubezni, tako samski kot vezani.

Tehtnica

Danes boste predani svojemu partnerju. Čutili boste močna čustva, ki vas bodo spremljala cel dan. Zjutraj ne boste želeli vstati, saj vas misel na delo ne bo navduševala. Vseeno bo danes delovna storilnost na višku, zato boste kos vsem obveznostim. V službi boste zelo aktivni in delovno zagnani. Pazite na zdravje, saj se boste lahko zvečer počutili slabše in boste zelo utrujeni.

Škorpijon

S problemom ste se borili kar nekaj časa. Dobili boste dragocen vpogled v celotno zadevo in še danes boste vedeli, kako jo boste rešili. Odgovor bo prišel od nepričakovanega vira. Kako boste odreagirali na novo informacijo v vaši situaciji, bo odvisno od tega, kako odprti boste za spremembe.

Strelec

Danes boste bolj očarljivi in simpatični, kot ste običajno. Čas bo vsekakor pravi, da se odpravite na zmenek, ki ga že dolgo načrtujete ali enostavno stopite v prvo vrsto, da vas bodo vsi spoznali. To bo čas, ko se boste morali prisiliti, da se boste soočili z nezdravim razmerjem, v katerem ste trenutno.

Kozorog

Čas bo pravi, da začnete deliti vaša čustva. Komunikacijske linije bodo odprte. Že težke teme boste obravnavali preprosto in rešili boste kar nekaj problemov. Sledite vašim občutkom in vsi problemi se bodo rešili. Vsekakor pa preden se boste za kaj odločili, dobro premislite o poti do rešitve.

Vodnar

Danes vas bodo drugi ustrahovali, ker kar naprej iščete njihovo odobritev. Pripravite se na stres, do prepirov bo prihajalo tudi med vami in vašim partnerjem. Partner vam bo želel predstaviti vaš potencial. Ne vzemite tega kot kritiko, drugi v vas vidijo le več potenciala. Prisluhnite jim in mogoče boste razumeli, kaj vam želijo povedati.

Ribi

Vaš bližnji prijatelj je zelo občutljiv in hitro ranjen zaradi tistega, kar pravijo drugi. Pomagajte mu in ga spravite ven ter počnita skupaj nekaj zabavnega. Nimate vseh odgovorov, ki jih išče, a že če ga boste odpeljali v družbo, mu bo dobro delo, saj bo takrat misli čisto preusmeril, vi pa se boste sprostili.