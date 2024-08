Oven

Dogodki se bodo hitro in spontano odvijali, zato bodite prodorni in pogumni, pa boste zavzeli boljše mesto na lestvici uspešnosti. Osredotočite se na svoje delo in na vsako malenkost, saj bodo vaši nadrejeni vse temeljito nadzirali. Potrebujete več previdnosti in samokontrole, zberite se.

Bik

Bolj resno začnite razmišljati o prehrani in zdravem načinu življenja, še posebej če imate težave s težo, slabo kondicijo ali pa kadite. Srečajte se z osebami, ki vas bodo motivirale, izogibajte pa se tistim, ki vam črpajo energijo in na vas prenašajo svojo pasivnost in negativno stališče.

Dvojčka

Čutili boste moč, a obenem boste tudi zelo skrivnostni. To bo za vas prav zanimiva kombinacija, ki jo izkoristite v polni meri. Če vas bo na trenutke strah, ker določenih občutkov in želja ne boste prepoznali, se raje samo prepustite in uživajte v življenju. To bo za vas neke vrste popestritev.

Rak

Razgibani dnevi bodo prekratki za vse načrte, ki jih boste želeli uresničiti. Veliko novosti, ki se bodo pojavile v vašem življenju, vam ne bo pustilo, da bi se dolgočasili. Pred vami je tudi obdobje, ko boste lahko popravili stanje na bančnem računu. Imejte odprte oči za nove priložnosti in seveda bodite aktivni.

Lev

Pred vami je dan, ko boste dobili veliko novih priložnosti, na vseh področjih. Najbolj vas bo razveselilo dejstvo, da se boste z določenimi ljudmi mnogo bolje razumeli kot v preteklosti. Zakopali boste bojno sekiro. Tako se vam bo odvalil kamen od srca, poleg tega pa se vam bodo odprla številna nova vrata.

Devica

Po dnevih, polnih obveznosti, boste le občutili izboljšanje na vseh področjih. Najbolj se boste razveselili dejstva, da se v vas znova prebujajo močnejša čustva. Tisto, kar je mlačno, za vas ni zanimivo; štejejo le konkretne stvari. Začnite načrtovati oddih ali izlet, tako boste drugim pokazali, da vam ni vseeno za njih.

Tehtnica

Dan bo potekal precej razgibano. Veliko se boste pogovarjali z drugimi, še bolj pa jih boste poslušali. V vas bodo videli zaveznika, zato vam bodo ljudje zaupali svoje skrivnosti, vi pa jim boste dajali nasvete in jim s tem pomagali. Občasno boste z intuicijo kar zaslutili vprašanje, a bi bilo bolje, da se ne bi vživljali preveč.

Škorpijon

Zabavali se boste ob gledanju, kako se drugi odzivajo na vaše mnenje in določene poglede na življenje. Zgrabite novo priložnost, ki se vam bo ponudila. Dan boste načeloma začeli popolnoma vsakdanje, a boste še pred večerom spoznali, da so pred vami trenutki vznemirljivih sprememb. Ne prestrašite se jih!

Strelec

Dan se bo odvijal po vaših načrtih. Počutili se boste dobro, saj že nekaj časa prihajajo do izraza vaše sposobnosti. Vaši talenti so vidni, zadovoljni ste, ker vas ljudje cenijo in to je gorivo, ki vas poganja naprej. Nekaterim pa boste morda čutili v sebi nemir in razdvojenost.

Kozorog

Nekateri boste občutili dotok nove energije, ki vam bo pomagala pri uresničevanju vaših zamisli. Drugače pa se boste bolj poglobili vase, iskali boste nove poti. Malo ste se že naveličali poslušati nekatere ljudi, ki stalno trdijo eno in isto. Ne boste se mogli sprijazniti z dejstvom, da določeni ljudje enostavno niso za spremembe.

Vodnar

Vsi dogovori, ki so v preteklih tednih obstali na mestu, se bodo le razvili v pravo smer. Tudi odgovori, ki jih pričakujete, bodo zdaj našli pot do vas. Dan bo za vas harmoničen in izžarevali boste toplino. Umirjeni boste. Zelo boste zadovoljni. Lahko da se bo pojavila želja po novi službi.

Ribi

V ozračju bosta stres in nemir, saj se boste zavedli, da trenutno morda pričakujete preveč. Poskusite uskladiti vaše želje z realnostjo, lažje vam bo. Pričakujete pa lahko tudi pomoč neke tretje osebe, ki ji že sedaj močno zaupate in jo dobro poznate. Tudi tokrat vas ne bo razočarala.