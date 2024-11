Oven

Danes boste našli odlično rešitev za organizacijo določenega projekta. Nekaj stvari se bo zaradi tega povsem ustavilo, a ne pozabite na najbližje. Pričakujete lahko nekakšno dediščino ali drugo finančno pomoč. Povečal se vam bo apetit. Poskusite se prebiti mimo sladkarij in ne posegajte preveč po njih.

Bik

Želeli si boste potrditve, da ste se pravilno odločili, zato boste bližnje dobesedno prisilili, da se bodo strinjali z vami. Na denarnem področju sprememb ne pričakujte, se pa lahko zgodi, da boste zaradi nepričakovanih stroškov nekoliko pod stresom. Kar se tiče zdravja, vas kmalu čaka zdravniški pregled, obisk ginekologa ali predavanje na temo zdrave prehrane.

Dvojčka

Preizkusili se boste v reševanju tujih težav. Prevzeli boste pobudo, kar vam bo pomagalo izboljšati tudi vaše stanje. Pri reševanju določenih zadev pa se modro zanesite na usodo. Poskrbite tudi za sprostitev. Pojdite na kakšno masažo ali sprehod, predvsem pa posvečajte svojemu zdravju več pozornosti, kot ste jo do sedaj.

Rak

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste na delovnem mestu stvari vzeli v svoje roke. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Odločno se boste spopadli s svojimi šibkimi točkami na področju zdravja in počutja.

Lev

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Odpravite stres in se umirite z meditacijo ali prijetnimi dejavnostmi.

Devica

Nov dan boste začeli nabiti z energijo in polni upanja. Tako veseli in energični boste, da vam bodo besede dobesedno letele iz ust. Pomanjkanje denarja vam bo pokvarilo načrte, a boste na koncu z opravljenim vseeno kar zadovoljni. Zelo boste razdražljivi, lahko da vas bo napadel tudi prehlad.

Tehtnica

Veliko zamisli imate, ki bi jih radi uresničili, a sedaj nimate možnosti za to, kar vas zelo jezi. Finančno niste na zeleni veji. Če boste želeli do tja priti, se boste morali še dobro namučiti. Okoliščine ne bodo na vaši strani in ne bo vam uspelo uresničiti vsega, česar se boste lotili. Oborožite se s potrpežljivostjo in počakajte na bolj ugoden trenutek.

Škorpijon

Spočijte se od vseh nalog in obveznosti. Vzemite si nekaj časa samo zase in ga preživite mirno ter sproščeno. Jutri vas čakajo nove naloge, a nikar ne mislite na to, ampak se posvetite svojim konjičkom in dragim ljudem. Veliko boste dali tudi na svoj videz, morda si boste privoščili nekaj razvajanja.

Strelec

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe. Bodite bolj popustljivi in ljudje vas bodo raje sprejeli medse.

Kozorog

Neodločeni ste glede nekega odnosa in se sprašujete, ali bi sploh še nadaljevali s tem ali bi se bilo bolje ustaviti, dokler je še čas in škoda ni prevelika. Morda bi bilo dobro, da bi se posvetovali z nekom, z neko bližnjo osebo. V vsakem primeru pa boste vi morali sprejeti ali odgovornost ali krivdo, pa tudi uspeh.

Vodnar

Poskusite poslušati svoj notranji glas in upoštevati svojo intuicijo. Predvsem pa pazite, da ne boste storili napačne poteze in tvegali česa, kar vam veliko pomeni. Določenim ljudem boste končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vami.

Ribi

Danes bo pri vas prisoten občutek, da se vaše želje na poslovnem področju ne bodo nikoli uresničile. A zagotovo ne bo tako, samo malo morate počakati na obdobje, ki vam bo bolj naklonjeno, pa boste dosegli zadane cilje. Danes res nič ne bo potekalo po načrtu, a že jutri boste začutili novo moč in energijo.