Oven

Znova ste se znašli v vlogi žrtve. Poskušajte se odmakniti od tega in spoznajte, da morate vzeti življenje v svoje roke. S tem, da prelagate krivdo na druge, ne boste nikamor prišli, poleg tega imajo tudi vaši bližnji takšnega obnašanja več kot dovolj. Lahko pričakujete klic iz oddaljenih krajev.

Bik

Danes boste v sebi začutili praznino. Zdelo se vam bo, da ste obstali na mrtvi točki in da se finančno ne premaknete naprej. Vaša finančna strategija vas ni pripeljala daleč, zato je čas, da jo spremenite. Prav tako bodite previdni pri delu. Nekdo vas bo želel preobremeniti z obveznostmi. Ne pustite se mu, saj ne zmorete vsega sami!

Dvojčka

Postavljeni boste pred nov izziv. Pred vami bodo preizkušnje, na katere se boste morali zelo dobro pripraviti. Prijatelji vas bodo zasuli z informacijami, za katere boste trdili, da so lažne in nevoščljive. Pazite, kako se boste odzvali, da ne oslabite že okrhanih medsebojnih odnosov. Vsekakor jim prisluhnite, kaj imajo za povedati.

Rak

Branili boste vaša politična in socialna prepričanja zaradi dogodkov v službi, doma ali v vaši skupnosti. Vaša edinstvena perspektiva je lahko navdihujoča za druge, zato se nikar ne držite nazaj, ko boste govorili o svojih idejah za prihodnost. A zapomnite si, prednost naj imajo stvari v sedanjosti in ne sanjarjenje o nerealističnih možnostih.

Lev

Za vas bo to zelo stresen dan. Vaše delovne obveznosti vas težijo zaradi povečane odgovornosti, ki ste jo sprejeli. Dan se bo zdel neskončen, a še vedno ne bo dovolj ur, da bi vse pripravili za naprej. Pazite, da ne boste vaše tesnobe prenašali na druge. Če boste prijazni do njih, vam bodo pomagali.

Devica

Obkrožite se s prijatelji in s sodelavci, na ta način boste ustvarili prijetno atmosfero. Vaše sanje so trenutno žive in razburljivo je, da jih lahko delite z isto mislečimi posamezniki. Na zabavi boste samski lahko našli tudi prijatelja, ki si ga želite. Tudi manjše in bolj osebno srečanje bi najbrž lahko delovalo.

Tehtnica

Razmerja z drugimi bodo skladna in stabilna. Neka starejša in bolj izkušena oseba vam bo pomagala pri stvareh, ki so vam zelo pomembne. Vse skupaj bo v povezavi s čustvenimi ali finančnimi temami. Kakorkoli, vse skupaj vam bo zelo pomagalo, stopite pa iz sedanjega okvira vašega uma.

Škorpijon

Zasnovali ste nov načrt na področju dela, saj želite oplemenititi svoje premoženje. Zvezde zagotovo niso naklonjene igram na srečo, zato poiščite drug načrt, saj ste sami zadolženi za lastno srečo. V službi boste danes polni energije in zagona. Tisti, ki že imate ustaljen odnos, boste v večernih urah romantično razposajeni.

Strelec

Tudi danes boste zelo zagnani na delovnem mestu. Zdelo se vam bo, da vam nič in nihče ne more preprečiti, da bi dosegli zadane cilje. Optimističen pogled na svet se bo odražal tudi na vseh ostalih področjih. Tisti, ki ste vezani, boste v dvomih glede vaših odločitev. Vsekakor se morate danes izogibati prepihu, saj bi lahko vplival na vaše zdravje. Previdno s financami!

Kozorog

Včeraj ste se resnično spočili, telo ste napolnili z novo energijo. Pred vami je uspešen dan, poln dogodivščin. V službi boste kos novim delovnim nalogam, ki vam jih bodo naložili nadrejeni. Zelo verjetno boste morali danes celo malce podaljšati delovnik. Pazite na to, da boste svoji družini namenili dovolj časa. Nekdo si želi več vaše pozornosti. Možni so konflikti v odnosih. Previdno!

Vodnar

Niso vam všeč pogoji in nastop določenih sodelavcev. O določenih poslovnih priložnostih boste hitro spremenili mnenje, a bodite premišljeni. Dejanja namreč govorijo več kot besede. S tem, ko kaznujete druge, posredno kaznujete tudi sebe. Osebe v vaši bližini dobro razumejo vaše čustvene namere.

Ribi

Nahajate se korak pred drugimi in vaši rezultati presegajo povprečna merila. V družbi sodelavcev ste dobro sprejeti, toda ne zanašajte se na nove zamisli. Poskušajte uresničiti skupne interese. Z ljudmi, s katerimi delate, se boste odlično dopolnjevali. Imeli boste dovolj dobrih razlogov za zadovoljstvo in srečo.