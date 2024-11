Oven

Prav nič vas ne bo ustavilo, da bi danes dokončali, kar ste si zadali že nekaj časa nazaj. Nekdo vam bo pri tem pomagal z nasveti in s spodbudo. Proti večeru boste zelo zadovoljni sami s seboj in okoli sebe boste imeli tiste prave prijatelje. Prav nihče vam ne bo zameril, da boste v središču pozornosti.

Bik

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Dvojčka

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.

Rak

Bodite pozorni na vaše telo in se ustavite, ko vam bo telo tako naročilo. Močna agresivna sila bo kar vrela na dan in želela, da nekaj naredite. Pazite, da boste ob vsem tem skrbni tudi do drugih. Najbolj pomembno po bo, da boste pazili, da boste poskrbeli tudi sami zase. Poslušajte svojo intuicijo in stvari se bodo izboljšale.

Lev

Čustveno bi morali biti danes dobro. A ko bo prišlo do situacije, ko bo potrebno nekaj narediti, boste zelo neodločeni. Izkoristite fantastično možnost, ki se vam bo ponudila. Najbrž ne boste želeli nič zamuditi. Poskušajte dobiti pravi koščke sestavljanke. A še najbolje bi bilo, če bi preizkusili vse in videli, kateri vam najbolj ustreza.

Devica

V vaši naravi je, da želite vključiti vse v vaše plane. Zato tekate naokoli, da se prepričate, da je za vse lepo poskrbljeno. Več kot verjetno bo na dan spet prišla vaša skrbeča stran, zato kar svobodno razdajajte to ljubezen. Samo bodite previdni, da ne boste žrtvovali preveč, ko boste skrbeli za druge. Pomislite tudi nase!

Tehtnica

Spoznali boste da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a v tem času bo to težko. Edina stvar, ki vam bo lahko danes otežila pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.

Škorpijon

Pomirite se in dobro premislite, koga boste obtožili, ko pa nimate zbranih vseh dejstev. Bodite previdni. Držite vaš srd pod kontrolo. Če boste udarili mimo, boste po vsej verjetnosti izgubili vse spoštovanje in to za vedno. Če obstajajo konflikti, ki jih je potrebno rešiti, jih vsekakor rešujte zasebno in ne v javnosti.

Strelec

Danes boste bolj povezani z vašo strogo stranjo kot pa čustveno. Najverjetneje bo to vodilo do nekaterih konfliktov. Bodite previdni, da ne boste preveč agresivni do ljudi, ki vam bodo želeli samo pomagati. Pazite, da ne boste prizadeli nekoga, ki vam je blizu. Bodite nadvse previdni.

Kozorog

Zdelo se vam bo, da vam nekaj leži na duši, pa tega ne boste zmogli povedati najbližjim. Prav je, da razmislite, komu lahko dejansko zaupate. Pogovor in izpoved vam bosta dobro dela. Previdni pa bodite na zdravstvenem področju. Zdravje vas bo namreč prav danes lahko pustilo na cedilu! Poskrbite zase in se razvajajte!

Vodnar

Današnji dan bo prav poseben, saj bo primeren za nova poznanstva in sklepanje novih prijateljstev. Bodite strpni in ne prehitevajte dogajanja. Čutili boste, kako s svojo energijo vplivate na ljudi okoli sebe. Previdno pri zdravju! Na delovnem mestu ne izgubljajte energije z nepomembnimi stvarmi. Pretehtajte, kaj je zares pomembno in kaj ni.

Ribi

Že dopoldan boste občutili krizo. Še vedno se niste naučili, kako načrtovati odlive z bančnega računa. Skrajni čas je, da se naučite, saj se vam drugače ne piše dobro. Naslednjič načrtujte porabo sredstev vnaprej. Dan bo zelo naporen, saj ne čutite več strasti in zagnanosti, kot ste ju nekoč. Odkrijte recept za zadovoljstvo!