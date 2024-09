Oven

Stvari na poslovnem področju se izboljšujejo in že čutite učinek preteklih odločitev. Ostanite na začrtani poti in ne odstopite od zastavljenega cilja. Nekdo vam bo povedal zelo pomembno informacijo, ki vam bo pomagala pri zaščiti vaše prihodnosti. Vsekakor sledite tudi vaši intuiciji in vse se bo dobro izteklo.

Bik

Danes si vzemite čas samo zase ali za ljubljeno osebo. To pomeni, da morate storiti nekaj, začnite delati na tistem, kar je za vas najtežje: izklopite elektronske naprave, kar vključuje telefon, pozivnik ... Navsezadnje, če vas bo kdo nujno potreboval, vedite, da vam bo zagotovo pustil sporočilo.

Dvojčka

Dobili boste povabilo od starega prijatelja, ki ga že dolgo niste videli. Ali to pomeni, da boste vsekakor potovali? Ni nujno, saj se boste morali še prej pogovoriti z domačimi. Če se boste le odločili odpotovati, naredite načrt že sedaj. Čas ne bo primeren, da bi naredili nekaj čisto spontano. Ali niste ravno želeli narediti odmora od rutine? Izkoristite priložnost.

Rak

Imate dilemo: Po eni strani bi se radi še vedno zabavali, še posebej ker se je pojavila oseba, ki je niste pričakovali. Po drugi strani pa imate veliko obveznosti in vas že skrbi, da bi potem zamudili roke. Odločite se lahko samo za eno stvar, razdelite dan enakovredno. Delajte prej in se zabavajte po sončnem zahodu.

Lev

Sprememba, ki se je zgodila že pred časom, vam povzroča nekaj težav pri rutini. Če želite več miru in manj drame, morate več pozornosti nameniti vašemu zdravju in čustvom. Vprašajte prijatelje za nove in sveže ideje, kako ustvariti mirnejše ozračje. Prenova doma bo pomagala ali pa okrasite prostor, v katerem se največ zadržujete.

Devica

Imate neverjeten zagon in motivacijo, ko morate kaj postoriti, a veste tudi, kdaj je pravi čas za zaključek. Po nekaj dnevih dela na projektu, ki se sedaj počasi izteka, boste utrujeni, a še vedno boste pripravljeni končati začeto. Popoldne se skoncentrirajte na čisto drugo stvar: na osebo, ki že nestrpno čaka, da jih boste naklonili nekaj vašega časa.

Tehtnica

Upajmo, da ste se včeraj dobro zabavali, ker danes vsekakor ne boste pri volji, da bi to ponovili. Verjemite ali ne, danes se boste odločili narediti seznam, ki ga boste nato kar dvakrat preverili. Šele potem se boste lotili stvari. To ni vaš običajni način, a kakorkoli, kdo je rekel, da ste blizu običajnemu?

Škorpijon

Danes se boste končno spet počutili dobro. Drugi ljudje okoli vas bodo trdni, praktični in odgovorni – prav taki, kakršni ste tudi vi običajno. Odločili se boste za večjo odgovornost v službi, novo, bolj zahtevno delovno nalogo. Če boste v kaj dvomili, pa prinesite papir in vse skupaj zapišite in zapečatite. Vaše zdravje bo v prihodnje trdno.

Strelec

V današnji dan ste se zbudili osveženi in prenovljeni. Imate občutek, da lahko naredite in dosežete karkoli. In najverjetneje tudi boste, samo zavzeti se boste morali za tisto stvari, ki jo boste želeli narediti. Pazite, da se ne boste preveč naslajali. Ker imate občutek, da ste nepremagljivi, to še ne pomeni, da ste res.

Kozorog

Imeli boste močno željo po iskanju avanture. Odločili se boste tudi za spontan izlet, da boste spoznali nove ljudi in vznemirljiva področja ali pa se boste preizkusili v novi zvrsti razvedrila, mogoče se boste odločili za padalstvo. Premislite, kaj bi lahko spremenili pri vašem stilu življenja, da se boste izognili stagnaciji v prihodnosti!

Vodnar

Čaka vas nepričakovan preboj v vaši karieri. Bilo bo vznemirljivo in opogumljajoče – obenem pa tudi malce strašno! Ne boste želeli spustiti te priložnosti. Vaša sreča bo zbujala zavist pri nekaterih sodelavcih, a nikar ne pustite, da bi vas to zmedlo in odvrnilo od zadanih ciljev. Enostavno naredite svoje.

Ribi

Obeta se vam potovanje z letalom. Najverjetneje boste načrtovali turnejo po oddaljenih državah ali tujih deželah. Lahko boste šli s prijatelji ali s skupino, kateri ste se pravkar pridružili. Nenavadni novi interesi bodo ujeli vašo pozornost, kar vas bo vabilo k nadaljnjemu študiju. Morda se boste vpisali v delavnico. Veselite se širitve vašega obzorja.