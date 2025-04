Oven

Razmišljali boste o tem, da vas nadrejeni ne ceni dovolj, čeprav se vi že dalj časa trudite pritegniti njegovo pozornost. Ne obupajte in nadaljujte dobro delo. Ker je bil priliv denarja tokrat manjši, kot ste pričakovali, se vas bo polotila slaba volja. Tudi pozitivnih sprememb na zdravstvenem področju še ne bo, lahko pa proti večeru pričakujete izboljšanje počutja.

Bik

Delo v skupini vas bo začelo dušiti, vendar se zavedajte, da je poslovni uspeh potrebno graditi na podpiranju medosebnih odnosov. Pomagajte sodelavcem pri njihovih nalogah. Trenutno vaše finančno stanje blesti, zato se ne obremenjujete z razmišljanjem o varčevanju. Premislite! Zdravje bo še naprej krepko.

Dvojčka

S trdno voljo in z dodatno podporo vaših sodelavcev boste preplezali lestev uspeha in se izkazali pri poslovnem projektu. Izplavali boste iz finančnih težav, saj imate na zalogi dovolj zamisli, kako boste zaslužili denar. Vaše zdravstveno stanje se bo danes spreminjalo z vremenom. Bo pa proti večeru boljše kot zjutraj.

Rak

Tisti, ki že imate boljšo polovico, točno veste, da je vajin odnos zelo dober, vendar pa vam to danes ne bo dovolj. Od partnerja boste zahtevali še več. Malo znižajte svoja pričakovanja. Samski pa imate za danes neke načrte, vendar se ne bodo izšli po pričakovanjih. Raje si vzemite nekaj časa in ponovno premislite vse skupaj.

Lev

Prepustite se toku in videli boste, kam vas bo ta ponesel. Nikar ne rinite z glavo skozi zid, saj bi vam to nakopalo le nove težave. Vrata se vam bodo odprla, ko boste pripravljeni na to. Danes bodite še posebno osredotočeni na malenkosti, saj bodo ravno te najpomembnejše. Zvečer se posvetite partnerju.

Devica

Danes boste še bolj disciplinirani in organizirani kot običajno. Delovne obveznosti vam bodo šle odlično od rok, prav tako vse na zasebnem področju. Priporočljivo je le, da v svoje ljubezensko in partnersko življenje vpeljete več spontanosti. Ta bo prijetno popestrila vsak dan.

Tehtnica

V službi bo nastopilo za vas zlato obdobje. Dobro se boste odrezali na poslovnem sestanku, vaša popularnost v službi pa bo začela strmo naraščati. Spet boste precenili lastne zmožnosti in boste preveč zapravljali, luknje pa nato še dolgo ne boste mogli zapolniti. Poskrbite za svoje zdravje ter se z vitamini okrepite.

Škorpijon

Zazdelo se vam bo, da se zadeve na službenem področju ne premaknejo z mrtve točke. Nekaj, kar ste pred kratkim opustili, vam bo prišlo še kako prav. Na finančnem področju si boste lahko kar malce oddahnili, saj vam bo dan prinesel dobre novice in uspeh. Težave z zdravjem so preteklost, se pa malo držite nazaj pri hrani.

Strelec

Sodelovanje in delo bosta danes potekala v mirnem vzdušju. Kompromis, ki ga boste danes sklenili, pa bo izrednega pomena. Pravzaprav se boste znašli v položaju, ko boste lahko odplačali vse stare dolgove. Možnost poškodb bo danes nekoliko povečana, zato bodite bolj pazljivi.

Kozorog

Na delovnem mestu se bo nekaj zapletlo, zato boste morali zaprositi za dodatno pomoč. Glede na to, da ste se v preteklosti že dokazali, vam pomoči ne bodo odrekli. Obstaja možnost nepričakovanega denarnega dobička. Načrt, ki ste ga naredili, boste lahko uresničili in prinesel bo nekaj dobrih rezultatov. Telo vam bo nekaj sporočalo, prisluhnite mu.

Vodnar

Vezani nikar ne rešujte vajinih težav v javnosti. Četudi vas partner pred prijatelji spravi v slabo voljo, počakajte da bosta sama, preden mu poveste, kaj si mislite. Samski boste precej pod stresom, saj vam neka oseba nikakor ne bo dala miru, čeprav vam ne bo do njene družbe. Razmislite, kako se je boste rešili.

Ribi

Danes boste premišljevali o svojem delu, saj s poslovnim področjem niste zadovoljni. Ne boste se predajali pesimizmu, saj vas bo gnala sla po izboljšanju trenutne situacije. Premislite in ravnajte taktično. Zaupajte svoje predloge nadrejenemu. Četudi vam bo spodletelo, vsaj ne boste obžalovali ničesar.