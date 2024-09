Oven

Lahko se bo pojavil navdih, ko se boste spominjali vaših prvotnih idej. Zato nosite s seboj vseskozi svinčnik in papir, da si boste ideje lahko zapisali. To bodo kratkoročne in kreativne ideje, ki jih kasneje ne boste mogli več priklicati nazaj v spomin. Zapišite si vse ideje, tudi tiste, ki se vam ne bodo zdele najboljše.

Bik

Danes vas bo prijatelj prosil za uslugo, a bi vas pomoč lahko preusmerila v napačno smer. Zato boste pod pritiskom, saj ne boste imeli časa pomagati, hkrati pa ne boste želeli končati prijateljstva. Prepričajte se o njegovih namenih. Razložite mu, kaj mislite in ne uničite prijateljstva. Izkoristite priložnost in prijatelju povejte, kakšno mnenje imate o vsem skupaj.

Dvojčka

Dobili boste novico, da na obisk prihaja star prijatelj ali znanec. Morda boste malo živčni, ker niste obdržali stika z njim. Skrbelo vas bo, da je užaljen. Splošno znano je, da danes zaradi današnjega tempa nihče nima časa za druge. Pojasnite mu to in spoznali boste, da imata enako mnenje. Vsa ostala nesoglasja pa bodo izginila ob pijači.

Rak

Zadnje čase zelo radi komplicirate, današnji dan pa bo ravno pravšnji, da poskusite poenostaviti vaše življenje. Upočasnite ritem in poglejte, kje ste do sedaj pretiravali. Ne ustavite se ob vsaki podrobnosti, tako ne boste mogli uživati. Poskrbite, da boste v prihodnje bolj spontani.

Lev

Nekdo, ki vam je blizu, vam zelo zavida. Vse skupaj je čisto neškodljivo, a še vedno pazite na nenadne komplimente, ker verjetno ne bodo mišljeni dobronamerno. Ta oseba bi vsekakor želela biti v vaših čevljih, a najverjetneje ne bi mogla narediti, kar ste vi že končali. Enostavno nadaljujte svojo pot in sledite svojim ciljem.

Devica

Danes boste čustveno na tleh, kar bodo nekateri vzeli kot depresijo. Več časa namenite aktivnostim na prostem. Vsakodnevna hoja vam bo pomagala prebroditi težave in lažje boste uravnotežili vaša čustva. Rezultate boste videli že po nekaj dneh, kar vam bo prineslo tudi druge zdravstvene prednosti. Vsekakor morate nadaljevati s takim načinom življenja.

Tehtnica

Današnji dan bo idealen za spremembo. To boste tudi začutili, ker se boste zavedli duševnih in čustvenih prednosti. Naš psihološki obraz zahteva, da se od časa do časa podamo v nove izkušnje, saj bi drugače obstali na mestu. Če ste deloholik, obstaja nevarnost, da boste pregoreli. Morali bi si vzeti tudi malo časa zase, preden bo prepozno.

Škorpijon

Malce boste izgubljeni, stvari boste hoteli čim prej končati. Preveč se boste gnali, zato boste izčrpani in delali boste napake. Ko boste prišli do duhovnega stanja, boste pozabili na nekaj zelo pomembnega. Upočasnite malo in nikar ne zamudite najbolj pomembne stvari. Počistite nered, ki je nastal. Poskrbite tudi za sprostitev.

Strelec

Danes vam bo postalo jasno, da niste tako fit, kot bi lahko bili. Tudi nekdo, ki vam je blizu, bo moral ponovno pričeti z dnevno telovadbo. Najbolje bi bilo, da bi se skupaj odpravila v fitnes. Nikoli ni prepozno. Rezultati bodo vidni šele čez nekaj časa, toda telovadba bo izboljšala vašo duševno in fizično kondicijo.

Kozorog

Danes bo potovanje glavna tema dneva, razmišljali boste o dopustu ali daljših počitnicah. To bo pravi čas, da se posvetite gibanju. Stvari bodo napredovale kot načrtovano. Vsekakor pa si morate vzeti čas za ogled narave, kar vam bo razkrilo prijetno presenečenje. Dan bo vsekakor odličen.

Vodnar

Danes boste trmasti, ker vas bo nekdo usmeril v napačno smer in rezultat ga bo resnično zadovoljil. Zaradi tega boste postali še jezni. Namesto, da bi spremenili obnašanje, boste sledili napotkom, dokler vam to ne bo več godilo. Ko bo prišlo do tega, pa bo vsekakor čas za spremembe.

Ribi

Pozorni postanite na svoje počutje. Zaradi dela v preteklem obdobju ste izčrpani, težava pa je tudi v tem, da se ne prehranjujete zdravo. Poskrbite za pet obrokov na dan, zaužijte več sadja in zelenjave. Življenje si organizirajte tako, da vas bo manj obremenjevalo. Pomagalo bo že samo, če si boste obveznosti zapisali in nato sledili seznamu, saj ste trenutno pod velikim stresom.