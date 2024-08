Oven

Končno boste deležni nekaj pozitivnih rezultatov. Vaši projekti bodo očitno istočasno dobili svoj smisel. Medtem, ko boste zaradi tega prav gotovo precej zaposleni, se boste vseh teh aktivnosti tudi razveselili. Vaši možgani bodo polni idej in s tem boste pridobivali na hitrosti in inteligentnosti.

Bik

Zaupajte, da se vse zgodi z nekim namenom. Navajeni ste, da se držite nekih okvirjev, zato se boste še vedno spraševali, če ste storili vse, kar je bilo potrebno. Ljubosumje ali sanjarjenje o nedoživeti sreči ne vodi nikamor. Raje se zavedajte svojih dragocenih izkušenj in pozabite na krivdo.

Dvojčka

Ves dan boste nervozni in zelo hitro boste krivdo prevalili na druge. Toda zadovoljni ne boste niti sami s seboj. Neka dilema pa bo še dodatno zaposlila vaše misli. Celo ponoči boste tako obremenjeni, da dolgo ne boste zaspali. Čez dan se čim več gibajte, če vam bo sploh zneslo.

Rak

Če čutite, da se preveč žrtvujete, potem prenehajte s tem. Vsake toliko časa bi morali biti malce sebični, kar je to pravzaprav zdravo. Pustite nihalu, da se povrne v stanje sebičnosti, ker je vaša sreča najpomembnejša. Poskrbite najprej zase - zadremajte, berite knjigo ali pojdite na sprehod.

Lev

Morda si boste zaželeli kakšne osebne ali druge pustolovščine, a vas bo notranji glas posvaril, da bi se lahko znašli v resnih težavah. Bodite pozorni pri delu ali v vsakdanjem življenju, da ne bo prišlo do neljubega dogodka. Čaka vas tudi prijeten večer, ki ga boste preživeli v družbi prijateljev.

Devica

Dobro boste predstavili svoje ideje in zato jih boste lahko začeli tudi uresničevati. Ne jezite se na nekoga, ki ne bo želel sodelovati pri vaših načrtih na način, kot ste si vi zamislili. Bodite diskretni z denarjem, saj se boste tako izognili nepotrebnim zapletom. Hitro bi lahko zapravili preveč.

Tehtnica

Danes vas čaka nekoliko bolj naporen dan. Če ste morda po naravi bolj skopuški, boste danes nekoliko bolj radodarni. Zapravljali boste za sebe ali druge. Na delovnem mestu pa boste v skrbeh, zato boste nekoliko bolj živčni. Odpravite se v gozd ali na kakšno vzpetino, kjer se vam bo odprl drugačen pogled.

Škorpijon

Danes boste malce zadržani in togi. Nikakor se ne boste mogli predati in nikakor ne boste mogli zaupati. Bali se boste, da bo kdo izrabil vaše zaupanje. Ko boste sprejeli neko slovo, boste začutili olajšanje. Radi bi bili prisotni povsod, toda pazite, da si ne boste nakopali kakšnih nepričakovanih težav.

Strelec

Danes boste precej čustveni. Pazite, da ne boste povsem po nepotrebnem izzvali prepirov doma. Poskusite svoja negativna čustva zadržati zase. V nasprotnem primeru bi lahko hitro prišlo do obtoževanja in prepirov. Raje se osredotočite na pozitivne stvari in čim manj razmišljajte o sebi.

Kozorog

Pri iskanju določenih informacij se boste morali zanesti predvsem nase. Nihče vam ne bo novic prinesel kar na pladnju. Nekdo bo od vas zahteval, da se o nečem končno odločite. Nikar ne hitite, sploh če sta dogovorjena drugače. Prepričajte se o dejanskem dogajanju na tem področju.

Vodnar

Zelo organizirani ste pri različnih projektih, pa kljub temu čutite določeno nezaupanje okolice. Najbolje vam bo šlo, ko se boste zanesli predvsem nase. Izogibajte se konfliktnim situacijam. Ne obremenjujte se preveč z drugimi in njihovim mnenjem. Vse delate le zase.

Ribi

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil. Ob koncu dneva boste tudi sami utrujeni od druženja in telefonskih pogovorov.