Oven

Čeprav niste pretirano leni, obožujete spanec. Budilka vas bo danes spravila ob pamet. Globoko vdihnite in kot bi mignil boste pripravljeni na nov dan. Za dobro jutro si privoščite skodelico dobre kave in vaše misli bodo prebujene. Naredite si seznam obveznosti, ki jih želite opraviti čez dan. Veseli boste, ko boste videli, koliko stvari lahko obkljukate.

Bik

Počutje bo boljše. Nov delovni dan bo primeren za nove začetke in vi boste danes pokazali vso navdušenost nad novim projektom. Pripravljeni boste na nove podvige. Dan boste začeli zagnano, vztrajno in osredotočeno. Zvečer pa si le privoščite manjši zaslužen oddih. Zadihajte, malenkost upočasnite svoj tempo.

Dvojčka

Mislili boste, da ste dobili napačen vtis, a verjemite, niste ga. Gre za dejstvo, da komentarjev niste vzeli preveč osebno. Nekateri ljudje govorijo svobodno in ne pomislijo na posledice, ki jih prinesejo njihove besede. Vi ste to lahko zaznali, saj so vaše komunikacijske sposobnosti na visokem nivoju.

Rak

Začutili boste potrebo po prostem času, da bi lahko ocenili, kako stvari potekajo. Vaš spremenjen vidik vam bo dovolil, da boste lahko uživali v pomembnejših stvareh. Odpravite negativne vidike življenja. Osredotočite se na prijetnejše stvari okoli vas in jih z odprtim srcem tudi sprejmite.

Lev

Znova boste nadaljevali s pridnostjo pri zadanih obveznostih. Vse stvari bodo morale biti na svojem mestu. Ne pretiravajte. Prav je, da ste natančni, toda vse ima svoje meje. Včasih je prav, da opravimo obveznosti površno, saj jih tako lahko oddamo v načrtovanem roku. Premislite, kaj se vam bolj izplača.

Devica

Dan bo kot nalašč, da se lotite projekta, o katerem ste že dolgo premišljevali. Razmišljanje končno spremenite v dejanja in presenečeni boste, kako bodo stvari kar same od sebe stekle. Če ste po naravi bolj umirjena in sproščena oseba, boste začutili naval nove energije. Tisti, ki ste po naravi dokaj impulzivni, pa bodite pazljivi in ne pretiravajte.

Tehtnica

Vse, kar boste danes počeli, utegne imeti nekoliko grenak priokus, zato ne rinite v težave. Ko boste prišli do ovire, raje odnehajte. Ljudje v vaši okolici bodo nekoliko negotovi, zato jim ne poskušajte česarkoli vsiljevati. Nove poti vas ne bodo pripeljale daleč, zato raje malo počakajte, preden se boste podali v nove avanture.

Škorpijon

Danes boste razrešili veliko skrbi in težav, ki so vas pestile v zadnjem času. Čaka vas zelo družaben dan, poln pogovorov. Ugotovili boste, da imate okoli sebe ljudi, na katere se lahko dejansko zanesete, vedno in povsod. Pazite na to, kako sumničavi ste v resnici. Zaupanje je temeljno. Naučite se tega. Počutje bo odlično.

Strelec

Današnji dan bo prav poseben, saj se boste podali novim dogodivščinam naproti. Morda se boste prav danes odpravili na pomembno večerjo ali družinski pogovor. Vsekakor boste nenehno v krogu svoje družine, kar vam bo pisano na kožo. Počutili se boste odlično, dan boste zaključili zadovoljni in srečni.

Kozorog

Premišljevali boste o tem, kakšen pristop bi lahko vzpostavili do ljudi, ki vam želijo škodovati. Ostanite prijazni in to, kar ste. Pokažite svojo čustveno zrelost. Ne izgubljajte energije z ljudmi, ki si tega ne zaslužijo. Danes se boste odpravili na izlet. Potrebovali boste stik z naravo, saj vas je delo precej izmučilo. Privoščite si počitek!

Vodnar

Dan bo morda malce napet. V družinskem krogu lahko nastane neprijetna situacija, ki vas bo sprva vrgla s tira. Zadržati boste morali svoj temperament in vročekrvnost. Po tehtnem premisleku boste spoznali, da zadeva v resnici ni tako kritična. Prijatelja ali bližnjega boste prepričevali v nekaj, česar ne bo verjel. Znašli se boste v vlogi svetovalca.

Ribi

Na vse mogoče načine boste izrazili svojo kreativnost. Morda boste preuredili dom ali svoje občutke izlili na platno. Vsakršna kreativnost vam bo oplemenitila dan. Počutili se boste izvrstno. V popoldanskih urah se boste številni lotili hišnih opravil, medtem ko bo večer zabavnejši. Pričakujte obilo smeha med prijatelji.