Dnevni horoskop: raki ne verjemite praznim besedam, biki boste negotovi

Oven

Dan bo za vas nadvse pozitiven. Česarkoli se boste lotili, vam bo uspelo in zato boste zadovoljni. Ne glede na to, da boste imeli sprva nekaj težav z negotovostjo in neodločnostjo, boste dan zaključili uspešno. Prisluhnili boste namreč svoji intuiciji, ki vas bo popeljala skozi dan. Prepustite se ji.

Bik

Dan bo odličen za navezovanje stikov, saj boste tudi nadvse komunikativni. Jezik vam bo tekel kot namazan, kar boste lahko s pridom uporabili še posebej pri poslu. Morda boste nekoga prepričali, da vam bo sledil, s tem pa boste pridobili močnejše finančno zaledje. V zasebnosti boste negotovi.

Dvojčka

Delo vam bo šlo bolje od rok zjutraj kot zvečer, zato čim več obveznosti opravite že v jutranjem času. Ko bo sonce zašlo, vas bo začela prevzemati nostalgija po preteklosti. Najverjetneje se bo zgodilo nekaj, kar bo prebudilo stare spomine. Ne imejte slabe vesti, če se boste predali sanjarjenju.

Rak

V prvi polovici tedna vas na čustvenem področju čaka priložnost, ki bo na prvi pogled nadvse mamljiva, vendar sredica skriva marsikatere pasti. Ne verjemite praznim in puhlim besedam, svojo odločitev večkrat pretehtajte. Konec tedna boste preživeli v družbi svojega partnerja ali nove ljubezni.

Lev

V prvi polovici dneva se vas še utegne polotili negotovost, vendar pa se bo to stanje izboljševalo, ko se bo dan bližal koncu. Proti večeru boste neprimerno bolje razpoloženi za sprejemanje raznih odločitev, zato se takrat le soočite z vsem, kar vas čaka. Ne pozabite na partnerja.

Devica

V sebi imate precej potlačene jeze, za katero bi morali najti način, da jo izrazite, saj v nasprotnem primeru lahko škodujete sebi in tudi ostalim. Danes je sicer nadvse primeren dan, da se posvetite gmotnim zadevam, z malo sreče pa boste sklenili nek nadvse produktiven dogovor.

Tehtnica

Kar naenkrat boste spremenili svojo odločitev, zato boste poželi neodobravanje. Imejte hrbtenico in stojte za svojim mnenjem. Še posebej, če se bo vse skupaj nanašalo na poslovno področje, se vam zaradi tega obetajo težave. Nikakor pa ne pričakujte, da vam bo kdorkoli sledil.

Škorpijon

Zagledali se boste v neko osebo, ki vam bo popolnoma zmešala glavo. Zdelo se vam bo, da ste se znašli v nebesih in ne boste se obremenjevali s tem, ali je prav, kar čutite ali ne. Pravzaprav je res najbolje, da se le prepustite, vse ostalo pa bo že prišlo samo od sebe. V službi se pazite nekoga.

Strelec

Govorice, ki se širijo, niso resnične, zato nima smisla, da jim posvečate pozornost. Raje se osredotočite na vse tisto, kar je zares pomembno v vašem življenju, tega pa nikakor ni malo. Partner vas danes utegne spraviti v slabo voljo, saj se vam bo zdelo, da vas sploh ne posluša. Kmalu bo že bolje.

Kozorog

V ozračju bo poseben vpliv, ki povzroča stres in nemir. Obetajo se vam tudi nenadne spremembe, kar bo v vašem življenju povzročilo zmedo. Skušajte ohraniti mirno kri in z razumom pristopite k celotni situaciji. Le tako boste iz vsega skupaj lahko potegnili samo najboljše.

Vodnar

Morda se vam bo danes zazdelo, da bodo spremembe vodile v nasprotno smer, kot bi si želeli, a boste le spoznali, da je to potrebno tudi za vaše celovito zdravje. Podajte se v kakšno očiščevalno kuro. Precej boste molčeči in razmišljali boste celo o meditaciji. Naredite že danes nekaj zase.

Ribi

Veliko boste razmišljali o novih možnostih glede fizičnega in psihičnega počutja. Spoznali boste, da ste se vse predolgo obremenjevali s tem, kaj drugi pričakujejo od vas. Uprli se boste takim odnosom, kar vas bo spodbudilo, da boste spremenili svoje življenje. Začnite že danes, ne oklevajte.