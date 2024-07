Oven

Širili boste idejo o tem, kako se da zaslužiti nekaj dodatnega denarja. Dan bo dober, da poberete svinčnik in pričnete pisati o vaših izkušnjah. Prelijte vaše misli na papir. Tisti, ki berejo vaše zgodbe, so nenavadno navdušeni nad vašo poštenostjo in naravnim načinom pisanja.

Bik

Lahko se bo pojavil navdih, ko se boste spominjali vaših prvotnih idej. Zato nosite s seboj vseskozi svinčnik in papir, da si boste ideje lahko zapisali. To bodo kratkoročne in kreativne ideje, ki jih kasneje ne boste mogli več priklicati nazaj v spomin. Zapišite si vse ideje, tudi tiste, ki se vam ne bodo zdele najboljše.

Dvojčka

Resno mentalno delo in analize bodo danes v ospredju. Kasneje pa boste naredili zelo dober prvi vtis na nekem socialnem srečanju. Z delikatnimi finančnimi interesi morate upravljati v rokavicah. Hodite po stari, poznani poti in bodite pozorni na to, kaj je novo. Spremembe sprejmite z odprtimi rokami.

Rak

Okupirani boste z vseh strani, telefon vam bo nenehno zvonil, prijatelji vas bodo pozivali na kavice in druženje. Priljubljenost vam bo narasla, kar vas ne bo motilo. Še več, pozornost vam bo zelo godila, počutili se boste zaželeno. Ne bo vam jasno, s čim ste si zaslužili takšno ravnanje, a nikar se ne obremenjujte s tem. Uživajte v svoji novopečeni priljubljenosti.

Lev

Druženje vam bo izjemno koristilo, napolnili si boste baterije in sproščeni opravljali svoje obveznosti in naloge. Obkroženi boste s pozitivnimi in prijaznimi ljudmi, ki vam bodo v veliko podporo in pomoč ter vas bodo obenem spravljali v dobro voljo in veselo razpoloženje. Okolje bo tako predstavljalo vir navdiha in uspeli boste veliko narediti.

Devica

V vas se bodo porajale nove in zanimive zamisli, ki bi jih lahko s pomočjo vplivnih prijateljev pretočili v izjemno uspešen projekt. Razmislite, komu bi lahko predlagali sodelovanje. Bodite vztrajni in prepričljivi, verjemite vase in v svoje sposobnosti, tako bodo tudi drugi verjeli v vas. Če ne boste danes uspeli, pa zamisel zapišite na list papirja in se k njej vrnite, ko boste imeli več možnosti.

Tehtnica

Družina bo danes od vas zahtevala več pozornosti. Če boste upoštevali nasvete enega od prijateljev, boste lahko dosegli svoje cilje. Zaradi poslovnega in finančnega uspeha vam bo zrasla samozavest in po dolgem času se boste odlično počutili. Toda stresne situacije bodo imele negativen vpliv na vaše fizično počutje, zato se vsaj zdravo prehranjujte.

Škorpijon

Današnji dan bo namenjen reševanju določenih zadev, povezanih z družino. Situacija ne bo nič kaj rožnata, vendar bo z vašo pomočjo marsikaj lažje rešljivo. Denarja vam bo kot po navadi tudi danes primanjkovalo. Počutje bo zelo dobro, saj boste imeli veliko energije in se vam bo zdelo, da ste kot prerojeni.

Strelec

Prav nič vas ne bo ustavilo, da bi danes dokončali, kar ste si zadali že nekaj časa nazaj. Nekdo vam bo pri tem pomagal z nasveti in s spodbudo. Proti večeru boste zelo zadovoljni sami s seboj in okoli sebe boste imeli tiste prave prijatelje. Prav nihče vam ne bo zameril, da boste v središču pozornosti.

Kozorog

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Vodnar

Nikar ne zamudite poslovne priložnosti, čeprav se vam zdi, da ji ne boste kos. Le če boste sprejeli izziv in dali vse od sebe, boste lahko napredovali in uresničili svoje ambicije. Začnite se zavedati, da ste veliko bolj močni, kot se vam zdi. Ste tudi zelo sposobni. To morate dokazati samo še sebi, drugi so to že opazili.

Ribi

Danes boste dobre volje. Ne bodite pa presenečeni, če vas bo nekdo nečesa obtožil. Več ali manj ne boste imeli veliko možnosti, da bi kaj naredili proti temu, ampak enostavno to sprejmite in pojdite naprej. Naredite vse, da boste obdržali pozitivnost. Ne izgubite samozavesti samo zato, ker nekdo drug ne bo odobraval vašega načina reševanje stvari.