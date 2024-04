Oven

Razmisliti morate o tem, kako boste zmanjšali čas, ki ga porabite za vsakdanje stvari v vašem življenju. To vam bo prineslo več dragocenega časa, da boste lahko postavili stvari nazaj na pravo pot. Pomanjkanje organizacije je dober znak, da ste pod prevelikim stresom. Čim prej ga odpravite, poskrbite za sprostitev.

Bik

Današnji dan za vas ne bo toliko pomemben, bo pa kar precej naporen. Utrujeni boste zaradi vsega porabljenega časa za določeno osebo. Do sprememb sicer ne boste prišli, a vsekakor se boste morali s težavami soočiti. Poslušajte svojo intuicijo, na koncu se bo vse dobro rešilo.

Dvojčka

Vsi prvi vtisi bodo pravilni. Tratili boste čas, če boste naredili naknadno še kaj raziskav glede stvari, ki jih boste že takoj intuitivno zaznali. Raje se zanesite na vaš dober občutek in manj na to, kaj bodo govorili drugi. Tako boste veliko bolj uspešni. Če ne boste nič občutili, pa boste seveda morali pristopiti do stvari malo drugače.

Rak

Nov dan boste zajeli z veliko žlico. Čutili boste, da ste znova na konju. Vašo energijo bodo opazili tudi ostali. Kljub temu, da imate pomisleke o ustreznosti dela, se bo zdelo, kot da uživate v tem, kar počnete. Pazite na zdravje, saj se bodo lahko v večernih urah pojavile težave v sklepih in hrbtenici. Spremljajte spremembe v počutju!

Lev

Razmišljali boste o novem delovnem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal spremeniti mnenje, ki ste ga sami oblikovali že pred časom. Finance: pazljivost ne bo odveč!

Devica

Danes odmislite delo in obveznosti. Prepustite se prostim trenutkom. Prav je, da premišljujete o tem, koliko kreativnosti vam je dopuščene, toda ne delajte iz muhe slona! Čas raje namenite osebam, ki so vam blizu in pogovorom, za katere si drugače ne morete vzeti dovolj časa. Pokličite prijatelja, saj vas ta potrebuje! Zdravje: odlično!

Tehtnica

Poskusite poslušati svoj notranji glas in upoštevati svojo intuicijo. Predvsem pa pazite, da ne boste storili napačne poteze in tvegali česa, kar vam veliko pomeni. Določenim ljudem boste končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vami.

Škorpijon

Imate nerealna pričakovanja, ki vas zadržujejo v stanju nesreče. Danes boste končno spoznali, da zahtevate preveč od ljudi okoli vas. Malo boste morali popustiti, saj z vašimi prevelikim zahtevami niso preveč zadovoljni. Poiščite pot, kako boste to popravili in bolje se boste razumeli.

Strelec

Že dolgo niste srečni, ker niste vodja v trenutni situaciji in ker vajeti ne držite v svojih rokah. Ne boste se mogli usesti in uživati, zato bo dan enkraten, da premislite o vsem skupaj in naredite načrt, kako boste vzeli nazaj, kar vam pripada. Najprej preštudirajte celotno situacijo, ki je nastala, šele potem ukrepajte.

Kozorog

Danes se boste ujeli v mrežo. Nekaj boste morali sprejeti od nekoga in to boste počeli le zato, ker se vam bo zdelo politično pravilno. Čeprav cenite, kar je ta oseba naredila za vas, vas bo obremenjevala. Ljudje okoli vas mislijo, da preveč izpostavljate samo dobro. V tem primeru pozabite, kaj si mislijo, ker največ šteje, kaj mislite vi.

Vodnar

V ospredju bo potovanje. Ali se odpravljate na pot ali pa planirate večje počitnice? Čas bo idealen za spremembo. Stvari se bodo premikale po načrtu. Vsekakor si morate vzeti nekaj časa za oglede, kar vam bo razkrilo kar nekaj prijetnih presenečenj. Uživajte v vsem, dokler boste le lahko.

Ribi

Vaša zaščitniška narava bo danes na višku. Večkrat boste dvomili v druge, hoteli se boste prepričati, da vaši bližnji niso v kakšni nevarnosti. Občasno ste preveč previdni, preveč vas skrbi za druge. Imejte malo več zaupanja v njihove sposobnosti in dopustite, da določene stvari ugotovijo sami. Vsak vaš nasvet je dragocen, a zapomnite si – manj je več.