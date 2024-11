Oven

Navidezno bo prišla do vas slaba novica o vašem finančnem stanju, ki vas bo vrgla s tira. Pozorno preglejte situacijo, predno boste pričeli zganjati paniko. Prišlo bo le do računalniške ali druge napake, morda pa vas bo nekdo zamenjal z neko drugo osebo. Pojdite po korakih in lepo počasi popravite zmoto. Na koncu se bo vse popravilo.

Bik

Naleteli boste na neprijetno situacijo. Vaša prva reakcija bo, da morate zaščititi tiste, ki so vam blizu, pred resnico. Znašli se boste v skušnjavi, da bi lagali ali se vsaj izognili omembi te situacije. Ne ujemite se v skušnjavo. Potreba, da morate zaščititi ljubljene, bo razumljiva, a bodite pazljivi. Ne morete jih obvarovati pred vsem. Večina ljudi ima raje dejstva.

Dvojčka

Vaš um bo danes deloval pospešeno. Dobili boste nove ideje in informacije, ki pa jih še ne boste mogli uporabiti, zato bi bilo dobro, če bi si vse zapisali. Saj si ne morete vsega zapomniti. Odpravite se tudi na sprehod ali na drugo rekreacijo, saj bo šlo za intelektualno preobremenitev, kar bi lahko povzročilo proizvajanje čezmerne živčne energije.

Rak

Skrbi glede situacije z ljubimcem ali bližnjim prijateljem vas delajo depresivne, a še vedno se obotavljate, ne želite se pogovoriti s to osebo. Vprašajte, kaj je narobe, samo ne bodite vsiljivi. Kakorkoli, morali bi se pogovoriti. Ni vse tako slabo, kot se zdi, vaša skrb bo spoštovana. Nocoj si privoščite zelo potreben spanec. Delali ste veliko preveč.

Lev

Družinski član bo v depresiji in ne bo mu do pogovora o tem, kaj je narobe. Njeno ali njegovo razpoloženje se bo lahko razširilo tudi na vse druge. Dobro bi bilo, če bi ga vprašali, kaj je narobe. Izpostavite, da je takšno razpoloženje nalezljivo. A nikar ga ne silite, to bi lahko bilo najslabše.

Devica

Napačna informacija se bo razširila med družinskimi člani ali po soseski in povzročila bo nepotrebno razburjenje. Ne sprejmite nikakršne govorice, ki jo boste slišali, dokler je ne boste preverili sami. Na koncu se bo lahko obrnilo celo tako, da ne bo nič takšnega. To ne bo najbolj primeren čas za načrtovanje ali kakršenkoli izlet.

Tehtnica

Uživajte v sprehodu, v naravi, v vonju po travi, v lepi pesmi ali pa v nečem, kar vas enostavno razveseljuje. Ni treba, da so stvari drage in nenavadne. Samo poskrbite, da boste zadovoljni. Danes boste srečo iskali v malih stvareh. Sproščujoč dan je pred vami, uživajte in se ne obremenjujte.

Škorpijon

Dobri odnosi z družino in prijatelji vas bodo navdajali z blaginjo v vašem zasebnem življenju. Domače obveznosti bodo danes visoko na spisku opravil. Sicer bi bila odločitev o izletu v neznano danes bolj prava, vendar se prepustite trenutnemu navdihu in počutju. V vsakem primeru je pred vami prijeten dan.

Strelec

Danes boste žalostni, potrti in osamljeni. Ker ste prepričani, da morate srečo iskati naokoli, ne pa v sebi, boste razočarani. Ne izogibajte se družbi, prijateljem in sorodnikom, saj bi bilo danes za vas to celo škodljivo in ob koncu dneva bi lahko postali depresivni. Pojdite v družbo, lažje vam bo.

Kozorog

Danes se vam bo veliko dogajalo. Zjutraj še niti zaslutili ne boste, da bo dan tako pester. Popoldan pa boste precej nemirni in razmišljali boste, kam bi pobegnili na krajši izlet. Nemirnost se bo proti večeru polegla, pazite le, da ne boste slepili in zavajali sami sebe. Pričakujte prijateljev obisk.

Vodnar

Neke okoliščine vam bodo veliko bolj jasne kot prej. Tudi vi sami boste drugim dali vedeti, da niste le siva miška, ki čaka na najprimernejši trenutek. Zaradi nekega dvoma ali razdvojenosti boste sicer zelo nervozni, vendar se boste le odločili za nek premik, s katerim ste dolgo odlašali.

Ribi

Bodite danes prijazni do vseh. Pokažite svojo odprtost in svobodno srce. Prijaznost ne stane veliko, a vendar naredi veliko dobrega. Ob srečanju z drugimi boste tako v njih prebudili radost in tudi oni vas bodo napolnili z njo. Vsa ta prijaznost se vam bo vrnila z dobrim in tako dan ne bo izgubljen. Izžarevali boste toplino.