Oven

Danes bo v zraku veliko napetosti, zato boste nemirni in nervozni, ker boste ravno pričenjali z nečim novim. Obkrožalo vas bo veliko ljudi, ki vas bodo spodbujali. Vsekakor pa morate stvari početi s pravim razlogom. Ne delajte stvari zaradi krivde, strahu ali obžalovanja. Ostanite na pravi poti zaradi pravih razlogov in najboljših rezultatov.

Bik

Danes boste bolj v stiku z vašimi čustvi, a se ne boste mogli odločiti, v katero smer bi krenili glede na trenutno stanje. V vašem svetu trenutno prevladuje element agresije, zaradi česar ne najdete trdnega oprijema. Poslušajte vaše srce. Pomirite se in se skoncentrirajte, preden se boste za kaj odločili.

Dvojčka

Usmerili se boste na določeno pot, a boste še danes naleteli na težave zaradi tem, ki jih boste spregledali. Pazite se ljudi, ki vas bodo obkrožali. Razmislite, kako vaša dejanja vplivajo na njih. Nikar ne spremenite nato svoje smeri, ampak morali pa boste spremeniti določene stvari, da bodo tudi vsi ostali zadovoljni.

Rak

Danes boste na robu. Vaša samozavest bo nevarno nizka in rabili boste povsem nov izziv. Dolgočasne naloge ne navdušujejo vaše domišljije ali kreativnosti. Naredite, kar boste lahko, da boste preživeli ta naporen dan. Bodite zelo prijazni do sebe in se malo razvajajte – z dobrim kosilom ali poslušanjem klasične glasbe.

Lev

S partnerjem se danes ne bosta strinjala, imela bosta različne poglede na zadeve. Vsak ima svoje predstave o nekaterih temeljnih življenjskih vrednotah. Morala se bosta še posebej potruditi, da bosta lahko normalno komunicirala. Na koncu boste videli, da vajine vrednote niso tako daleč narazen, kot se bo zdelo na začetku.

Devica

Doma ni vse tako lahkotno in harmonično. V ozračju obstaja napetost, ki se odraža v smešnih družinskih prepirih. Ločite aktivnosti med brati in sestrami in spodbudite vašega partnerja, da se bo odpravil na kosilo s prijatelji. Danes vsem pustite svobodo, ki jo potrebujejo. Jutri boste spet vsi srečni, ko boste kosili skupaj.

Tehtnica

Za vas bo to zelo stresen dan. Vaše delovne obveznosti vas težijo, zaradi povečane odgovornosti, ki ste jo sprejeli. Dan se bo zdel neskončen, a še vedno ne bo dovolj ur, da bi vse pripravili za naprej. Pazite, da ne boste vaše tesnobe prenašali na druge. Če boste prijazni do njih, vam bodo pomagali.

Škorpijon

Vaša samozavest bo zelo nizka in dvomili boste v vaše sposobnosti. Ne bodite preveč depresivni. Vaše sposobnosti so enkratne. Poskusite pogledati na situacijo objektivno in izpostavite razlog, zakaj pri vaši karieri ne napredujete tako hitro, kot ste upali. Nekoliko boste v skrbeh zaradi denarja, a vedite, da se bo vse rešilo.

Strelec

V življenju ste zdolgočaseni in zafrustrirani. Zakopani ste v obveznosti in ne ostaja vam nič časa za stvari, ki jih radi počnete. Imate druge interese, ki vas zanimajo, a ste brez prostega časa. Zaradi tega ste velikokrat slabe volje. Premislite o prioritetah. Če boste kreativni pri razporeditvi časa, boste lahko našli nekaj prostega časa.

Kozorog

Manj boste optimistični in energični kot običajno. Vaš um bo počasnejši, pravzaprav bo celotno telo. Nekaj se vas bo lotevalo ali pa ste že popolnoma in temeljito utrujeni. Dan bo ravno pravšnji za to, da si vzamete malo časa zase in se spočijete. Teme iz preteklosti se bodo vrnile. Najbolje bi bilo, da bi se soočili z njimi enkrat in za vedno.

Vodnar

Denarne težave vam bodo vzele pogum. Najverjetneje povišica, ki ste jo pričakovali, ni prišla ali pa se vaš profesionalni projekt ni izšel, kot ste pričakovali. Sedaj je čas, da na prvo mesto postavite vašo iznajdljivost in ugotovite, kako boste zaslužili denar, ki ga potrebujete. Zaupajte temu, da imate potrebno znanje. Čaka vas dobra priložnost.

Ribi

Lahko da bo prišlo do frustracije in nezmožnosti, da bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, če boste ostali tam, kjer boste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte vašo intuicijo.