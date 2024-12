Oven

Danes se boste posvetili nekemu odnosu, ki je bil zadnje čase močno izpostavljen vzponom in padcem. Bodite topli in nežni, ne pa zahtevni in pokroviteljski. To v vsakem človeku vzbudi strah in pritisk. Ne bojte se pokazati svoje nežne plati. Ta odnos boste zagotovo izboljšali, prijateljstvo pa boste še poglobili.

Bik

Skorajda ne boste mogli verjeti, kako vam bodo šle stvari danes odlično od rok. Česarkoli se boste lotili, vam bo uspelo. Uspeh boste doživeli celo pri tistih zadevah, ki vam sicer res niso pisane na kožo. Vzemite partnerja in pobegnita daleč proč od množice in vrveža. Poglobila bosta odnos.

Dvojčka

Lahko da vas bo nekdo napeljeval k temu, da bi kupili nekaj dragega. Četudi si trenutno to lahko privoščite, dobro razmislite, kaj boste storili. Bolje bi bilo namreč, da bi imeli nekaj denarja privarčevanega, kot da bi ga zapravili za nepotrebne stvari. Na zasebnem področju se bodo pojavile neke blokade.

Rak

Zadnje čase se obnašate pretirano sebično in malenkost razvajeno. Vašemu partnerju pa je vaše obnašanje zraslo že čez glavo, zato razmislite, kako se ga boste otresli. Ne mislite, da mora biti vedno vse po vašem. On ima drugačne želje in prav bi bilo, da bi jih upoštevali. Danes vas bo nekaj vrglo iz tira.

Lev

Če boste naleteli na zaprta vrata, jih ne odpirajte na silo, ker ne boste ničesar dosegli. Varujte se tudi lastne strogosti in pesimizma, h katerima boste danes še posebno nagnjeni. Potrudite se in ostanite pozitivni, saj boste danes tako največ dosegli. Zaključite že tisto, kar vas preganja.

Devica

Danes boste disciplinirani in počutili se boste, kot da ste dosegli vrh sveta. Naredili boste lahko prav vse. Čas bo pravi za pričetek novih projektov. Uspelo vam bo vse. A paziti morate, da ne boste komu v napoto. Včasih ste lahko svoj najhujši sovražnik. Verjemite vase in delajte samozavestno, v smeri vaših ciljev.

Tehtnica

Zaradi velike želje se boste pridružili neki skupini. Na začetku se boste počutili malo nerodno, a vaše naravne vodilne sposobnosti bodo prišle kmalu na dan. Skupina se bo spraševala, kako so lahko do sedaj shajali brez vas. Vaš talent bo kar blestel, kar bodo člani skupine občudovali.

Škorpijon

Kronična utrujenost in nejevolja se vam bosta danes zelo poznali, zato boste neučinkoviti in počasni, kar določenim ljudem ne bo ustrezalo. Ne razburjajte se, da ne boste povzročili nepotrebnih sporov in prepirov, saj jim ne bi bili kos in bi samo slabo vplivali na vaše ambicije in odnose.

Strelec

Finančno stanje se izboljšuje, a vseeno ne pretiravajte z nakupovanjem in nepotrebnim razsipanjem. Če že, rajši plačujte z gotovino, tako boste vsaj natančno vedeli, koliko ste porabili in boste imeli mejo. Shranjujte račune, kajti lahko se vam zgodi, da boste prekoračili dovoljen proračun in boste morali določene stvari vrniti.

Kozorog

Nikar ne precenjujte sebe in svojih sposobnosti. Že mogoče, da se vam delo, ki ga opravljate, zdi prelahko, a nikar ga ne opravite hitro in z levo roko. Morebitne napake bi potem še dolgo popravljali, kar bi vam vzelo ogromno dragocenega časa. Raje se danes malo bolj osredotočite in poglobite v celotno zadevo.

Vodnar

Preživeti čas za računalnikom vas bo utrudil, močno bo zmanjšal vašo koncentracijo, zato se boste odpravili na krajši sprehod, kjer si boste razbistrili misli. Nikar se toliko ne trudite dokazovati, vaši nadrejeni že vedo, da ste dober in poslušen uslužbenec. S pretirano ambicioznostjo si boste le načeli zdravje, umirite se.

Ribi

Razdajali se boste na vse strani, a ne boste dosegli pravega učinka. Kljub trudu in vztrajnosti boste precej neopaženi, kar vas bo zelo motilo in vam bo kradlo energijo za dodatno delo. Ne bodite presenečeni, če bodo v prihajajočem tednu na čelo določenega projekta postavili nekoga drugega namesto vas.