Oven

Denarne težave vam bodo vzele pogum. Najverjetneje povišica, ki ste jo pričakovali, ni prišla ali pa se vaš profesionalni projekt ni izšel, kot ste pričakovali. Sedaj je čas, da na prvo mesto postavite vašo iznajdljivost in ugotovite, kako boste zaslužili denar, ki ga potrebujete. Zaupajte temu, da imate potrebno znanje. Čaka vas dobra priložnost.

Bik

Na poslovnem področju boste uspeli z vztrajnim naporom. Ker veste, da se nič ne zgodi samo od sebe, boste tudi danes dejavni in se niti ne boste pritoževali. Denar boste danes na hitro zaslužili, a ga boste še hitreje zapravili. Bodite zmerni in varčujte. Nereden spanec bi lahko povzročiti nervozo, zato poskrbite, da bo spanja in počitka dovolj.

Dvojčka

Na delovnem mestu boste hitri in učinkoviti. Kljub temu vam bo delo začelo presedati, saj ste potrebni poštenega počitka. Na finančnem področju vam uspeva tisto, o čemer drugi lahko le sanjajo. Le pogumno naprej! Če se bodo vaše zdravstvene težave še naprej kronično pojavljale, se boste morali naročiti na pregled pri zdravniku.

Rak

V delovnem okolju se boste spopadli z vsako nalogo, ki se bo znašla na vaši poti. V mislih imejte dolgoročne načrte in jih počasi ter natančno uresničujte. Občutek, da imate denarja le za sproti, vas vara. Če bi omejili izdatke, bi lahko veliko privarčevali. Z zdravjem ne boste imeli večjih težav, poskrbite pa za dovolj gibanja.

Lev

Pri delu boste težko prikrivali svojo razigranost, v delovnem kolektivu vam bo uspelo dvigniti razpoloženje. Na poslovnih sestankih boste polni zanimivih in neobičajnih idej. Kar se finančnega področja tiče, pa bodo prisotni dodatni stroški, a se s tem ne obremenjujete. Strahovi, ki se vas lotevajo, utegnejo negativno vplivati na vaše zdravje.

Devica

Danes se boste kopali v pozornosti svojih nadrejenih. Priporočili vam bodo stike z določenimi ljudmi, ki vas bodo popeljali v nov svet poslovanja. Kljub temu, da boste zelo učinkoviti, pa današnji dan ne bo najbolj ugoden za posle z velikimi vsotami denarja, zato se jim izogibajte. Nekaj več pozornosti posvetite tudi svojemu zdravju.

Tehtnica

Pri delu bo vse potekalo v skladu z vašimi pričakovanji, saj ste zadeve še pravočasno organizirali. Malo umirite ritem dela. Ne utrujajte si glave z razmišljanjem o tem, kako bi se lahko rešili iz zapletene finančne situacije. Po napornem delovnem dnevu si privoščite dolg spanec in s tem naredite nekaj za svoje zdravje.

Škorpijon

Dogodki, ki so vas na delovnem mestu še pred kratkim jezili, bodo danes izgubili težo. Prepustili se boste toku, gluhi boste za vsako kritiko, ki bo prišla s strani sodelavcev. Bolj malo časa boste imeli za razmišljanje o denarnih zadevah, vseeno pa bodite preudarni. Pazite na imunski sistem, saj bo v prihodnjih dneh šibkejši.

Strelec

Nov delovni dan vam bo prinesel veliko kreativne energije in močno intuicijo. Odločali se boste po občutku in izkazalo se bo, da potujete v pravo smer. Poskrbeli boste za izboljšanje finančne situacije, za katero imate občutek, da se iz dneva v dan slabša. Začnite se ukvarjati s telesno aktivnostjo. Dovolj bo že pol ure hoje vsak večer.

Kozorog

Čas je vaš gospodar. Vendar pa je tudi skrajni čas, da se posvetite obveznostim izven dela. Če že dolgo niste obiskali staršev ali kakšnega drugega sorodnika, bo danes več kot primeren dan, da to storite. Vašega obiska bodo več kot veseli. Pomanjkanje gibanja vam utegne prav kmalu povzročiti prve težave.

Vodnar

Nekdo bo od vas zahteval odkritost, vendar vam to nikakor ne bo šlo od rok. Naj vas ne bo strah povedati, kar veste, saj bo to le dobro za vas. Če vas je strah, da ne boste nekoga izdali, pa morate sami presoditi, kako daleč boste šli. Ne glede na vse, glejte, da boste ostali zvesti svojim načelom.

Ribi

Danes boste še bolj disciplinirani in organizirani kot običajno. Delovne obveznosti vam bodo šle odlično od rok, prav tako vse na zasebnem področju. Priporočljivo je le, da v svoje ljubezensko in partnersko življenje vpeljete več spontanosti. To vam bo prijetno popestrilo vsakdan.