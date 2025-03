Oven

Vaše želje bodo močne in želeli boste uživati, mogoče boste celo malce sebični. Do romance bo lahko prišlo, le če boste pokazali malo želje in boste sprejeli izziv. Cenite in okušajte svoje življenje. Sledite svojim željam in lahko boste spoznali osebo, ki vam bo svet popolnoma obrnila na glavo.

Bik

V ljubezni vam bo današnji dan res naklonjen, na zdravstvenem področju pa boste še posebej občutljivi. Bodite pozorni, saj se bodo lahko pojavile bolečine v sklepih. Pri delu se bodo lahko danes pojavile napake! Previdno, saj ne želite, da bi napake zasenčile vse vaše uspešno delo v preteklosti.

Dvojčka

Danes boste občutili nadvse močno potrebo po čutnosti in bližini. Partnerja boste kar prikovali nase, popolnoma nesposobni pa boste tudi pri samostojnih odločitvah. Na splošno bo vaše počutje dobro, nekaj težav pa vam utegne povzročiti le glavobol. Vzemite si čas in pojdite v naravo.

Rak

Razumevanje potreb in želja drugih bo obogatilo vaša razmerja. Vaša intuicija bo močna in verjetno boste nagonsko brali misli, občutke, potrebe in želje drugih. Prostovoljno boste posredovali izkušnje, znanje in razumevanje. Zaradi tega boste bližje drugim, ki bodo delali za vas na različnih nivojih. Družabni dogodki vam bodo prinesli nove prijatelje.

Lev

Na splošno znate dvigniti samozavest drugim ljudem in dobri ste pri zaznavanju njihovih misli in občutkov. A danes bo ta talent zelo okrepljen zaradi povečane intuicije. Zato boste še posebej navdušeni in optimistični. Družabno in domače življenje bosta dobra. Fizično boste zdravi, živahni in duhovno boste močni.

Devica

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebej dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Otroci bodo lahko bili tudi vir vaše zabave. Vaša kreativnost in inspiracija bosta močni, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Vaše navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Tehtnica

Nedavni uspeh vas bo vodil do novih idej, kar bo na splošno izboljšalo vaše stanje. Danes boste še posebej odločni in samozavestni glede vaše prihodnosti. Vaši načrti se bodo dobro iztekli. Začutili boste tesnejšo povezanost z družino, saj bo nivo vaše intuicije visok, zato boste lahko zaznavali misli in občutke drugih.

Škorpijon

Običajno poskušate videti stvari na logičnem in intelektualnem nivoju, a danes vas bo moč vaše intuicije presenetila. Vaša komunikacija bo bolj subtilna kot besede. Danes boste najverjetneje zelo optimistični, navdušeni in zelo navdihnjeni glede na vse okoliščine. Nadaljujte po svoji poti.

Strelec

Vaš navdih bo danes povečan. Danes boste veliko svojega časa porabili za analiziranje idej, ki se vam bodo porajale. Ste intuitivni po naravi, a danes bo vaše mišljenje delovalo na visokem nivoju. Zapišite si prav vse zamisli. Ne pozabite na papir in svinčnik. Vseh idej in sanj se boste kasneje želeli spominjati.

Kozorog

Dobili boste napačno informacijo o denarju, prišla bo od osebe, ki se drugače spozna na to področje. To bo lahko bil bankir, upnik, naložbeni svetovalec ali celo bližnji prijatelj ali sorodnik. Kdorkoli že bo, ne ubogajte tega, kar vam bo oseba rekla. Preglejte vsa dejstva, preden se boste za karkoli odločili.

Vodnar

Oseba, ki vam je blizu, ne bo popolnoma odkrita. Oseba se bo izogibala resnici ali bo skrivala nekaj pred vami, da bi vas zaščitila. Zaupajte svojemu instinktu. Če nekdo pove nekaj pomembnega, kar se ne sliši resnično, raje preverite dejstva, preden sprejmete besede. To ne bo prevara – ampak tako se boste zaščitili.

Ribi

Zaradi utrujenosti boste malo ravnodušni in boste razmišljali, da bi raje ostali doma v postelji, kot da bi se kamorkoli odpravili. To bo popolnoma v nasprotju z vašimi načeli. Vsekakor ne boste ostali doma, ker vas bo vse skupaj preveč premamilo. Ven se boste odpravili kljub slabemu počutju.