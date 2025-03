Oven

Odločate se med dvema možnostma. Odločitev bo močno zaznamovala vaše življenje. Najboljši nasvet boste dobili od nekoga, ki v celotno zadevo ni vpleten ter bo lahko dal objektiven in racionalen pogled na zadevo. Zaradi čustvene vpletenosti ne razmišljate trezno, zato le prisluhnite nasvetu.

Bik

Med vami in partnerjem, poslovnim ali ljubezenskim, je prišlo do razhajanja. Ne bodite presenečeni, če partner kaže drugo lice svoje osebnosti. Preživeli bodo le odnosi zasnovani na zdravih temeljih in ti bodo doživeli tudi dokaj pozitivne preobrate. Planeti vam bodo lahko prinesli tudi novo, obetavno zvezo, a pazite, da v zanosu ne boste takoj pregoreli.

Dvojčka

V strahu pred spremembami in nestabilno finančno situacijo boste nenadoma spoznali, da imate v sebi moč in veščine, da se lahko korenito preobrazite. Tako boste preživeli vse težave. Poskušajte vse videti v novi, svetlejši luči in se sprijaznite z določenimi grenkimi izkušnjami iz preteklosti. Šele takrat boste privabili srečo.

Rak

Tisti, ki vas je partner v preteklih dneh razočaral, se boste pomirili. Ponudili mu boste še eno priložnost. Ljubezen med vama bo močnejša kot kdajkoli prej. Učite se iz preteklih napak in pazite, kako boste ravnali v prihodnosti. Dovolite mu, da izrazi svoje mnenje na iskren način. V razmerje morate vključiti več razumnosti.

Lev

Poskrbite za svobodo. Ko se boste osvobodili obremenilnih, omejujočih starih in slabih odnosov, boste spoznali, kaj resnično potrebujete in želite v življenju. Ne želite tradicionalnosti, to je zagotovo. Najbolj pomembno je to, da ostanete zvesti sebi in popolnoma iskreni tudi do svojega partnerja.

Devica

Vaša agresivna, gonilna energija bo usmerjena k dokazovanju in uresničevanju lastne volje. Ko bo ta napetost, nastala iz nezadovoljstva, dosegla svojo kritično točko, bo prišlo do upora in vidnih aktivnosti, katerih cilj bo izboljšati obstoječe situacije. Zlomilo se bo vse, kar ne bo služilo vašemu osebnemu razvoju in napredku.

Tehtnica

Od materialnih se boste usmerili k čustvenim in duhovnim stvarem. Prebudila se bo vaša intuicija, na dan bosta prišli podzavest in čustvena stran. Občutke in stališča boste tako bolj jasno izražali in z lahkoto boste povedali vse, kar vam leži na duši. Dan izkoristite za reševanje starih sporov in nesoglasij.

Škorpijon

Materialne vrednote bodo postale vir nemira in nezadovoljstva. Morda vas partner ne bo mogel več finančno in čustveno podpirati. Nenadoma boste spoznali, da se lahko zanesete le nase. Česar vam primanjkuje, ne boste našli v drugih ljudeh. Morali boste spoznati, da lahko in tudi morate naprej sami.

Strelec

Pred vami je nov dan. Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zamotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, lahko bi ga precej izboljšali, če bi se lotili kakšnega športa.

Kozorog

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari. Počutje in vitalnost bosta na izvrstni ravni.

Vodnar

Pred vami je zelo naporen dan. Čeprav se boste zbudili dobre volje, vas bo misel na rutino ubijala. Popestrite si dan s prijetnim klepetom. Še vedno pazite na finance, saj je finančna napoved nekoliko slabša. Na zdravstvenem področju pazite na kilograme, ki se bodo začeli kopičiti. Poskrbite za pravo mero fizične aktivnosti, pa čeprav v večernih urah.

Ribi

Zdelo se vam bo, da se boste morali zadovoljiti z drugim najboljšim, toda to bo samo vaš občutek. Pravzaprav vam bodo zvezde sporočale, da še malo potrpite in počakajte na tisto pravo stvar. S tem, ko boste potrpežljivi in vztrajni, boste pokazali, da imate upanje in vero. Tedaj bo tudi prava ljubezen prišla v vaše življenje. Žal pa nič ne bo šlo na silo.