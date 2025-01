Oven

Čeprav počutje v zadnjem času ni bilo najboljše, boste danes kot novi. Kljub pomanjkanju spanja dan za vas ne bo naporen. Postorili boste vse, kar si boste zadali. Delovna vnema bo na vrhuncu. Malo več časa in truda vložite v medsebojno razumevanje, namenite pozornost tudi svoji družini, saj ste jo razvadili.

Bik

Bolj resno začnite razmišljati o prehrani in zdravem načinu življenja, še posebej če imate težave s težo, slabo kondicijo ali pa kadite. Srečajte se z osebami, ki vas bodo motivirale, izogibajte pa se tistim, ki vam črpajo energijo in na vas prenašajo svojo pasivnost in negativno stališče.

Dvojčka

Pojavilo se bo nekaj napetosti, ko boste poskušali stabilizirati vaša čustva. Na delu bo lahko bila sila, ki bo neosebna in samostojna. Bolj ali manj bo ta sila vplivala na to, kako se boste počutili in kako dobro boste opravljali vaše delo. Držite se svojih dolžnosti, ostanite na realnih tleh.

Rak

Povečali se bosta vaša mentalna in telesna aktivnost. Čim več se gibajte in pametno izkoristite vse svoje potenciale. Uporabite svojo intuicijo, še posebej ko boste želeli prodreti v namere sodelavcev, katerim ne verjamete ali pa jih ne poznate dobro. Poskušajte poiskati kompromis, tako bo veliko bolje.

Lev

Povečalo se bo nerazumevanje, netoleranca bo narasla in sprejeli boste določene napačne odločitve. Nekateri izmed vas se boste počutili nepravično obsojene. Naglašena bodo čustva in podzavest, zato v trenutkih odločanja poslušajte svoj notranji glas, ki vas bo vedno odpeljal v pravo smer.

Devica

Izkoristite ugodno priložnost in se malo umaknite iz mesta ali vsaj od ljudi, ki vas utrujajo in razburjajo. Najbolje se boste počutili, če boste preživeli nekaj časa v naravi ali v gorah. Sprostila vas bo tudi lažja telesna aktivnost, kot je na primer delo v vrtu ali krajši sprehod. Poskrbite za sprostitev.

Tehtnica

Treba bo igrati na karto razuma in intelektualne komunikacije. Učenje in izobraževanje se vam bo izplačalo, prav tako pa tudi povečana komunikacija na vseh ravneh. Posebno aktivni boste tisti, ki delate v skupinah. Sodelovanje in izmenjavo zamisli boste doživljali kot užitek, ne pa kot naporno prilagajanje.

Škorpijon

V vaših medosebnih odnosih bo več simpatije, razumevanja in humanosti. Svojo energijo boste usmerili v zasebno življenje. Bodite previdni pri stikih z osebami, ki se bodo na vaš račun želele okoristiti. Naj vas nikar ne premamijo njihove lepe besede, ljubeznivost in laskavi komplimenti.

Strelec

Ljubezensko življenje se stopnjuje in izboljšuje, a le v vaši glavi. Še vedno vas nekaj skrbi in nočete sami sebi priznati, da na nekoga zelo veliko mislite. Samski se boste po vsej verjetnosti znašli v ljubezni na daljavo, preko interneta ali kratkih sporočil. Vse, kar se vam bo dogajalo, boste od drugih skrivali kot kača noge.

Kozorog

Na splošno znate dvigniti samozavest drugim ljudem in dobri ste pri zaznavanju njihovih misli in občutkov. A danes bo ta talent zelo okrepljen zaradi povečane intuicije. Zato boste še posebej navdušeni in optimistični. Delovno in domače življenje bosta dobra. Fizično boste zdravi, živahni in duhovno boste močni.

Vodnar

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebej dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Otroci bodo lahko bili tudi vir vaše zabave. Vaša kreativnost in inspiracija bosta močni, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Vaše navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Ribi

Običajno poskušate videti stvari na logičnem in intelektualnem nivoju, a danes vas bo moč vaše intuicije presenetila. Vaša komunikacija bo bolj subtilna kot besede. Danes boste najverjetneje zelo optimistični, navdušeni in zelo navdihnjeni glede na vse okoliščine. Nadaljujte po vaši poti.