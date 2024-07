Oven

Obstaja praktična realnost, ki krči vaš stil. Najverjetneje se že zavedate te omejitve. Najbrž niste preveč realistični glede določenih področij vašega življenja. Stvari bodo danes postale jasne, poskrbite za napredek. Prebijte se skozi to blokado. Postali boste veliko močnejša oseba, ko se boste prebili čez to točko.

Bik

Vaše razpoloženje bo danes dobro, čeprav boste morali biti previdni, da ne boste preveč očitno veseli pred drugimi. Če se ljudje ne bodo počutili dobro, jih ne silite v nič. Pomemben občutek za dolžnost morate ubogati za vsako ceno. Dajte svoji pustolovski naravi nekaj praktične realnosti, uporabite jo bolj učinkovito.

Dvojčka

Ni dobra ideja, da govorite in opravljate za hrbtom. Če imate težave z nekom, bi bilo najbolje, da bi se s to osebo direktno pogovorili. Vzdrževanje zaupanja bo sedaj zelo pomembno. Tak odnos vam bo odprl veliko vrat. Verjemite v to, da bolj ko imate ljudi radi, več ljubezni vam bodo vrnili.

Rak

Napačna informacija se bo razširila med družinskimi člani ali po soseski in povzročila bo nepotrebno razburjenje. Ne sprejmite nikakršne govorice, ki jo boste slišali, dokler je ne boste preverili sami. Na koncu se bo lahko obrnilo celo tako, da ne bo nič takšnega. To ne bo najbolj primeren čas za načrtovanje ali kakršenkoli izlet.

Lev

Zvezde bodo premešale ustaljen poslovni ritem. Ne boste doživeli pomembnejših sprememb in pričakovanih premikov na bolje, a se boste vsaj izognili določenim težavam. Nadrejeni bodo opazili vaš zagon in pridobili boste njihovo zaupanje. Pripravite se na intenzivnejši priliv informacij. Povečale se bodo domače in družinske obveznosti.

Devica

Ker se boste nepremišljeno podajali v nove izzive, vas bo možno srečati kjerkoli. Imeli boste občutek, da denarja ne morete zadržati v vaši denarnici in da vam nenehno polzi iz rok. Zaradi tega boste precej slabe volje. Glede zdravja bodite zelo pazljivi, da ne boste zaradi izčrpanosti obležali v postelji.

Tehtnica

Današnji dan bo za vas malce težaven. Čutili boste neresnost, visela bo v zraku kot grožnja, ki bi znala podreti varne zidove. Da se ne boste znašli na izgubi, se pred večjimi finančnimi investicijami posvetujte s tretjo osebo. Počutje ne bo najboljše. Jejte veliko sadja in zelenjave ter pijte veliko tekočine.

Škorpijon

Nikakor se ne boste mogli odločiti, kaj je tisto, kar si želite dolgoročno in kaj je v vašem življenju le muha enodnevnica. Poslušajte nasvete prijateljev, veliko lažje vam bo. Z denarjem delajte zelo preudarno in ne zapravljajte po nepotrebnem. Nereden spanec utegne povzročiti živčnost. Naj zdravje ne trpi na račun dela.

Strelec

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari. Počutje in vitalnost bosta na izvrstni ravni.

Kozorog

Pred vami je zelo naporen dan. Čeprav se boste zbudili dobre volje, vas bo misel na rutino ubijala. Popestrite si dan s prijetnim klepetom. Še vedno pazite na finance, saj je finančna napoved nekoliko slabša. Na zdravstvenem področju pazite na kilograme, ki se bodo začeli kopičiti. Poskrbite za pravo mero fizične aktivnosti, pa čeprav v večernih urah.

Vodnar

Današnji dan bo pravi za nove začetke in tega se boste zavedali, saj boste prekipevali od energije. Novi izzivi vam ne bodo predstavljali težav, kmalu lahko pričakujete finančni priliv. Stabilno finančno stanje vam bo omogočilo polnejše življenje. V večernih urah se boste zatekli k ogledu dobrega filma, morda celo k razvajanju telesa. Čaka vas miren, a družaben večer.

Ribi

Dan boste namenili družinskemu druženju. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, pazite le na možnost prehlada. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja pomirjajoč občutek.