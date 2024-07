Oven

Vaše razpoloženje bo danes nihalo. To vas bo lahko pripeljalo do težav, če ne boste previdni. Pustite vsaj eno nogo na realnih tleh. Samo ostanite močno povezani z realnostjo ali pa se boste znašli brez zagona. Bolj se vključite v nek pomemben projekt, ne prepustite ga kar tako drugim.

Bik

Čutili boste, da vam pri delu ne omogočajo dovolj fleksibilnosti. Razmišljali boste, na kakšen način bi se lahko pritožili nadrejenemu. Sedaj je obetaven čas za spremembe, zato vam svetujemo, da ukrepate čim prej. Bodite pozorni prav danes, saj se vam bo približala oseba, ki ni vredna zaupanja. Previdno torej pri razpravljanju o osebnih stvareh. Pri delu pa se brez težav lahko zanesete na najbližjo osebo, saj vas bo ta ščitila pred nadrejenim.

Dvojčka

Na delovnem mestu lahko danes pričakujete nepotrpežljivost. Določeno delo še vedno ni obrodilo sadov, zato rezultati še niso vidni. Zavedati se morate, da kdor čaka, dočaka. Zato le mirno! Kmalu boste prejeli dobre novice, ki bodo vzpostavile pomirjajoče vzdušje na delovnem mestu. Namenite več pozornosti zdravju in fizični aktivnosti.

Rak

S skupino sodelavcev združite moči. Naj vam ponudijo svoje znanje in sposobnosti. Kar se boste naučili, vam bo koristilo v prihodnje, kajti prihajajo pozitivne spremembe. Družite se s sosedi in prijatelji. Ne sanjajte o potovanjih, temveč uresničite svoje cilje. K temu vas bodo spodbujali tudi ljudje, ki jih boste danes srečevali. Sledite svoji intuiciji.

Lev

Čisto vsaka beseda, ki jo boste izrekli, bo imela trden in prizemljen ton. Ko vas bodo vprašali za mnenje, ga boste tudi z veseljem podali. Zaupanje bo prišlo iz vljudnosti. Za druženje boste iskali nekoga toplega, ljubečega, z enakim razpoloženjem in odločnega, pogumnega, ki bo želel narediti zadano, tako kot vi.

Devica

Zbudili se boste polni vitalnosti in energije. Želeli si boste fizične aktivnosti, zato si izberite športno dejavnost, s katero se boste danes ukvarjali. Nov zagon bo viden tudi na delovnem mestu. Kos boste vsem ciljem, ki si jih boste zastavili. Bodite bolj preudarni v komunikaciji, saj bo ta nujno potrebna, še posebej ko bo šlo za odnose z bližnjimi. Izogibajte se sporom.

Tehtnica

Zelo uspešni ste pri postavljanju pravil, še bolj pa pri njihovem upoštevanju. Pazite pa, da ne bi postavili preveč pravil in pogojev v odnosih z drugimi, saj bi se vam v tem primeru prav zagotovo ljudje postavili po robu. Lahko bi se celo vse skupaj obrnilo proti vam! Zdravje: ne jemljite ga za samoumevnega.

Škorpijon

Danes boste čustveno na tleh, kar bodo nekateri vzeli kot depresijo. Več časa namenite aktivnostim na prostem. Vsakodnevna hoja vam bo pomagala prebroditi težave in lažje boste uravnotežili svoja čustva. Rezultate boste videli že po nekaj dneh, kar vam bo prineslo tudi druge zdravstvene prednosti. Vsekakor morate nadaljevati s takim načinom življenja.

Strelec

Današnji dan bo idealen za spremembo. To boste tudi začutili, ker se boste zavedeli duševnih in čustvenih prednosti. Naš psihološki obraz zahteva, da se od časa do časa podamo v nove izkušnje, saj bi drugače obstali na mestu. Če ste deloholik, obstaja nevarnost, da boste pregoreli. Morali bi si vzeti tudi malo časa zase, preden bo prepozno.

Kozorog

Malce boste izgubljeni, stvari boste hoteli čim prej končati. Preveč se boste gnali, zato boste izčrpani in delali boste napake. Ko boste prišli do duhovnega stanja, boste pozabili na nekaj zelo pomembnega. Upočasnite malo in nikar ne zamudite najbolj pomembne stvari. Počistite nered, ki je nastal. Poskrbite tudi za sprostitev.

Vodnar

Danes vam bo postalo jasno, da niste tako fit, kot bi lahko bili. Tudi nekdo, ki vam je blizu, bo moral ponovno začeti dnevno telovadbo. Najbolje bi bilo, da bi se skupaj odpravila v fitnes. Nikoli ni prepozno. Rezultati bodo vidni šele čez nekaj časa, toda telovadba bo izboljšala vašo duševno in fizično kondicijo.

Ribi

Danes bo potovanje glavna tema dneva, razmišljali boste o dopustu ali daljših počitnicah. To bo pravi čas, da se posvetite gibanju. Stvari bodo napredovale kot načrtovano. Vsekakor pa si morate vzeti čas za ogled narave, kar vam bo razkrilo prijetno presenečenje. Dan bo vsekakor odličen.