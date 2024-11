Oven

Danes boste v sebi začutili praznino. Zdelo se vam bo, da ste obstali na mrtvi točki in da se finančno ne premaknete naprej. Vaša finančna strategija vas ni pripeljala daleč, zato je čas, da jo spremenite. Prav tako bodite previdni pri delu. Nekdo vas bo želel preobremeniti z obveznostmi. Ne pustite se mu, saj ne zmorete vsega sami!

Bik

Danes boste lahko sklenili donosno poslovno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjate z ekipnim športom ali sodelujete pri skupinskem projektu, boste zelo uspešni, a le če boste delali v skladu s skupnimi interesi. Ne jezite se, če vaše zamisli ne bodo všeč ljudem iz vaše bližnje okolice. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Dvojčka

Narasla bo želja po uspehu, vzporedno s tem pa tudi sovraštvo, do določenih poslovnih partnerjev in sodelavcev. Prenagljene odločitve bi vam lahko povzročile veliko težav. Manj se posvečajte materialnemu zadovoljstvu, več pa tistemu, kar vas čustveno in duhovno izpopolnjuje.

Rak

Dobro premislite, preden boste sprejeli odločitve in nove poteze v karieri ali privatnem življenju. Hitre in nepremišljene reakcije bi dolgoročno imele zelo slabe posledice. Posvetite se financam, vlaganju ali varčevanju, nakupu ali trgovini, lahko pa načrtujete tudi letni dopust. Velik pomen boste dajali sodelovanju in prijateljstvu.

Lev

Danes bodite previdni. Pomanjkanje določenih informacij bi vas lahko pripeljalo do denarne izgube. Če ste nameravali vložiti ali oplemenititi svoj denar, sprva zberite vse informacije, ki jih potrebujete. Čas bo na vaši strani, zato ne hitite. V nasprotnem primeru vas v prihodnosti čaka izguba denarja. Bodite potrpežljivi in previdni.

Devica

Že dolgo razmišljate o tem, da bi uvedli spremembe pri delu. Dan bo kot nalašč za to. Imate nove zamisli in ideje, ki pa jih še niste predlagali. Dokončno jih premislite, nato pa izberite dan, ko se boste opogumili. Zagotovo boste presenečeni nad odzivom nadrejenih.

Tehtnica

Danes vam bodo zvezde naklonjene. Svetile bodo le na vas. Finance bodo blestele, počutje pa bo boljše kot kadarkoli. Zdelo se vam bo, da je ves svet vaš. V finančnih okvirih pričakujte izboljšanje. Čeprav preteklost ni bila najbolj stabilna, se veselite prihodnosti. V vaša jadra se bo ujel popolnoma nov veter.

Škorpijon

V prijateljskem krogu se bodo dopoldne pojavile težave. Zapletli se boste v prepir, ki pa bo kratkotrajne narave. Razrešil se bo v vašo korist, zato se ne bojte. Življenje nas postavlja pred številne preizkušnje in prav je, da vedno pokažemo svojo notranjo moč. Prijatelji bodo spoznali, da krivda ni bila vaša, zato pričakujte opravičilo. Splošno počutje bo odlično!

Strelec

V financah boste končno prišli na zeleno vejo. Pred vami je stabilno finančno stanje, ki vam bo omogočilo izpolnitev številnih želja. Brzdajte se pri zapravljanju, pa si boste lahko s prihranki izpolnili dolgotrajno željo. Vaše počutje bo danes odlično! Opravili boste več, kot si boste zadali. Dan boste začeli polni energije.

Kozorog

Danes lahko pričakujete prilive. Prav tako se boste znašli v položaju, ki lahko kmalu oplemeniti vaše finančno stanje. Če vam je šlo še včeraj slabše, boste danes navdušeni nad premikom na bolje. Pri delu vam svetujemo, da se ne držite preveč nazaj! Tako ne boste zrasli. Pokažite več inovativnosti. Ne odlašajte, temveč poskrbite, da bo ta teden vaš.

Vodnar

Zaskrbljeni boste zaradi družinskih odnosov. Čutili boste, da niso več tako močni. Ne skrbite. Pomembna sta le pogovor in iskrenost, tako boste rešili vse težave. Naredite korak nazaj in dajte prvi pobudo za pogovor. Njihov odziv vas bo presenetil. Pokažite optimizem že danes!

Ribi

Postavljeni boste pred nov izziv. Pred vami bodo preizkušnje, na katere se boste morali zelo dobro pripraviti. Prijatelji vas bodo zasuli z informacijami, za katere boste trdili, da so lažne in nevoščljive. Pazite, kako se boste odzvali, da ne oslabite že okrhanih medsebojnih odnosov. Vsekakor jim prisluhnite, kaj imajo za povedati.