Oven

V službi boste končno zaključili z nečim, kar vam je jemalo ogromno energije. Ponosni boste nase in prav je tako. Večer boste preživeli notranje pomirjeni, saj boste vedeli, da je najtežje za vami. Če vam bo prijala družba, pojdite na nek družaben dogodek. Uredite se.

Bik

Če ne vidite rešitve, se obrnite na tiste, ki vam lahko pomagajo. V službi je situacija dosegla vrelišče in le nadrejeni vam lahko pomagajo, da se boste izvili iz nje. Naj vas ne bo strah zaprositi za pomoč, saj so na vaši strani. Zvečer boste izmučeni, zato se s partnerjem posvetita lenarjenju.

Dvojčka

V svojem poklicu že dalj časa bijete boj za obstanek. Tudi danes bodite previdni in natančni pri opravljanju svojega poslanstva. Težite k popolnosti in ničesar ne naredite polovično. Z denarjem ne boste imeli težav, le ne ukvarjajte se preveč s finančnimi težavami drugih. Ne utapljajte slabe volje v alkoholu. So še druge poti, ki vas lahko pomirijo.

Rak

Danes se ne boste nad ničemer posebej navdušili, zato vas bo preganjal dolgčas. Dobili boste kar nekaj povabil, a boste vse prezrli, zato ne stokajte, ko boste zvečer sami doma gledali televizijo. Pravi čas ukrepajte in se posvetite zanimivim dejavnostim. Koristilo bo tudi vašemu zdravju.

Lev

Na poslovnih sestankih boste z lahkoto navezovali stike s potencialnimi partnerji. Pri tem vam bodo pomagale vaše retorične sposobnosti. Veliko se boste naučili o sebi in drugih. Denarja vam zagotovo ne bo primanjkovalo, tako da se lahko odločite tudi za kakšen večji nakup. Popoldan se sprostite v mirnem okolju.

Devica

Skrbi boste potisnili v ozadje in si privoščili predah. Na delovnem mestu bo prevladovalo zatišje, stvari se bodo odvijale mirno in sproščeno. Delo boste zaključili v pozitivnem duhu. Danes se vam bo ponudilo nekaj priložnosti za dodaten zaslužek. Priložnostno delo bo oplemenitilo vaš bančni račun. Področje zdravja bo cvetoče.

Tehtnica

Z diplomatskimi spretnostmi boste v odnose s sodelavci vnesli korenite spremembe, ki bodo omogočile jasno organizacijo in razdelitev dela. Del zasluženega denarja vložite v vrednostne papirje, še prej pa se posvetujte s strokovnjakom iz finančnega področja. Nadzorujte povišano potrebo po alkoholu in gaziranih pijačah.

Škorpijon

Na delovnem mestu boste zaključili nedokončano delo. Določene naloge vam bodo še naprej povzročale preglavice, zato se posvetujte s sodelavci. Imate dovolj denarja in našli boste tudi čas, da se boste lahko nocoj zabavali do zgodnjih jutranjih ur. Ker boste vedri in razposajeni se bo to odražalo tudi na vašem zdravju in počutju.

Strelec

V domačem okolju bo lahko danes prišlo do preobratov in konfliktov. Pazite na svoje besede, saj bi z njimi lahko prizadeli bližnje. Tega si prav gotovo ne želite, mar ne? Predolgo ste čakali na skupno druženje, da bi sedaj ustvarjali slabo vzdušje med družinskimi člani. Zdravje vam bo bolj naklonjeno, pazite le na težave s sečili, ki se bodo lahko pojavile proti večeru.

Kozorog

Potrpljenje ni bila nikoli vaša vrlina, še posebej ne, kadar hrepenite po neki stvari. Torej, če je zunaj nekaj, kar si želite že dolgo časa, ne boste imeli dovolj potrpljenja, da bi lahko počakali, dokler ne bo cena nižja. Za vas bo polna cena čisto v redu – dokler boste lahko to stvar še danes prinesli domov in se z njo igrali.

Vodnar

Prenehajte samo razmišljati o stvareh, ki bi jih radi naredili in prenehajte z iskanjem idealnega trenutka, da bi želje tudi uresničili. Uporabite vaš nagon, ki vas do sedaj še ni pustil na cedilu. Če mislite na določeno stvar, jo enostavno tudi naredite, še posebej če na to že dolgo čakate. Čas bo pravi za akcijo.

Ribi

Danes boste uravnotežili zapletene stvari, recimo čustva in občutek za dolžnost. Poskrbite, da v prihodnje stres ne bo preveč vplival na vas. Težava je v tem, da vaša čustva prihajajo hitreje, kakor jih lahko dojemate. Medtem pa zaostajate glede vašega občutka za dolžnost in odgovornost.