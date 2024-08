Oven

Bili boste nemirni, a ne boste vedeli zakaj. Stres v službi bo lahko na dan poklical zatrte zamere iz preteklosti. Poskusite natančno ugotoviti, na kaj vas stres spominja. Če tega ne boste mogli narediti, boste še vedno lahko imeli korist od sprostitve. Ostanite pa osredotočeni na delo.

Bik

Veliko ljudi bo tekmovalo za vašo pozornost. Vsi bodo potrebovali vaš nasvet ali pomoč. To vam bo laskalo in želeli jim boste pomagati, a vse skupaj bo tudi skrb vzbujajoče, zaradi česar se boste težko osredotočili. Nikar ne dopustite, da bi to vplivalo na vas. Vsako prošnjo obdelajte posebej, ne obljubljate ničesar in naredite, kar boste lahko.

Dvojčka

Imeli boste težave na delovnem mestu. Nekaj vaših sodelavcev se ne mara in si ne zaupajo, zaradi tega bo težko delati z njimi. Prilagoditve bodo potrebne, da boste skupaj delovali najboljše. Če ste v poziciji, da se lahko vmešate, se ne obotavljajte. Če pa niste, se enostavno oddaljite od situacije.

Rak

Nastopile bodo težave med vami in vašimi sorodniki ali sosedi. Vsekakor bo potrebna vaša zmožnost uvajanja kompromisov. Če ne boste previdni, se bo to lahko obrnilo v bitko volj. Še isto minuto, ko se bo pojavil spor, se poskusite pogovoriti in obrniti situacijo na boljše. Drugače bodo izrečene stvari, ki ne bi smele biti in čustva bodo še dolgo ranjena.

Lev

Finančne zadeve vam bodo povzročile nekaj glavobolov. Raztrgani boste med željo, da bi denar pospravili na stran za prihodnost, in med željo, da bi kupili nekaj, kar si želite že dolgo časa. Obstaja način za oboje. Shranite malo manj in poskusite najdi dobro ceno za vaš izdelek. Dobro premislite vse možnosti in jih rešite, preden se boste spravili ob pamet.

Devica

Zaradi preveč stroge telovadbe v preteklih dneh boste utrujeni. Znašli se boste v bolečinah. Z živci boste na robu in zato se boste lahko spravili nad nekoga. Poskusite nadzirati živce. Bolečine v mišicah poskusite odpraviti z namakanjem v vroči kopeli. Tudi zeliščni čaj bo pomagal. Sprejmite, da bi morali trenirati malo manj.

Tehtnica

Duhovni preboj bo prinesel občutek zmedenosti. Odstranite vse nepotrebno, kot so pretekle travme, čeprav se z novimi stvarmi ne boste želeli soočiti. Ključno bo, da se boste sprostili, če želite napredovati kot človeško bitje. Čeprav bodo vključene tudi solze, bo to za vas pozitivni razvoj. Nato boste spet srečni in svobodni.

Škorpijon

Neke vrste konference se bo dotaknilo precej nestanovitnih vprašanj. Ljudje se ne bodo strinjali do te točke, da se bo srečanje obrnilo v bitko kričanja. Imate močno mnenje glede vsega, a nikar se ne vmešavajte. Spora ne boste morali ustaviti in to bi vam povzročilo le stres. Če boste le lahko, se izognite temu srečanju. Premislite.

Strelec

Prijateljstvo in materialne ugodnosti bodo prišle do vas, zdelo se vam bo kot, da ste zadeli na loteriji. Postali boste zelo socialni in družabni. Čas bo pravi, da preživite nekaj časa z ljudmi, ki jih resnično poznate in se boste z njimi imeli neizmerno dobro. Prepustite se spletu dogodkov in uživajte.

Kozorog

Sporočila najverjetneje ne bodo poslana, spletna sporočila ne bodo šla skozi in ljudje si bodo napačno razlagali vaše besede. To bo lahko ustvarilo nered. Z ljudmi boste morali govoriti direktno, podajati boste morali podrobna navodila, uporabljati preproste besede in se prepričati, da si bodo vsi vse zapisali, drugače boste morali sprejeti posledice.

Vodnar

Vaše vrednote bodo v nasprotju s tistim od poslovnega in romantičnega partnerjem. Nekdo bo preveč pragmatičen in drugi preveč idealističen. Eden se bo zdel brezčuten, drugi bo živel v sanjskem svetu. To bi lahko bil mejnik v vajinem razmerju, če bo pristop pravilen. Če ne bosta mogla ustvariti zmagovalne situacije za oba, ponovno premislita.

Ribi

Spet boste našli svoj notranji mir in okrepili tudi fizično zdravje. Kar nekako odmaknjeni boste od sveta in razmišljali boste, če smete narediti nov korak. Le s težavo in težkimi koraki se boste podali proti cilju, ki ga nikakor ne morete doseči. Premišljevali boste o nekih novih načrtih.