Oven

Umetnost ni nujno vaša močna vrlina. Nihče vas ne bo obtožil, če boste preveč občutljivi do čustev drugih ljudi, a danes boste obrnili nov list. Novi in izboljšani ton vaših misli in čustev bo veliko bolj skrbeč do okolice. Zelo boste presenečeni, kako učinkovit je lahko ta pristop. Vsekakor sledite vaši intuiciji.

Bik

Če se ne boste danes vkrcali na letalo, se boste v bližnji prihodnosti. Želja po popotovanjih se bo vrnila, najverjetneje se boste odpravili nekam v eksotične kraje. Uživajte v času, ko boste odsotni, a vsekakor se boste morali tudi vrniti. Vaš duh po pustolovščinah je odvisen od užitka v vašem življenju.

Dvojčka

Pozitivne spremembe se le redko zgodijo brez truda. Imejte to v mislih, ko se bo pričelo preoblikovanje. Vse se bo zgodilo zelo hitro. Vse skupaj vas bo speljalo v dvome. Ne boste vedeli, kje boste končali. To bo samo prehodno obdobje. Zaupajte si in vašemu trudu, na koncu boste nagrajeni.

Rak

Imate preveč prtljage, ki se je morate znebiti in danes bo pravi dan za to. Ne shranjujte vseh stvari, sploh pa ne tistih, ki jih niti ne rabite, saj samo zavzemajo nepotreben prostor. Dan bo tako idealen, da malce očistite hišo ali stanovanje. Znebite se tudi starih bremen. Na koncu se boste počutili veliko bolje.

Lev

Danes boste prijateljski do vseh okoli vas. Vpleteni boste v družabne dogodke ali pa boste prejemali povabila za prihodnje dogodke. Imeli se boste enkratno in spoznali boste nove prijatelje. Pazite, da boste zaužili veliko vitaminov. V napoto vam bodo insekti, tako boste bolj dovzetni za infekcije.

Devica

Razmerja bodo danes dobra in to bo lahko pripeljalo do čudežev. Nekatera boste lahko poglobili. Ne vzemite ničesar za samoumevno. Ne bo vse, kakor se bo zdelo. Nekdo ima neporavnane račune z vami. Pazite, da ne boste prišli preblizu tej osebi. Vaš imunski sistem bo malce oslabljen, zaradi česar se boste lahko prehladili.

Tehtnica

Dobili boste neko novo informacijo, ki vas bo preusmerila k novim interesom. Želeli boste potovati v oddaljene kraje. Spoznali boste tudi nekaj novih ljudi, ki so izobraženi, iz tujih dežel ali oboje. Imeli bodo zelo zanimive zgodbe in z veseljem jim boste prisluhnili. Kakorkoli že bo, navdušeni boste nad dogajanjem.

Škorpijon

Vse stvari, ki se bodo odvijale danes, se vam bodo zdele veliko bolj lahkotne kot običajno. Dobili boste pozitiven kompliment, ki bo dvignil vaš ego. Danes boste zadovoljili svoje potrebe po materialni varnosti. Zvečer si privoščite sprostitev v družbi najbližjih, ki vam bodo pomagali napolniti baterije.

Strelec

Nekaj, kar bi naredili le zaradi trenutne slabe volje, se ne bi obneslo kot dobro, zato stvari raje pustite pri miru in vse skupaj prespite. Nekdo od prijateljev bo potreboval vašo pomoč, zato mu jo le namenite, saj boste morda kdaj tudi vi potrebovali njegovo pomoč. Vaše počutje bo šibko.

Kozorog

Poskušajte nadzorovati prekomerno zapravljanje, odločite se za varčevanje. Skupinski podvigi na poslovnem področju vam bodo v prihodnje prinesli velike dobičke. Dan bo primeren tudi za razreševanje konfliktov in nesoglasij s partnerjem. Oba sta se pripravljena malce prilagoditi in ustreči drug drugemu. Ne zapravite te odlične priložnosti.

Vodnar

Dan boste začeli sproščeno in brez skrbi, to razpoloženje pa se bo čez dan spremenilo. Popoldan boste izvedeli novico, ki vas bo šokirala. Sledili bodo dolgi pogovori, ki se bodo zavlekli dolgo v noč. Sledila bo slaba volja, ampak na koncu se bodo stvari uredile, saj boste sprevideli, da vaša beseda sicer šteje, ni pa odločilna.

Ribi

Pazite na svoje zdravje. Že ko se boste zbudili, boste čutili, kako šibki ste. Primanjkuje vam spanca. Morda se vas loteva tudi utrujenost. Lahko celo, da se vas nevede loteva virusno obolenje, zato pazite na to, da si boste danes zagotovili dovolj počitka. Pri delu vam bodo danes okoliščine bolj naklonjene. Po delovniku si privoščite malce lenarjenja.