Zvok postane pravi užitek šele s pravimi zvočniki. Prisluhnite vrhunskim zvočnikom Sonos.

Oglasno sporočilo

Bliža se mesec praznikov in obdarovanj, eden najpomembnejših dejavnikov prazničnega razpoloženja pa je prav glasba. Ne glede na to, ali načrtujete noro zabavo s prijatelji, prijetno večerjo ali poljub ob polnoči, bo kakovosten zvok vaše praznovanje dvignil na višjo raven. Za vse ljubitelje dobrega zvoka imamo odlično novico.

Sonos je pripravil posebno praznično ponudbo, s katero boste uživali v odlični glasbi in zvoku nasploh, ob tem pa še prihranili – in to brez varčevanja s spomini. Predstavljajte si, da ob svoji novi napravi Sonos plešete ob legendarnih uspešnicah, kot sta All I Want For Christmas Is You in A Holly Jolly Christmas, ali ob glasu fantastičnega Sinatre oziroma Michaela Bubléja.

Vodilno podjetje v proizvodnji avdioizdelkov, znano po svojih večsobnih zvočnih rešitvah, v vaš dom prinaša sijajen, kakovostnejši in popolnejši zvok. S sodobnim dizajnom, odličnimi zmogljivostmi, pametnimi zvočnimi policami in samostojnimi zvočniki bodo izdelki Sonos poslušanje glasbe spremenili v popolno zvočno izkušnjo. Zvočnike preprosto upravljate z aplikacijo Sonos, ki omogoča združevanje več zvočnikov v prostoru, njihovo prilagajanje, nadzor glasnosti itd. Uporablja se lahko tudi za pretakanje glasbe in podpira večino uveljavljenih pretočnih storitev, kot so Apple Music, Spotify in YouTube Music. Ne zamudite priložnosti, ki se ponudi le enkrat letno, in si zagotovite ali podarite komu eno izmed zvočnih naprav Sonos, ki se pri marsikom uvrščajo na vrh seznama želja.

Ponudba, ki je ne gre prezreti, niti preslišati

Izkoristite posebno praznično ponudbo in se zabavajte ob čutnem basu s tretjo generacijo brezžičnega nizkotonca Sonos Sub, ki je na voljo po fantastični akcijski ceni 699 evrov oziroma s popustom kar 150 evrov. Nizkotonec Sonos Sub odlično dopolni vse obstoječe zvočnike Sonos, njegova zasnova pripomore k optimalnemu zvoku brez vibracij, brezčasna oblika pa poskrbi, da se lepo zlije z vašim prostorom, saj ga lahko postavite, kakorkoli želite. In brezžično povežete v svoj zvočni sistem ter pridobite prostorski zvok.

Tistim, ki se raje grejejo na kavču, pijejo vročo čokolado, se založijo s pokovko in sladkarijami ter prepuščajo neskončnemu humorju Kevina iz filma Sam doma, pa tudi vsem ljubiteljem Netflixa, ki nestrpno čakajo na nove serije in filme, priporočamo zvočne naprave, kakršni sta pametni zvočni polici (t. i. soundbar) Sonos Arc in Sonos Beam. Z njima dobi domači kino izjemno dimenzijo. Olajšana s popustom v višini 200 evrov je brezžična zvočna polica Sonos Arc na voljo po promocijski ceni 799 evrov in obljublja, da bo poskrbela za edinstveno kinotečno izkušnjo, saj se odlično razume s televizorji in vsebinami, ki podpirajo tehnologijo Dolby Atmos za pristen prostorski zvok, podprte pa so tudi številne druge zvočne tehnologije, kot so Dolby True HD, Dolby Digital+, Dolby Digital, DTS ... Zvočna polica Sonos Arc je odličen partner velikih televizorjev, saj je v 114 centimetrov dolgem ohišju vgrajenih kar 11 zvočnikov, ki ustvarijo resnično pristen večkanalen prostorski zvok.

Tudi pametna zvočna polica Sonos Beam, za katero trgovci priznajo popust v višini stotaka, obljublja, da bo poživila vsak film, oddajo ali TV-serijo. Sonos Beam avtomatsko izboljšuje jasnost govora v filmih, zvečer pa obvlada t. i. nočni način, ki zagotavlja kakovostno reprodukcijo glasbe, ki ne bo zbudila cele hiše. Obe zvočni polici lahko brezžično povežete z zvočniki Sonos One, Playbar ali Playbase za še globlji prostorski zvok in kinematografske užitke s televizijo ali projektorjem.

Če želite hitro in preprosto oplemenititi vsak prostor ter mu dodati bogato zvočno dimenzijo, pokukajte v svet Sonosovih zvočnikov z modeloma Sonosom One (na voljo po akcijski ceni 179 evrov) in Sonos One SL (akcijska cena 149 evrov). Zmagovalno kombinacijo domačega kina lahko ustvarite z zvočniki Sonos One ter zvočnima policama Sonos Arc in Sonos Beam, ki poskrbijo za uživanje v fantastičnem prostorskem zvoku.

Želite z darilom razveseliti ljubljeno osebo? Idealen vstop v Sonosov čarobni svet zvoka predstavlja prenosni vodoodporni pametni zvočnik Sonos Roam, ki je popolno darilo in zdaj na voljo po akcijski ceni 149 evrov, lahko pa si omislite tudi različico brez mikrofona Sonos Roam SL (in tako prihranite dvajsetaka). Sonos Roam podpira brezžično predvajanje glasbe prek povezave Wi-Fi ali Bluetooth, vgrajena baterija pa mu zagotavlja kar do deset ur avtonomije delovanja. Piko na i postavi tehnologija Trueplay, ki samodejno najde najboljše nastavitve – zvočnik se prilagodi vaši okolici in predvajani glasbi.

Načrtujete divjo zabavo? Ne spreglejte Sonos Move, trpežnega prenosnega zvočnika za maksimalno uživanje v zvoku, ki skrbi za dober zvok ne le v prijetnem vzdušju med domačimi stenami, temveč tudi na poti ali praktično kjerkoli.

Sonos Move bo samo do 28. novembra 2022 na voljo po posebni akcijski ceni 319 evrov.

Prihranite, poslušajte, uživajte in praznujte s Sonosom! Pričakajte praznike pripravljeni s popolnim zvokom, organizirajte novoletno praznovanje, o katerem se bo še dolgo govorilo, ali pa ustvarite družinske spomine za vse življenje – z dobrimi vibracijami in kakovostnim zvokom.

Posebna praznična ponudba Sonos velja do 28. novembra 2022. Izdelki so na voljo v trgovinah Big Bang in pri drugih bolje založenih trgovcih.

Naročnik oglasnega sporočila je SONOS.