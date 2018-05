Za skupino Editors bodo občinstvo ogrevali slovenski rockerji BO!

Oglasno sporočilo

31. maja bodo v pop up klubu Kurzschluss nastopili zvezdniški rockerji Editors. V Slovenijo v celotni zasedbi prihajajo že dan prej, koncert pa bodo namenili svojim največjim hitom in svežemu albumu s pomenljivim naslovom Violence. Za predskupino so organizatorji izbrali štiričlansko slovensko zasedbo, ki sliši na ime BO. Vzhajajoči rockerji so s svojim energičnim in sodobnim zvokom prepričali tudi večkratnega producenta Siddhartinih plošč Dejana Radičevića, ki se je podpisal pod njihovo zadnjo ploščo KingKong. "Early bird" vstopnice so že pošle, vstopnice po ceni 20 evrov so na voljo še kratek čas na prodajnih mestih Eventim. Spremljajte Kurzschluss na družbenih omrežjih Facebook in Instagram za sveže informacije.

Kurzschluss zadnji dan v maju prinaša rockovsko glasbeno doživetje, večer za njim pa z Jorisom Voornom namenja vsem ljubiteljem elektronike. Njegova edina stalnica tudi v pomladanski izdaji ostaja žanrska raznolikost in lokacija.

Editors po končani ameriški turneji v ljubljanski Kurzschluss

Skupina, ki je zvesta le evoluciji, v zadnjih letih koncertira na štirih celinah in zaseda "headlinerska" mesta na največjih svetovnih glasbenih festivalih. V Kurzschluss prihajajo po končani ameriški turneji in si po njej jemljejo kratek premor pred nastopi na številnih evropskih festivalih. Večer bodo namenili svojim največjim hitom (Papillon, Munich, Blood) in pesmim z nove plošče Violence (Magazine, Hallelujah (So Low)), ki z besedilom in zvokom nenačrtovano odražajo aktualne teme in problematike današnjega sveta. V svetu hiperpotrošniške kulture, tiranskih voditeljev in nenehnih obvestil, ki vlečejo našo pozornost na vse strani, je vodilni vokalist Tom Smith album označil za "tolažbo, ki najde uteho v pristnih medčloveških odnosih". Pri ustvarjanju albuma, ki je nastajal več kot dve leti, se tokrat niso zanašali zgolj na svoje veščine in orodja, med drugim sta h končnemu izdelku prispevala tudi producenta Leo Abrahams (Wild Beasts, Florence & The Machine, Frightened Rabbit) in Benjamin John Power (oz. producent Blanck Mass). Petčlanska zasedba, ki glede na zahteve, ki jih je poslala organizatorju, rada spremlja nogomet, se veseli ponovnega prihoda v Ljubljano in obljublja "brutalen" glasbeni večer.

Prizorišče bo ogrevala slovenska rock skupina BO!

Slovensko rock skupino z nenavadnim imenom BO! sestavljajo vokalist Boštjan Meh, kitarist Robi Kugler, Grega Hrovat na bobnih in basist Jurij Žohar. Do danes so izdali tri albume z glasbo v slovenskem jeziku (Dirka za notranji mir, 2012), Okrogli svetovi (2014) in KingKong (maj 2018). Fantje so nase opozorili predvsem v zadnjih dveh letih s številnimi koncerti, samostojno ali kot predskupina ob boku slovenskim rockerskim legendam Siddharti in Dan D. Jure Longyka je na Izštekanih njihov nastop pospremil z naslednjimi besedami: "Energičen in sodoben zvok z neprevzetnim rockom in jasnim sporočilom." Obiskovalce Kurzschlussa bodo ogrevali s singli Maska, Drugi krog in drugimi pesmimi z zadnje plošče, del seta pa bodo namenili starejšim singlom, kot so 1000e luči, Kinoteka in Visoko.