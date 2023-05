Velika novica Šank Rock: v skupino se je vrnil legendarni bobnar

Najprepoznavnejši velenjski rokerji bodo svojih več kot 40 let ustvarjanja junija proslavili z velikim koncertom na domačem terenu, ob tem pa so razkrili, da se je v zasedbo vrnil njihov ustanovni član, bobnar Aleš Uranjek.

"Tokrat sem moral obljubiti zvestobo do groba, da so me znova sprejeli," se je bobnar Aleš Uranjek namuznil ob najavi, da je znova del skupine Šank Rock. Iz nje je dvakrat izstopil in se dvakrat vrnil, zdaj pravi, da "v tretje gre rado". V skupini ob njem vztrajata še dva ustanovna člana, frontman Matjaž Jelen in basist Cveto Polak, ter kitarist Bor Zuljan, ki je s Šank Rocki prav tako oddelal že zavidljivo kilometrino.

"Dosegli smo vse, kar se je dalo, in začutil sem, da je glasbeno kariero najlepše zaključiti z najboljšimi prijatelji, ki so prav tako najboljši glasbeniki. Vse ostale stvari v poslu so se mi odprle prav zato, ker sem bil bobnar Šank Rocka," je dodal Uranjek.

Njihov prvi koncert je bil na stadionu v ljubljanski Šiški, kjer so nastopili kot predskupina metalcev Pomaranča, nato pa postali eden najprepoznavnejših slovenskih rock bandov. Polnili so dvorane in nanizali vrsto uspešnic, nekatere od njih pa so odigrali tudi na medijski predstavitvi velikega koncerta, ki ga ob "40+" obletnici prirejajo 16. junija v Vista parku ob Velenjskem jezeru.

Na koncertu bodo seveda odigrali vse svoje največje uspešnice, znova pa se bodo spomnili tudi vrste sodelovanj z drugimi glasbeniki, ki se jim bodo prav tako pridružili na odru.

To bodo denimo frontmani skupin Siddharta, Dan D in Big Foot Mama, pa tudi Natalija Verboten in Slovenski oktet ter ne nazadnje njihov sokrajan, raper 6pack Čukur, s katerim so posneli "crossover" Dej bolj na glas.

Čeprav so na sceni že več kot štiri desetletja, pa še niso rekli zadnje. Zdaj, ko je v njihovih vrstah spet Uranjek, so se odločili, da posnamejo nov album, s katerega so že predstavili prvi singel. "Govori prav o tej naši zgodbi '40+'," je pojasnil basist Cveto Polak, "v njem se spominjamo svojih začetkov in kako smo v tem uživali."

Škornji Bora Zuljana, športne copate Matjaža Jelena, plakati za koncerte in drugi zanimivi predmeti z razstave, ki so jo priredili v ID.Hubu v ljubljanski Aleji:

