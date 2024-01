V Zagreb poleti prvič prihaja Grace Jones

Grace Jones je kariero v popkulturi začela v 70. letih kot manekenka ter muza številnim fotografom in modnim oblikovalcem, ki jih je navduševala s svojim androgenim videzom.

Na globalni glasbeni sceni je zaslovela v začetku 80. letih prejšnjega stoletja z nalezljivo kombinacijo funka, disca in reggeaja. Znana je po albumih, kot sta Warm Leatherette in Nightclubbing, ter singlih Private Life, Pull Up to the Bumper, I've Seen That Face Before in Slave to the Rhythm, s katerimi je osvajala glasbene lestvice.

Na glasbeno sceno se je vrnila leta 2008 z odmevnim albumom Hurricane. Na fotografiji leta 2022 v Oslu. Foto: Guliverimage

Velja za eno najvplivnejših žensk v popularni glasbi

Glasbeno kariero je v 80. letih pospremila še z igralsko ter med drugim nastopila v filmskih klasikah Konan barbar, Vamp in Od tarče do smrti.

Velja za eno najvplivnejših žensk popularne glasbe. Glasbena televizija VH1 jo je uvrstila na seznam sto najpomembnejših žensk rock'n'rolla, Billboard pa med 40 največjih imen klubske kulture.

Številni glasbeniki in umetniki jo danes navajajo kot vzornico, med njimi Lady Gaga, Rihanna, Lorde, Roisin Murphy in Nile Rodgers. Britanska režiserka Sophie Fiennes, sicer sestra igralcev Ralpha in Josepha Fiennesa, je o njej posnela dokumentarni film Grace Jones: Bloodlight in Bami, sama pa je napisala tudi ironično poimenovano knjigo spominov I'll Never Write My Memoirs (Nikoli ne bom napisala svojih spominov).

