Umrl je Wilko Johnson, kultni kitarist in igralec iz Igre prestolov

"To je sporočilo, ki si ga nismo želeli, a ga s težkim srcem objavljamo v imenu njegove družine in skupine: umrl je Wilko Johnson," so v sredo sporočili upravljavci Johnsonovega profila na Facebooku, "umrl je mirno v spanju na svojem domu."

Wilko Johnson je kitaro začel igrati že kot najstnik, njegova glasbena kariera pa se je zares začela leta 1971, ko je s še tremi glasbeniki ustanovil skupino Dr Feelgood. Ta se je hitro uveljavila na britanski rock sceni, Johnson pa je zaslovel s svojim prepoznavnim slogom igranja kitare.

Foto: Guliverimage/Picture Alliance

Skupina Dr Feelgood velja za enega največjih vplivov na britansko punk sceno, ki se je začela razvijati sredi 70. let, širša (oziroma mlajša) javnost pa je Johnsona spoznala v seriji Igra prestolov, v kateri je igral nemega krvnika Ilyna Payna

Johnsonu so leta 2013 odkrili močno napredovanega raka trebušne slinavke. Odločil se je, da se ne bo zdravil s kemoterapijo, in napovedali so mu, da bo živel še kakšnih devet ali deset mesecev. Leto pozneje je izdal še en album, zatem pa so zdravniki odkrili, da ima pravzaprav manj agresivnega raka. Odstranili so mu kar tri kilograme težek tumor, Johnson pa je po operaciji izjavil: "Zdaj se trudim sprijazniti z mislijo, da mi smrt ne trka na vrata in da bom še naprej živel."

