Umrl je član skupine Zablujena generacija

Po hudi bolezni se je v četrtek poslovil Matjaž Alič - Ramon, kitarist slovenske punk rock skupine Zablujena generacija, poroča spletni portal Idrija.com.

"Vedno zvedav in odprt za novosti se je pridružil zasedbi Zablujena generacija in z njimi obredel brez števila odrov po Sloveniji in sosednjih državah," so zapisali na omenjenem portalu in dodali: "Matjaž Alič - Ramon, po pripovedovanju prijateljev, ni kompliciral, stvari je vzel take, kot so bile, in se ni obremenjeval z neko navidezno popolnostjo. V Zablujeno generacijo je vnašal iskrenost, njegovi odrski nastopi pa so bili vsak posebej unikat."

Ob igranju v zasedbi Zablujena generacija se je Alič zadnja leta posvečal tudi solistični karieri. Posnel je vrsto lastnih skladb in za sedem teh tudi videospote.