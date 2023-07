Umrl je basist in soustanovitelj legendarne rock skupine

Zaradi zapletov pri kronični obstruktivni pljučni bolezni (KOPB) je v sredo zvečer v Los Angelesu umrl basist in soustanovitelj legendarne ameriške rock skupine Eagles Randy Meisner, poroča The Guardian. Star je bil 77 let.

Novico o njegovi smrti so na svoji spletni strani sporočilo preostali člani skupine.

Izjava ob smrti Randyja Meisnerja, ki so jo na svoji spletni strani, objavili preostali člani skupine Eagles. Foto: Posnetek zaslona/Eagles

Ena najuspešnejših skupin sedemdesetih let

Randy Meisner, rojen 8. marca 1946 v Scottsbluffu v Nebraski, je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja skupaj z Glennom Freyjem, Donom Henleyjem in Berniem Leadonom ustanovil skupino Eagles, ki je leta 1972 izdala svoj istoimenski debitanski album in dosegla skoraj takojšen uspeh. Kot basist je sodeloval pri večini uspešnic omenjene skupine, kot so Hotel California, Lyin' Eyes in Take It Easy, zapel pa je tudi hit Take It To The Limit.

Skupina je med drugim osvojila šest grammyjev in pet nagrad American Music Awards, velja pa tudi za eno najuspešnejših skupin iz sedemdesetih let.

Z Eaglesi je bil sprejet v Dvorano slavnih rokenrola

Meisner je skupino zapustil leta 1977 in v naslednjih letih izdal tri samostojne albume. Z Eagelsi se je ponovno združil ob sprejemu skupine v Dvorano slavnih rokenrola leta 1998.

"Randy je bil sestavni del Eaglesov in je prispeval k zgodnjemu uspehu skupine. Njegov glasovni razpon je bil osupljiv, kar je razvidno iz balade Take It To The Limit," so v izjavi zapisali člani skupine.

V zadnjih letih je imel izjemno težko življenje. Leta 2016 se je njegova žena Lara Rae Meisner namreč po nesreči ustrelila in umrla.

Preberite tudi: