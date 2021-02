Umrl avtor enega najslavnejših kitarskih rifov vseh časov #video

V 78. letu starosti je umrl Hilton Valentine, kitarist skupine The Animals, ki se je med glasbene legende vpisal s prepoznavnim uvodom v skladbo The House of the Rising Sun.

Umrl je Hilton Valentine, kitarist znane angleške rockovske zasedbe The Animals, je po poročanju ameriških medijev sporočila založba ABKCO Music. Imel je 77 let, vzroka smrti niso razkrili.

Valentine je začel kitaro igrati že kot najstnik, leta 1963 pa je z Johnom Steeleom, Alanom Priceom, Ericom Burdonom in Chasom Chandlerjem ustanovil skupino The Animals.

The Animals leta 1965 - Hilton Valentine je skrajno levo Foto: Guliverimage/AP

Leta 1964 so The Animals izdali svojo priredbo skladbe The House of The Rising Sun, tradicionalne folk balade, ki so jo pred tem izvajali tudi drugi glasbeniki, med njimi Woody Guthrie in Bob Dylan. Različica skupine Animals, ki se začne z nepozabnim Valentinovim kitarskim rifom, je postala mednarodni hit, povzpela se je na vrhove lestvic tako v Veliki Britaniji kot ZDA in Kanadi, revija Rolling Stone pa jo je leta 2003 uvrstila med 500 najboljših skladb vseh časov.

"Uvod v Rising Sun ne bo več nikoli zvenel enako," je ob novici o Valentinovi smrti na Instagramu zapisal pevec The Animals Eric Burdon, "ti ga nisi le igral, ampak si ga živel."

Valentine je z The Animals igral štiri leta, leta 1969 je izdal samostojni album, pozneje se je skupini večkrat pridružil ob ponovnih združitvah in nastopih, v zadnjih letih pa je igral v vrsti drugih zasedb.