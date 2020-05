Umrl ameriški kitarist Bob Kulick

V 70. letu starosti je umrl ameriški kitarist in producent Bob Kulick, ki je igral za slovito rockovsko skupino Kiss in glasbenike Louja Reeda, Diano Ross in Meat Loafa. Novico o smrti je prek Twiterja sporočil njegov brat Bruce Kulick, nekdanji glavni kitarist skupine Kiss, piše STA.

Vzrok smrti po pisanju nemške tiskovne agencije dpa ni znan.

Glasbenikov brat Bruce je v svojem zapisu opozoril predvsem na Bobovo glasbeno nadarjenost. Svoje sožalje so njegovim najbližjim prek Twitterja izrekli tudi člani skupine Kiss.

Kulick je v svoji 50 let dolgi karieri sodeloval s številnimi priznanimi glasbeniki in bendi. Čeprav ni bil nikoli glavni kitarist skupine Kiss, je prijateljeval s člani zasedbe in sodeloval pri več albumih, med njimi Alive II, Unmasked in Creatures of the Night, piše STA.

Sodeloval je tudi pri albumu Louja Reeda iz leta 1975, Coney Island Baby, in se odpravil na turnejo z Meat Loafom.

Kot producent se je med drugim podpisal pod singel skupine Motorhead Whiplash, še piše dpa.