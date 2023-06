Umek decembra obljublja nepozaben spektakel

DJ Umek in organizatorji za Kurzschluss obljubljajo edinstven in unikaten šov ter še nikoli slišano in videno retrospektivo Umekovih 30 let delovanja. Poleg tega, da bo na letošnjem božičnem Kurzschlussu preigral vseh 30 let svojega techno ustvarjanja, se mu bodo za mešalnimi mizami pridružili prijatelji, didžeji z vsega sveta.

Foto: Kalany Creative

30 let glasbe, 30 let ritmov in 30 let strasti

Oboževalci in ljubitelji techno glasbe bodo tako lahko 22. decembra v Ljubljani doživeli "30 let glasbe, 30 let ritmov in 30 let strasti". Vstopnice za dogodek bodo na prodaj že kmalu, po izjemni ceni pa bo na voljo omejeno število vstopnic.

Foto: Luka Kaše

