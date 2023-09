"Z malo pomoči naših prijateljev – od oboževalcev in glasbenikov do zbirateljev in glasbenih trgovin – lahko bas vrnemo tja, kamor je nekoč spadal," je trojica zapisala na spletni strani. In še: "Paul McCartney nam je v zadnjih 62 letih dal tako veliko. Projekt Izgubljeni bas je naša priložnost, da mu nekaj vrnemo." (Na fotografiji Paul McCartney na koncertu leta 2022 v Inglewoodu v Kaliforniji.)

Strokovnjak za kitare in novinarja so se podali na lov za pogrešano bas kitaro, ki je bila v lasti Paula McCartneyja. Kot sami pravijo, poskušajo rešiti "največjo skrivnost v rock 'n' rollu". Trojica dolgoletnih oboževalcev skupine Beatles išče bas kitaro höfner, ki so jo nazadnje videli leta 1969 v Londonu. Instrument želijo vrniti McCartneyju.

McCartney je na instrument igral v 60. letih preteklega stoletja, med drugim v hamburškem klubu Top Ten, v klubu Cavern v Liverpoolu in na prvih posnetkih Beatlov v londonskem studiu Abbey Road, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"To je iskanje najpomembnejše bas kitare v zgodovini – originalnega höfnerja Paula McCartneyja," piše na spletni strani thelostbass.com, ki je bila na novo ustvarjena za ta namen. In še: "To je bas, ki ga slišite v skladbah Love Me Do, She Loves You in Twist and Shout. Bas, ki je poganjal beatlemanijo in oblikoval zvok sodobnega sveta."

McCartney je violinski bas Höfner 500/1 kupil za približno 30 funtov oziroma 35 evrov (danes približno 550 funtov oziroma 643 evrov) v Hamburgu leta 1961, med štirimesečnim nastopanjem skupine The Beatles v Top Ten Clubu. Brez sledu je izginila skoraj osem let pozneje, januarja 1969, ko je skupina v središču Londona snemala album Get Back/Let It Be.

V preteklih letih so se pojavile številne teorije in lažna opažanja

Ekipa, ki zdaj išče kitaro, trdi, da je od takrat niso več videli, da pa so se "v preteklih letih pojavile številne teorije in lažna opažanja". Trojica poziva k novim namigom o tem, kje bi lahko bila, in poudarja, da je njena naloga "iskanje in ne preiskava" ter da bodo vse informacije obravnavali zaupno.

"Paul bi bil zelo vesel – navdušen –, če bi se ta bas lahko vrnil k njemu"

Iskanje vodi Nick Wass, napol upokojeni nekdanji vodja marketinga in razvijalec električnih kitar pri podjetju Höfner, ki je soustvarjal knjigo o violinskem basu Höfner 500/1. "Nanj je igral v Hamburgu, v klubu The Cavern, na Abbey Roadu. Ali ni že to dovolj, da dobi bas nazaj?" je dodal.

"Vem, ker sem se o tem pogovarjal z njim, da bi bil Paul zelo vesel – navdušen –, če bi se ta bas lahko vrnil k njemu," je še povedal Wass, ki sta se mu pri projektu pridružila novinarja in zakonca Scott in Naomi Jones.

Trojica je še povedala, da so bile že najdene kakšne izgubljene kitare. Gibson J-160E Johna Lennona, ob kateri je napisal pesem I Want To Hold Your Hand, je na primer izginil med božičnim koncertom skupine The Beatles leta 1963. Pol stoletja zatem se je ponovno pojavil, nato pa so ga prodali na dražbi za 2,4 milijona dolarjev (2,23 milijona evrov).